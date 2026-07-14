Inflation och vinstvarning präglar Wall Street
De ledande indexen på Wall Street går åt olika håll efter öppning. Färska inflationssiffror och en vinstvarning från IBM präglar börsen.
KPI-inflationen i juni var 3,5 procent medan analytikerna hade räknat med 3,8 procent.
Dow Jones industriindex backade 0,2 procent medan breda S&P 500-index och tekniktunga Nasdaqs kompositindex steg 0,1 respektive 0,4 procent.
Oljepriset fortsätter uppåt på grund av det spända läget i Persiska viken. Ett fat Nordsjöolja har stigit 3,5 procent till 86,20 dollar.
Flera storbanker har kommit med delårsrapporter som överträffade analytikernas förväntningar.
Den amerikanska IT-konsulten IBM:s aktie kollapsade sedan bolaget kommit med en vinstvarning. Aktien var drygt 25 procent ned efter några minuters handel.