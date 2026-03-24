Kreditkrisen fördjupas på Wall Street – skuggbank drar nu i nödbromsen och begränsar uttagen efter en miljardanstormning.
Akuta Wall Street-krisen ger kusliga vibbar till 2008
Den aktuella utvecklingen i New Yorks finanskvarter väcker obehagliga minnen till liv från finanskrisen 2008. Oron sprider sig snabbt inom finansvärldens dolda hörn och förvaltningsjätten Apollo Global Management har valt att kapa inlösen i en av sina största fonder för privat utlåning, så kallad private credit.
Beslutet kommer efter att investerare försökt dra ut hisnande 1,6 miljarder dollar under loppet av bara tre månader.
Uttagsförfrågningarna motsvarade över 11 procent av fondens totala tillgångar, vilket är mer än dubbelt så mycket som det tillåtna kvartalsvisa taket. Apollo väljer nu att strikt hålla på sina regler för att skydda kvarvarande kapital, ett tydligt tecken på den stress som sveper över sektorn som totalt omsätter 3 000 miljarder dollar, skriver brittiska The Telegraph som rapporterar om det akuta läget på private credit-marknaden.
Systemhotande risker skrämmer
Private credit har länge varit en av finansvärldens snabbast växande branscher, men sektorn plågas nu av ett massivt utflöde av kapital. Investerare skräms av stigande defaults – inställda betalningar – och en oro för att AI-utvecklingen ska göra befintliga investeringar värdelösa.
Apollos vd, Marc Rowan, varnade nyligen för en förestående utrensning bland private credit-bolag och konstaterade att turbulensen inte lär bli kortvarig. Riskerna anses nu vara systemhotande eftersom utlåningen sträcker sig över allt från teknik till tung energi.
Andrew Bailey, chef för Bank of England, drar paralleller mellan dagens boom inom private credit och den subprime-bubbla som utlöste den globala finanskrisen för 15 år sedan.
AI och geopolitik tycker jättarna
Det är inte bara Apollo som darrar. Även jättar som Morgan Stanley och Blackrock har sett investerare fly, vilket fått aktiekurserna för alternativa kapitalförvaltare att rasa. Apollo, Blue Owl Capital och KKR har alla fallit tungt på börsen i år.
En specifik huvudvärk för sektorn är mjukvarubolag, som utgör en femtedel av alla lån inom private credit. Investerare fruktar att dessa bolags affärsmodeller raderas ut av AI. För Apollos del märks pressen tydligt då deras skuldfond i februari backade för första gången på tre år.
Smekmånaden över på Wall Street
Samtidigt pressas låntagarna av externa faktorer. Irans blockad av Hormuzsundet har drivit upp oljepriserna, vilket skapar en perfekt storm för de företag som sitter på dyra lån till skuggbankerna. Apollo hävdar i ett brev till sina aktieägare att de agerar för att balansera intressena mellan de som vill lämna och de som stannar kvar, men marknadens dom är tydlig: smekmånaden för private credit är över.
Det här är private credit:
- Onoterade lån: Skuldfinansiering som inte handlas på öppna marknader.
- Direktutlåning: Fonder eller privata investerare lånar ut pengar direkt till företag.
- Högre risk och avkastning: Ofta högre ränta än traditionella lån som kompensation för lägre likviditet.
- Skräddarsydda villkor: Lånen anpassas efter företagets behov, vilket ofta ger snabbare finansiering än via bank.
- Alternativ till banklån: Marknaden har vuxit fram som svar på strängare regleringar för banker.
Risker med private credit:
- Likviditetsrisk: Svårare att sälja investeringen jämfört med noterade papper.
- Kreditrisk: Risk för att låntagaren inte kan betala tillbaka, då det ofta rör sig om mindre eller medelstora företag.
- Mindre transparens: Det är svårare att få insyn i låntagarens verksamhet jämfört med börsnoterade företag.
Fördelar för investerare:
- Diversifiering: Låg korrelation till aktie- och obligationsmarknaden.
- Potential för högre avkastning: En så kallad illikviditetspremie ges för att kapitalet är bundet.
- Direktinflytande: Långivare har ofta bättre möjlighet att sätta villkoren och säkra lånen.
Källor: The Telegraph, Avanzabloggen, EFN, Nordea Private Banking, Danske Invest och Mercer.
