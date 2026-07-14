Rekord för storbanken – högsta vinsten någonsin

Nettovinsten steg med 41 procent till 21,2 miljarder dollar under kvartalet. Resultatet inkluderar dock en engångseffekt på 4,6 miljarder dollar kopplad till bankens aktieinnehav i Visa. Exklusive denna post uppgick nettovinsten till 16,9 miljarder dollar, vilket ändå överträffade analytikernas förväntningar på 16,5 miljarder dollar.

Investmentbank-verksamheten ökade sina avgiftsintäkter med 30 procent till 3,3 miljarder dollar. I resultatet ingår omkring 75 miljoner dollar i arvoden från arbetet med SpaceX börsnotering i juni.

Även bankens handelsverksamhet utvecklades starkt. Handelsintäkterna steg med 35 procent till 12,1 miljarder dollar, där aktiehandeln utmärkte sig med en intäktsökning på hela 86 procent jämfört med samma period i fjol.

JPMorgans rapport offentliggjordes under en intensiv rapportdag på Wall Street, där även Goldman Sachs, Bank of America, Citigroup och Wells Fargo presenterade sina kvartalsresultat.

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