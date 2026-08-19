Banken trotsar kursraset – köp aktien nära tioårslägsta

Evo ska bevisa sig

Mycket står och faller med Elekta Evo. Systemet fick amerikanska FDA:s godkännande i februari och har nu marknadsförts i USA i omkring ett halvår.

Utvecklingen blir enligt Handelsbanken en viktig temperaturmätare på Elektas förmåga att växa på den amerikanska marknaden.

Samtidigt hårdnar konkurrensen när marknadsledande Varian väntas lansera en fullt online-adaptiv lösning under tidig höst.

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”Den närmaste perioden viktig för Elektas marknadspenetration”, skriver Germunder i analysen.

Nya vd:n har levererat

Handelsbanken är hittills positiv till utvecklingen under Elektas nya vd Jakob Just-Bomholt. Banken konstaterar att bolaget har levererat på sina utfästelser, inklusive de kostnadsbesparingar som nu väntas få full effekt.

Men den svåraste uppgiften återstår.

”Den stora utmaningen är dock att återvända till tillväxt”, skriver Germunder.

Efter den svaga orderingången i föregående rapport är det enligt banken avgörande för att minska den oro som uppstod efter Q4-rapporten.

Blankarna har länge tvivlat

Marknadens skepsis mot Elekta är inget nytt. Aktien har under perioder tillhört Stockholmsbörsens mest blankade.

Inför en tidigare rapport berättade Dagens PS hur Handelsbanken gick emot blankarna och rekommenderade köp. Banken såg då bland annat möjligheter från nya produkter och en förbättrad orderingång.

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Elekta har alltså varit ett återkommande exempel på en aktie där analytikernas förhoppningar och marknadens skepsis gått åt olika håll.

Banken har trott på revansch länge

Handelsbanken har funnits i det positiva lägret under en längre tid. Elekta har också återkommande funnits bland bankens mindre och medelstora aktiefavoriter.

Våren 2024 fanns bolaget exempelvis kvar på Handelsbankens småbolagslista, vilket Dagens PS rapporterade om.

Men den stora och uthålliga vändningen har hittills låtit vänta på sig.

Andra har sett stor uppsida

Även andra analyshus har tidigare betraktat kursnedgången som överdriven.

Dagens PS har bland annat skrivit om hur Morningstar såg mer än 90 procents uppsida i Elekta. Då uppskattades aktiens verkliga värde till 127 kronor, samtidigt som börskursen låg på 65,60 kronor.

Den efterföljande utvecklingen visar samtidigt hur svårt Elekta haft att övertyga marknaden om en varaktig vändning.

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Nära tioårslägsta

Nu är värderingen återigen ett av de främsta argumenten för aktien.

Elekta handlas till omkring 11 gånger förväntad rörelsevinst, EV/EBIT, för de kommande tolv månaderna.

Det motsvarar en rabatt på 36 procent mot aktiens eget tioårssnitt och placerar värderingen nära den lägsta nivån på ett decennium.

Handelsbanken upprepar därför köp med riktkursen 70 kronor för aktien som nu står i 55 kronor.

Läs även: Rapporten krossar förväntningarna – banken ser fortsatt köpläge – Dagens PS