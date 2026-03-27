Miljarderna sitter fast – guldsits för Wall Street-jättarna

Bäddat för comeback på Wall Street

”Det här är en lämplig tidpunkt för banker att återta marknadsandelar från privata kreditfonder”, säger Moody’s chefekonom Mark Zandi till den amerikanska finansnyhetskanalen i ett mejl.

Genom att använda sina enorma balansräkningar och möjligheten att paketera om lån till syndikerade krediter börjar bankerna återigen vinna mark. De kan erbjuda flexibilitet och snabbhet som de låsta fonderna just nu saknar. Det handlar inte bara om att ta tillbaka förlorad terräng, utan om att kapitalisera på det förtroendegap som uppstått när investerare inser att det privata alternativet inte alltid är så lättillgängligt som utlovat.

Marknaden för levererade lån, där bankerna traditionellt dominerat, ser nu en tydlig återhämtning. Prissättningen har blivit mer konkurrenskraftig och de stora drakarna på Wall Street är redo att återta sin roll som de främsta finansiärerna för företagsaffärer och uppköp.

Bankerna tar plats i framsätet igen

Analytiker pekar på att vi befinner oss i ett skifte där den okontrollerade boomen för privat kredit nu möter verkligheten. Det handlar inte nödvändigtvis om slutet för sektorn, men en välbehövlig utrensning och en återgång till en mer balanserad maktfördelning mellan de nya fonderna och de etablerade investmentbankerna.

För de investerare vars kapital sitter fast i de privata fonderna väntar en tid av osäkerhet. För Wall Street däremot ser de låsta miljarderna ut att bli startskottet för en ny storhetstid där bankerna återigen sitter vid rodret.

”Dragkampen har precis börjat”, säger Jeffrey Hooke, universitetslektor i finans vid Johns Hopkins Carey Business School.

