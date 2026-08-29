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Miljardlån till utvecklad cancerbehandling

Medicinteknikbolaget Elekta får ett miljardlån av Europeiska investeringsbanken. Arkivbild.
Medicinteknikbolaget Elekta får ett miljardlån av Europeiska investeringsbanken. Foto: Janerik Henriksson/TT
Lånet ska gå till att utveckla behandlingar mot flera cancerformer och neurologiska sjukdomar. Det stödjer det Stockholmsbaserade bolagets forskning inom bland annat strålbehandling och strålkirurgi och går även till programvaran för behandlingarna.

Medicinteknikbolaget Elekta får ett lån på motsvarande drygt 1,1 miljarder kronor av Europeiska investeringsbanken (EIB) för att utveckla nya cancerbehandlingar.

Lånet ska gå till att utveckla behandlingar mot flera cancerformer och neurologiska sjukdomar. Det stödjer det Stockholmsbaserade bolagets forskning inom bland annat strålbehandling och strålkirurgi och går även till programvaran för behandlingarna.

”Finansieringen ger oss större flexibilitet att genomföra vår långsiktiga strategi och fortsätta investera i innovationer som förbättrar behandlingsresultaten, effektiviserar verksamheten och ger patienterna en bättre upplevelse”, säger Elektas finansdirektör Klara Eiritz, i ett pressmeddelande.

Merparten av arbetet ska bedrivas i Sverige och Nederländerna. EIB-lånet täcker upp till hälften av investeringarna.

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