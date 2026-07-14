Nya Fed-chefen: Nolltolerans mot hög inflation

Det rapporterar Bloomberg som tagit del av centralbankschefens tal.

”Ledamöterna i vår styrelse har ingen tolerans för en varaktigt hög inflation”, säger Warsh i ett tal som han ska hålla vid 16-tiden, svensk tid.

Sedan Warsh tillträdde posten i maj har han betonat att centralbankens främsta mål är att bekämpa inflationen.

”Om vi utformar penningpolitiken på rätt sätt, vilket vi ska göra, kommer inflationsutvecklingen under de senaste fem åren att höra till det förflutna”, säger han i det förberedda anförandet.

Under eftermiddagen kom färska siffror som visar att inflationen i USA, enligt KPI-måttet, uppgick till 3,5 procent i juni. Det är klart högre än centralbankens mål på 2 procent.