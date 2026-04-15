Svenska spelexportören som slår rekord efter rekord. Josef Fares Stockholmsbaserade studio Hazelight redovisade nyligen en omsättning på 1,3 miljarder kronor. Experten uttalar sig om svenska spelundret.
Datorspelet som säljer för 1 miljard – "Många avundsjuka"
Spelet Split Fiction som släpptes i mars 2025 har sålt i 7 miljoner exemplar. Lägger man till de tidigare titlarna A Way Out och It Takes Two har Hazelight sålt spel för nära 2,8 miljarder kronor sedan 2020.
Hazelight rörelseresultat landade på 746 miljoner kronor för 2025. Omsättningen landade på nästan 1,3 miljarder kronor, en fyrfaldig ökning mot 2024 som var ett år utan nya spelsläpp.
Bolagets kassa uppgår nu till 663 miljoner kronor, helt utan räntebärande skulder.
Sverige dominerar den globala spelmarknaden
Hazelights framgång är inte isolerad. Svenska spelbolag ökade omsättningen med 6,4 procent till 36,8 miljarder kronor under 2024. Svenska spel stod dessutom för en femtedel, alltså 20 procent, av intäkterna på Steam under 2025.
Det både anmärkningsvärt och helt otroligt för ett land med tio miljoner invånare.
Johanna Nylander, tillförordnad vd på Dataspelsbranschen, bekräftar Hazelights framgång globalt i en intervju med Dagens PS:
”Svenska spelstudios är duktiga på att göra bra speltitlar och bygga nya IP:s. 2025 var ett jättefint år med många framgångsrika titlar som vann priser på många galor runt om i världen.
Exempelvis Arc Raiders, Battlefield 6 och Split Fiction från större studios, och ett gäng indietitlar såsom RV There Yet som också fått miljonpublik och stort genomslag”.
Marginalerna talar för sig själva
Från ett börsperspektiv är det rörelsemarginalen som sticker ut. Hazelights 68 procent är jämförbar med etablerade mjukvarujättar, och det utan externa skulder eller riskkapital. Josef Fares äger bolaget till 100 procent.
Personalkostnaderna ökade med 77 procent under 2025, från 132 till 233 miljoner kronor. Antalet anställda gick dock bara upp från 79 till 82 personer. Förklaringen är en stor bonusutbetalning till personalen. Det är en extremt hög avkastning per anställd.
”Hazelight är ett tydligt exempel på en svensk studio som byggt helt nya IP för varje spel och lyckats. En bedrift många andra är avundsjuka på”, säger Nylander om siffrorna i en intervju med Dagens PS.
PS analys
Hazelights siffror bekräftar det vi länge bevakat: Sverige har byggt en global konkurrensposition inom spelutveckling som få länder kan matcha. Den verkliga risken på sikt är inte konkurrens, utan brist på kapital och regulatorisk friktion från EU.
Så länge svenska studior fortsätter leverera globala hits är den risken hanterbar.
