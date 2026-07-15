Handelsbanken sviker – SEB klart över förväntan

Ett axplock från SEB:s resultatrapport

SEB:s rörelseresultat för det andra kvartalet 2026 uppgick till 10,8 miljarder kronor, med en avkastning på eget kapital om 15,7 procent, en kärnprimärkapitalrelation på 17,2 procent och en kapitalbuffert om 250 baspunkter.

”I en osäker omvärld står SEB starkt, vilket andra kvartalets resultat visar”, säger Torgeby om Q2-rapporten.

SEB avslutar det senaste aktieåterköpsprogrammet och inleder ett nytt.

För Handelsbanken (börskurs) blev årets andra kvartal mer dystert. Dippen för den svenska bankjättens rörelseresultat beror enligt SHB på ”värderingseffekter på derivat i bankens riskhantering”.

Handelsbankens rörelseresultat faller med hela 19 procent från första kvartalet till knappt 6,7 miljarder kronor i andra kvartalet.

Intäkterna var 13,5 miljarder kronor i Q2 mot väntade 14 miljarder kronor.

Provisionsnettot var däremot något bättre: 3,1 miljarder kronor.