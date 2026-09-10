I en stor intervju förklarar Laurent ”Larry” Leksell, som stått bakom Elekta sedan starten 1972, att det inte alls är märkligt att blankarna nu flockas.
Mr Elekta – Larry Leksell: ”Förr eller senare vänder det”
Det är främst två faktorer som gjort att medicinteknikbolaget Elekta (börskurs) är en av Stockholmsbörsens mest populära aktier hos blankare, enligt storägaren Larry Leksell, grundare, tidigare vd och i dag styrelseordförande i bolaget, som är verksamt inom en rad områden i den moderna cancervården och har funnits i 54 år.
Enligt den 73-årige miljardären, som skapade företagets tillsammans med sin far, Lars Leksell, som dog för 40 år sedan och var professor i neurokirurgi, har Elekta sig självt att skylla, bland annat för tappet i USA.
Han pratar i en stor intervju i Privata Affärer om interna svagheter som gynnat konkurrenter och att en prispress och hårdnande konkurrens från Kina bidragit till motgångarna.
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Blankarna svärmar kring Elekta
I takt med resan utför har blankarna växlat upp i Elekta. Även stora blankningsföretag har positionerat sig kort i aktien och utgår från att strålbolagets djupa kräftgång på börsen fortsätter. Betänk då att aktien redan är ned med blytunga cirka 50 procent på fem år.
I dagsläget är 14 procent av företagets aktier i blankade.
För Elekta är marknaderna i Asien, Afrika och Latinamerika av största vikt, betonar Leksell i Privata Affärer.
Men där finns också den store utmanaren Kina med sin export.
”Jag har svårt att se våra kinesiska konkurrenter bli framgångsrika i Europa eller USA. Patientdatasäkerheten är som exempel en för stor säkerhetsfråga i väst, men så är det inte i alla länder i Afrika eller Sydamerika”, säger Larry Leksell i artikeln.
”Jag har inget emot blankarna”
Han menar att det finns en rad orsaker till att blankarna håller fast vid sina spekulationer om fortsatta kurstapp för bolaget.
”Jag har inget emot blankarna. De stärker aktiens likviditet. Men förr eller senare så vänder det”, är Mr Elektas övertygelse.
Det är inte blankarna som är företagets huvudproblem, de är endast ett symptom i synen på företaget, resonerar han.
Han framhåller att åtgärder vidtagits för att komma tillbaka i matchen, det handlar om ökad kostnadsmedvetenhet och fokus på lönsamhet och tillväxt.
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Inte aktuellt med börsutköp
Nedskärningar har redan skett i kostnaderna och nu ska lönsamheten förbättras, och därefter tillväxten, förklarar börsprofilen i tidningsintervjun.
Elektas huvudägare och styrelseordförande säger att företaget kommit mer än halvvägs in i förändringen, som ska bana väg för revanschen. Han får även frågan om ett utköp från börsen kan vara en framkomlig väg, men anser att det ytterst handlar om vad som är bäst för Elekta och aktieägarna när diskussionen om en omstrukturering förs på tal.
Det finns just nu, understryker, Larry Leksell, ”inga tankar på att ta Elekta privat”.
När det kommer till kassaflödet och balansräkningen i företaget uppges båda uppvisa styrka. Dessutom är direktavkastningen till aktieägarna hög (4,5 procent), framgår det.
I fjol skiftade strålbehandlingsbolaget ut 900 miljoner kronor.
”Vi behöver inte mer pengar”
Det är ingen likviditetskris som man brottas med, slår Leksell fast.
”Vi behöver inte mer pengar”, säger han och pekar på en stark försäljning.
Det lån som Elekta fått på drygt 1,1 miljarder kronor från Europeiska investeringsbanken går, förklarar Larry Leksell, främst till en refinansiering av tidigare forsknings- och utvecklingsfinansiering.
Miljardärsskatten dumt påfund
Avslutningsvis avslöjar han att han vid sidan av Elekta investerar i guld, räntebärande papper och alternativa investeringar. Hans strävan är att vara ”måttlig” med sina pengar, men han har hemfallit åt att också vara ”slösaktig”.
Om miljardärsskatten, som Vänsterpartiet går fram med i valet, säger han att det är ”en jäkla dumhet” då det handlar om att ”beskatta orealiserade vinster”, vilket inte går ihop och hotar ”Sveriges fortsatt välstånd och tillväxt” på kuppen.
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