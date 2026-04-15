Datorspelet som säljer för 1 miljard – "Många avundsjuka"

Hazelight rörelseresultat landade på 746 miljoner kronor för 2025. Omsättningen landade på nästan 1,3 miljarder kronor, en fyrfaldig ökning mot 2024 som var ett år utan nya spelsläpp.

Bolagets kassa uppgår nu till 663 miljoner kronor, helt utan räntebärande skulder.

Sverige dominerar den globala spelmarknaden

Hazelights framgång är inte isolerad. Svenska spelbolag ökade omsättningen med 6,4 procent till 36,8 miljarder kronor under 2024. Svenska spel stod dessutom för en femtedel, alltså 20 procent, av intäkterna på Steam under 2025.

Det både anmärkningsvärt och helt otroligt för ett land med tio miljoner invånare.

Johanna Nylander, tillförordnad vd på Dataspelsbranschen, bekräftar Hazelights framgång globalt i en intervju med Dagens PS:

”Svenska spelstudios är duktiga på att göra bra speltitlar och bygga nya IP:s. 2025 var ett jättefint år med många framgångsrika titlar som vann priser på många galor runt om i världen.

Exempelvis Arc Raiders, Battlefield 6 och Split Fiction från större studios, och ett gäng indietitlar såsom RV There Yet som också fått miljonpublik och stort genomslag”.