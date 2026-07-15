Handelsbankens siffror infriar inte analytikernas förhoppningar, det gör däremot konkurrerande storbanken SEB:s resultatrapport.
Handelsbanken sviker – SEB klart över förväntan
Medan Handelsbankens intäkter och rörelseresultat är sämre än väntat, så uppvisar rivalen SEB (börskurs) urstarka siffror.
”Det positiva momentumet i intäkterna är ett resultat av vårt långsiktiga fokus på att vara nära våra kunder, vilket har gjort att vi har kunnat tillvarata affärsmöjligheter på en marknad med hög aktivitet. Tillsammans med vårt fortsatta arbete med kostnadsdisciplin resulterade detta i ett positivt gap mellan intäkts- och kostnadstillväxt under kvartalet”, säger SEB:s vd och koncernchef Johan Torgeby i en kommentar.
Ett axplock från SEB:s resultatrapport
SEB:s rörelseresultat för det andra kvartalet 2026 uppgick till 10,8 miljarder kronor, med en avkastning på eget kapital om 15,7 procent, en kärnprimärkapitalrelation på 17,2 procent och en kapitalbuffert om 250 baspunkter.
”I en osäker omvärld står SEB starkt, vilket andra kvartalets resultat visar”, säger Torgeby om Q2-rapporten.
SEB avslutar det senaste aktieåterköpsprogrammet och inleder ett nytt.
För Handelsbanken (börskurs) blev årets andra kvartal mer dystert. Dippen för den svenska bankjättens rörelseresultat beror enligt SHB på ”värderingseffekter på derivat i bankens riskhantering”.
Handelsbankens rörelseresultat faller med hela 19 procent från första kvartalet till knappt 6,7 miljarder kronor i andra kvartalet.
Intäkterna var 13,5 miljarder kronor i Q2 mot väntade 14 miljarder kronor.
Provisionsnettot var däremot något bättre: 3,1 miljarder kronor.
SHB:s resultat i Q2 korthet (jämfört med Q1):
Rörelseresultatet uppgick till 6 678 mkr (8 195)
Justerat för jämförelsestörande poster minskade rörelseresultatet med 6%.
Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 12,8% (13,6)
Resultat per aktie uppgick till 2,60 kr (3,21)
K/I-talet uppgick till 44,3% (39,5)
Kreditförlustnivån uppgick till 0,00% (0,01)
Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 17,2% (17,2)
Missa inte: SEB-rådgivaren tömde dödsbo på nio miljoner – åtalas nu DagensPS
Läs också: Bankveckan som avgör kurserna: Fyra rapporter på tre dagar DagensPS