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Inflation och vinstvarning präglar Wall Street

Blandat på Wall Street. Arkivbild.
Blandat på Wall Street. Foto: Mark Lennihan/AP/TT
KPI-inflationen i juni var 3,5 procent medan analytikerna hade räknat med 3,8 procent.

De ledande indexen på Wall Street går åt olika håll efter öppning. Färska inflationssiffror och en vinstvarning från IBM präglar börsen.

KPI-inflationen i juni var 3,5 procent medan analytikerna hade räknat med 3,8 procent.

Dow Jones industriindex backade 0,2 procent medan breda S&P 500-index och tekniktunga Nasdaqs kompositindex steg 0,1 respektive 0,4 procent.

Oljepriset fortsätter uppåt på grund av det spända läget i Persiska viken. Ett fat Nordsjöolja har stigit 3,5 procent till 86,20 dollar.

Flera storbanker har kommit med delårsrapporter som överträffade analytikernas förväntningar.

Den amerikanska IT-konsulten IBM:s aktie kollapsade sedan bolaget kommit med en vinstvarning. Aktien var drygt 25 procent ned efter några minuters handel.

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