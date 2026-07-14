IBM:s aktie kollapsar – kunderna köper mindre AI

Flera stora affärer blev inte av

IBM:s vd Arvind Krishna uppgav att många kunder har valt att prioritera investeringar i servrar, lagring och minneskretsar framför mjukvara och stordatorer. Beslutet drivs bland annat av förväntade prisökningar på hårdvara.

”Det här kvartalet misslyckades vi. Vi anpassade oss inte tillräckligt snabbt och flera stora affärer blev inte av inom den tidsram vi hade räknat med”, skrev Krishna i ett brev till investerarna.

IBM redovisade en omsättning på 17,2 miljarder dollar under det andra kvartalet, en ökning med 1 procent jämfört med samma period i fjol, men resultatet låg under analytikernas förväntningar. Samtidigt minskade intäkterna inom infrastrukturdelen med 7 procent.

Andra teknikbolag pressas också

IBM:s vinstvarning satte även press på andra teknikbolag. Salesforce föll omkring 4 procent och Microsoft backade nära 3 procent. Även teknikfonden IGV, som följer en bred korg av mjukvarubolag, handlades ned.

En bidragande orsak till utvecklingen är den globala bristen på minneskretsar. Stora tillverkare som Samsung, SK Hynix och Micron har styrt om produktionen till avancerade AI-chip, vilket har pressat utbudet av traditionella minnen och lett till högre priser på hårdvara.

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