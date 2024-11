Nintendos vinst rasar 69 procent – Switch är för gammal

Spelbranschen har det tufft och en av branschens jättar, japanska Nintendo, rapporterar 69 procent lägre vinst och sänker återigen sina prognoser.

Mario och Zelda räddade fjolåret

CNBC skriver att Nintendos problem beror på att efterfrågan på konsolen Switch avtar, den är åtta år gammal och närmar sig slutet på sin livscykel.

Under fjolåret lyckades Nintendo få fart på försäljningen av Switch igen genom sitt klassiska drag att satsa på Mario och Zelda – spelet “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom” blev en succé, vilket också filmen “Super Mario Bros. Movie” blev.

Inga trick kvar i år

Men några sådana trolleritrick har de inte haft i år, enligt företaget själva. Försäljningen av Switch uppgick till 4,72 miljoner enheter under de sex månader som slutade den 30 september, jämfört med 6,84 miljoner enheter under samma period förra året.

“Det fanns inga sådana speciella faktorer under det första halvåret av det här räkenskapsåret, och med Nintendo Switch nu på sitt åttonde år sedan lanseringen, minskade enhetsförsäljningen av både hårdvara och mjukvara avsevärt jämfört med föregående år”, skriver Nintendo på torsdagen.

Hoppet för bolagets investerare är nu att Nintendo ska presentera sin nästa konsol innan räkenskapsåret som slutar i mars 2025 är över, enligt planer som presenterades i maj.

Nintendos aktie faller 3,9 procent på Tokyobörsen på tisdagen.

