Det fula miljardspelet om krig eller fred – och misstänkt insiderhandel

Oljemarknaden prisar in osäkerhet

Oljepriset har redan passerat 90 dollar fatet under mars, men prognosmarknaderna signalerar att den stora spiken kan vara förbi.

38 procent av satsarna bedömer att WTI-oljan når 100 dollar innan mars är slut. Sannolikheten för 120 dollar eller mer ligger på knappt 9 procent.

Kontrakten på oljepriset har dragit in omkring 54 miljoner dollar (cirka 560 miljoner kronor) i handelsvolym. Det gör dem till de mest omsatta Iran-relaterade marknaderna på Polymarket.

Oljesprickan i Mellanöstern har dock skapat osäkerhet. Enligt Realtid exporterar Iran paradoxalt nog mer olja än någonsin trots kriget, men risken för fortsatt blockad av Hormuzsundet kvarstår.

Misstänkt insiderhandel väcker debatt

Det mest kontroversiella kapitlet handlar om misstänkt insiderhandel. Ett konto under pseudonymen ”Magamyman” tjänade 553 000 dollar (cirka 5,8 miljoner kronor) genom att satsa på att Irans högste ledare skulle dödas, strax innan de israeliska flygbombningarna den 1 mars.

Kontot placerade bland annat 32 000 dollar när oddsen bara låg på 17 procent.

Analysföretaget Bubblemaps identifierade ytterligare sex nyskapade konton som tillsammans tjänade uppskattningsvis 1,2 miljoner dollar genom att satsa på amerikanska angrepp innan de genomfördes.

CNN, Bloomberg och NPR har rapporterat om misstankarna. Kalshi åberopade en så kallad ”death carveout”-klausul på en marknad värd 54 miljoner dollar kopplad till Khameneis avsättning, återbetalade 2,2 miljoner dollar i avgifter och står nu inför en grupptalan på 54 miljoner dollar från handlare som anser sig lurade.

Polymarket lät utbetalningarna ske, med hänvisning till att handeln skedde på den internationella, oreglerade versionen av plattformen.

Realtid rapporterade nyligen att Polymarket tvingades ta bort en marknad kopplad till kärnvapenattacker efter kraftig kritik. Marknaden hade vid ett tillfälle visat 22 procents sannolikhet för kärnvapendetonation innan årets slut.

Juridisk gråzon i Europa

I USA fick Polymarket CFTC-godkännande i november 2025 och driver nu en licensierad amerikansk version, men den är ännu begränsad till en inbjudningslista.

Konkurrenten Kalshi har samtidigt åtalats i Arizona, där åklagare menar att prognosmarknader utgör olagligt spel. Det är det första delstatliga brottmålet mot en prediktionsmarknad i USA.

I Europa är bilden splittrad. Frankrike, Belgien, Polen och Italien blockerar Polymarket. Portugal förbjöd plattformen i januari 2026 efter misstänkt insiderhandel kring presidentvalet, och Argentina blockerade den så sent som 17 mars. Totalt har över 33 länder begränsningar.

Sårbar för manipulation

I Sverige finns ingen specifik lagstiftning som reglerar prediktionsmarknader, men EU:s ramverk klassificerar dem troligen som spelverksamhet som kräver nationella licenser. Många européer använder VPN för att kringgå begränsningarna.

Trots miljardomsättningen är likviditeten på prognosmarknaderna låg jämfört med traditionella börser.

Det innebär att enskilda stora satsningar kan flytta oddsen avsevärt, något som gör marknaderna sårbara för manipulation.

Så mycket står på spel

USA:s nota för bombningarna överstiger redan 100 miljarder kronor, och analyserna av vem som tar makten i Iran efter kriget driver nya spekulationer.

På Polymarket bedöms sannolikheten att exilprinsen Reza Pahlavi tar sig in i Iran till 30 procent före årets slut, medan 17 procent tror att det sker redan före juni.

Oddsen rör sig i realtid. Trumps besked om pausade angrepp och pågående fredssamtal pressade ner oljepriset kraftigt och justerade prognosmarknadernas sannolikheter inom minuter.

FAKTARUTA: Prognosmarknad i siffror Nyckeltal Siffra Total Iran-relaterad handelsvolym (Polymarket) 529 miljoner dollar (~5,5 mdr kr) Aktiva Iran-marknader 244 Oljepriskontraktens volym ~54 miljoner dollar (~560 mkr) Vapenvilemarknadens volym 36,3 miljoner dollar (~380 mkr) Misstänkt insidervinst (Magamyman) 553 000 dollar (~5,8 mkr) Kalshi-stämning (death carveout) 54 miljoner dollar Länder med begränsningar 33+ Polymarkets CFTC-godkännande (USA) November 2025 Så fungerar Polymarket Användare satsar med kryptovaluta (stablecoins) på specifika utfall, exempelvis att oljepriset når en viss nivå eller att vapenvila utlyses före ett visst datum.

Varje marknad har tydliga regler för vad som avgör utfallet.

Oddsen uttrycks i procent och ändras i realtid baserat på hur andra satsar. Ju fler som satsar på ett utfall, desto högre sannolikhet.

Grundades 2020 av Shayne Coplan. Oreglerad i de flesta länder. Fick CFTC-licens i USA november 2025.