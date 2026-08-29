Miljardlån till utvecklad cancerbehandling

Lånet ska gå till att utveckla behandlingar mot flera cancerformer och neurologiska sjukdomar. Det stödjer det Stockholmsbaserade bolagets forskning inom bland annat strålbehandling och strålkirurgi och går även till programvaran för behandlingarna.

”Finansieringen ger oss större flexibilitet att genomföra vår långsiktiga strategi och fortsätta investera i innovationer som förbättrar behandlingsresultaten, effektiviserar verksamheten och ger patienterna en bättre upplevelse”, säger Elektas finansdirektör Klara Eiritz, i ett pressmeddelande.

Merparten av arbetet ska bedrivas i Sverige och Nederländerna. EIB-lånet täcker upp till hälften av investeringarna.