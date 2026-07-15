USA:s konsumentprisindex föll dubbelt så mycket som väntat, vilket resulterade i ett efterlängtat lyft på Wall Street.
Muntert på börsen efter inflationsrapporten i USA
Det amerikanska konsumentprisindexet, KPI, sjönk med 0,4 procent mot väntade 0,2 procent i juni från ekonomer i en Dow Jones-enkät.
Ekonomerna hade räknat med en årlig inflation på 3,8 procent och den mer upplyftande inflationssiffran på 3,5 procent fick handlare att sänka sin dystra prognos om att centralbanken Federal Reserve höjer räntan på julimötet.
Bedömare: Räntan höjs – men inte nu
CNBC, som står bakom marknadsrapporten, uppger att bedömningen för att räntan höjs backat till 17 procent efter KPI-presentationen. Dagen innan ansågs sannolikheten för en räntehöjning i juli i USA vara 42 procent.
Alltjämt tror marknadsaktörerna att det kommer en räntehöjning senare i år och att sannolikheten för det är 63 procent efter septembermötet.
Adam Crisafulli, grundare av Vital Knowledge, skriver i en anteckning som den amerikanska finansnyhetskanalen citerar att den amerikanska inflationen är fortsatt hög ”i absoluta tal” och konstaterar att oljepriset stiger på nytt, samtidigt som han beskriver AI som ”mycket inflatorisk just nu”.
Så mycket steg USA:s börserna i går
Under gårdagens märktes emellertid en bred uppgång på New York-börsen, där Dow Jones steg med 0,02 procent medan Nasdaq Composite lyfte 0,90 procent och börsriktmärket S&P 500 med 0,38 procent, rapporterar Reuters.
Flera amerikanska storbanker har släppt bättre resultatrapporter än väntat under den pågående rapportsäsongen.
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Så går Asiens marknader på morgonen
De asiatiska marknaderna skuggar de amerikanska och Sydkoreas Kospi har under onsdagsmorgonen, svensk tid, fått en revansch och noterade en ökning med hela 6,3 procent, medan småbolagsindexet Kosdaq samtidigt steg med 4 procent.
Även japanska Nikkei och Topix stod på plus i samband med börsrapporten, medan Australien ledande index S&P/ASX 200 var 0,6 procent högre.
Guld faller och statsobligationer stiger
USA har utfört nya attacker mot Iran och återupptagit blockaden nära Hormuzsundet. Det får guldpriset att falla medan statsobligationer stiger.
”Avkastningen på 10-åriga amerikanska statsobligationer steg med 2 baspunkter till 4,602 %, medan spotpriset på guld sjönk med 0,6 % till 4 030,25 dollar per uns. Silver sjönk med 0,5 % till 58,35 dollar per uns”, berättar CNBC.
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