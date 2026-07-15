Muntert på börsen efter inflationsrapporten i USA

Så mycket steg USA:s börserna i går

Under gårdagens märktes emellertid en bred uppgång på New York-börsen, där Dow Jones steg med 0,02 procent medan Nasdaq Composite lyfte 0,90 procent och börsriktmärket S&P 500 med 0,38 procent, rapporterar Reuters.

Flera amerikanska storbanker har släppt bättre resultatrapporter än väntat under den pågående rapportsäsongen.

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Så går Asiens marknader på morgonen

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De asiatiska marknaderna skuggar de amerikanska och Sydkoreas Kospi har under onsdagsmorgonen, svensk tid, fått en revansch och noterade en ökning med hela 6,3 procent, medan småbolagsindexet Kosdaq samtidigt steg med 4 procent.

Även japanska Nikkei och Topix stod på plus i samband med börsrapporten, medan Australien ledande index S&P/ASX 200 var 0,6 procent högre.

Guld faller och statsobligationer stiger

USA har utfört nya attacker mot Iran och återupptagit blockaden nära Hormuzsundet. Det får guldpriset att falla medan statsobligationer stiger.

”Avkastningen på 10-åriga amerikanska statsobligationer steg med 2 baspunkter till 4,602 %, medan spotpriset på guld sjönk med 0,6 % till 4 030,25 dollar per uns. Silver sjönk med 0,5 % till 58,35 dollar per uns”, berättar CNBC.

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