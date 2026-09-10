Mr Elekta – Larry Leksell: ”Förr eller senare vänder det”

Enligt den 73-årige miljardären, som skapade företagets tillsammans med sin far, Lars Leksell, som dog för 40 år sedan och var professor i neurokirurgi, har Elekta sig självt att skylla, bland annat för tappet i USA.

Han pratar i en stor intervju i Privata Affärer om interna svagheter som gynnat konkurrenter och att en prispress och hårdnande konkurrens från Kina bidragit till motgångarna.

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Blankarna svärmar kring Elekta

I takt med resan utför har blankarna växlat upp i Elekta. Även stora blankningsföretag har positionerat sig kort i aktien och utgår från att strålbolagets djupa kräftgång på börsen fortsätter. Betänk då att aktien redan är ned med blytunga cirka 50 procent på fem år.

I dagsläget är 14 procent av företagets aktier i blankade.

För Elekta är marknaderna i Asien, Afrika och Latinamerika av största vikt, betonar Leksell i Privata Affärer.

Men där finns också den store utmanaren Kina med sin export.

”Jag har svårt att se våra kinesiska konkurrenter bli framgångsrika i Europa eller USA. Patientdatasäkerheten är som exempel en för stor säkerhetsfråga i väst, men så är det inte i alla länder i Afrika eller Sydamerika”, säger Larry Leksell i artikeln.