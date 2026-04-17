Expertguide: Lär dig investera i datorspelsbranschen

”Låg kunskapsnivå kring vad spel faktiskt är”

För att förstå hur glappet kan överbryggas har Dagens PS pratat med Johanna Nylander, tillförordnad vd på Dataspelsbranschen, som till vardags arbetar med att stärka branschen och dess förutsättningar.

”Det finns en låg kunskapsnivå kring vad spel faktiskt är för produkt. Det är svårt att kombinera spelutveckling med kvartalsrapporter på ett vettigt sätt. Utvecklingsprocesserna förändras snabbt, lanseringar kan skjutas upp av en mängd anledningar, och det påverkar inte bara ett enskilt spel, utan hela marknadens releasefönster under en period”, förklarar hon.

Det finns bolag som aktivt och metodiskt arbetat med att förklara spelutvecklingens logik för sina aktieägare, men det är snarare undantaget än regeln.

”Spelutveckling är ett lagarbete. Man kan ha ett spel som är kul på papper, men inte i verkligheten. Det vet man inte förren i speltestfasen ganska långt in i utvecklingsprocessen. Det är inget som kan inte läsas av i ett Excelark. Det är en sanning som marknaden behöver förstå bättre”, fortsätter Nylander.

De senaste åren har dessutom visat att förvärvsdriven tillväxt bland börsnoterade spelbolag inte alls är lika naturligt framgångsrik som organisk tillväxt. Bolagen har fått ta ett steg tillbaka och se över sina portföljer av studios och titlar – en läxa som branschen nu tagit till sig.

Johanna Nylander, tillförordnad vd på Dataspelsbranschen, i Bryssel år 2023. (Foto: Wiktor Nummelin / TT)

Sju principer för dig som vill investera i spelbolag

Så vad bör man då faktiskt titta på, som ny investerare i spelbolag? Vi listar 7 principer du kan följa för att göra en smartare investering i datorspelsbolag.

1. Skilj på underhållningsspel och pengaspel

Datorspel och konsolspel säljs direkt till konsumenten på global skala – en tydlig B2C-modell. Det skiljer sig fundamentalt från casino och betting, som styrs av helt andra regulatoriska och ekonomiska mekanismer. Detsamma gäller delvis mobilspel och dator- eller konsollspel. Blanda aldrig ihop dessa kategorier när du utvärderar ett spelbolag.

2. Börja med spel du själv förstår

Om du själv spelar eller kan lite om spel, fundera på på vilka spel du själv tycker om att spela eller tror att andra gillar att spela. Det du spelar förstår du bäst och det ger dig ett genuint försprång när du utvärderar ett bolags produktportfölj. Branschkunskap från spelarperspektivet är kraftigt undervärderad bland finansinvesterare.

3. Titta på spelets livslängd och aktiv spelarbas

Framgångsrika spelbolag har titlar som folk vill spela länge. Antalet aktiva spelare är en av de viktigaste indikatorerna på ett spels hälsa. Onlinespel fungerar allt mer som en löpande tjänst snarare än en engångsprodukt – det ger stabilare och mer förutsägbara intäkter över tid.

4. Granska tidigare titlar och kommande pipeline

Ett bolag med en konsekvent historia av välmottagna spel är ett bättre tecken än ett enstaka genombrott. Ge bolagen tid. Spelutveckling tar år och förseningar är vanliga i branschen. De behöver inte automatiskt tolkas som negativt eller som en röd flagga.

5. Värdera lönsamhet och organisk tillväxt

Spelbolag är ofta lönsamma redan tidigt i sin bolagsresa. Var skeptisk mot förvärvsdriven tillväxt, det har visat sig mindre stabilt än tillväxt som kommer inifrån, genom egenutvecklade titlar och kreativt starka studios.

6. Förstå distributionsmodellen

Svenska spelbolag nådde världsmarknaden tack vare digital distribution. Det är en direkt konsumentaffär som skiljer sig från exempelvis mobilspel som har en annonslogik eller streamingtjänster med abonnemangsmodeller. Förstå hur bolaget faktiskt tjänar sina pengar – och vem kunden egentligen är.

7. Tänk långsiktigt

Spelaktier stiger sällan som tech-raketer. Spelbolag testar mot publik under tydliga ramar och har relativt förutsägbara tidslinjer. De investerare som presterar allra bäst är de som kombinerar god förståelse för spelutveckling med finansiell kompetens – och som har tålamod att låta bra spel bygga sin publik.

Jukka Kovalainen, teknisk ingenjör, David Boström, vd på Embracer Games Archive, och Natalia Kovalainen, chefsarkivarie bygger upp tv-spelsmuseet Embracer Games Archive i Karlstad. Över 60 000 föremål insamlat från över hela världen finns i museet som fortfarande är under uppstart. (Foto: Fredrik Sandberg / TT)

Spelbolagens framtid på börsen

Trots utmaningarna är Johanna Nylander optimistisk inför framtiden för svenska spelbolag på börsen.

”Jag tror att det kommer gå uppåt. De stora utmaningarna har handlat om investeringar, värderingar och kapitalförsörjning, och jag hoppas att vi hamnar på ett mer stabilt normalläge där det blir tydligare för fler investerare vad som ska värderas”, säger hon.

En styrka är att kompetens och kapital tenderar att stanna kvar i Sverige, även när bolag säljs eller grundare exiterar. I stället för att försvinna in i ett internationellt storföretagsmaskineri återinvesteras pengarna ofta i nya svenska studios och projekt.

”Det är fortfarande en ung industri, men det börjar komma cykler där exitar återinvesteras i nya bolag och kompetens cirkulerar. Det är hälsosamt och gynnar alla på lång sikt. Framtiden är ljus, trots allt”, avslutar Nylander.

