Den privata kreditmarknaden, som länge hyllats som finansvärldens nya guldgås, har drabbats av sin första riktiga växtvärk. Medan investerare desperat försöker få ut sina pengar vädrar de traditionella investmentbankerna på Wall Street morgonluft.
Miljarderna sitter fast – guldsits för Wall Street-jättarna
Kampen om herraväldet över företagsutlåningen har gått in i en ny, mer turbulent fas. Under de senaste åren har privata kreditfonder tagit enorma marknadsandelar från traditionella banker.
Men nu har vinden vänt. En våg av inlösenförfrågningar har sköljt över branschen och lämnat över 4,6 miljarder dollar, motsvarande närmare 50 miljarder kronor, fångade bakom uttagsgränser. Det visar data från flera tunga aktörer i sektorn som nu tvingas dra i nödbromsen för att skydda sina likvida medel, skriver Bloomberg.
Skakigt när investerare sätter press
Investerare som tidigare lockats av hög avkastning och stabilitet upptäcker nu baksidan av myntet, nämligen bristande likviditet. När marknadsläget blivit osäkrare har allt fler velat ta hem sina vinster eller flytta kapital till säkrare hamnar. Resultatet har blivit att flera stora fonder aktiverat så kallade ”gates”, det vill säga begränsningar som gör att endast en bråkdel av de begärda uttagen kan genomföras.
Samtidigt som krisen fördjupas för de privata fonderna ser Wall Streets bankjättar en möjlighet till en storstilad comeback. Banker som Goldman Sachs, JPMorgan Chase och Morgan Stanley har under en längre tid sett sina marginaler pressas när de privata fonderna tagit över de mest lönsamma låneaffärerna. Nu tyder mycket på att pendeln svänger tillbaka, rapporterar CNBC.
Bäddat för comeback på Wall Street
”Det här är en lämplig tidpunkt för banker att återta marknadsandelar från privata kreditfonder”, säger Moody’s chefekonom Mark Zandi till den amerikanska finansnyhetskanalen i ett mejl.
Genom att använda sina enorma balansräkningar och möjligheten att paketera om lån till syndikerade krediter börjar bankerna återigen vinna mark. De kan erbjuda flexibilitet och snabbhet som de låsta fonderna just nu saknar. Det handlar inte bara om att ta tillbaka förlorad terräng, utan om att kapitalisera på det förtroendegap som uppstått när investerare inser att det privata alternativet inte alltid är så lättillgängligt som utlovat.
Marknaden för levererade lån, där bankerna traditionellt dominerat, ser nu en tydlig återhämtning. Prissättningen har blivit mer konkurrenskraftig och de stora drakarna på Wall Street är redo att återta sin roll som de främsta finansiärerna för företagsaffärer och uppköp.
Bankerna tar plats i framsätet igen
Analytiker pekar på att vi befinner oss i ett skifte där den okontrollerade boomen för privat kredit nu möter verkligheten. Det handlar inte nödvändigtvis om slutet för sektorn, men en välbehövlig utrensning och en återgång till en mer balanserad maktfördelning mellan de nya fonderna och de etablerade investmentbankerna.
För de investerare vars kapital sitter fast i de privata fonderna väntar en tid av osäkerhet. För Wall Street däremot ser de låsta miljarderna ut att bli startskottet för en ny storhetstid där bankerna återigen sitter vid rodret.
”Dragkampen har precis börjat”, säger Jeffrey Hooke, universitetslektor i finans vid Johns Hopkins Carey Business School.
