Inflation och vinstvarning präglar Wall Street

KPI-inflationen i juni var 3,5 procent medan analytikerna hade räknat med 3,8 procent.

De ledande indexen på Wall Street går åt olika håll efter öppning. Färska inflationssiffror och en vinstvarning från IBM präglar börsen.

KPI-inflationen i juni var 3,5 procent medan analytikerna hade räknat med 3,8 procent.