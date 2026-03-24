Akuta Wall Street-krisen ger kusliga vibbar till 2008

Beslutet kommer efter att investerare försökt dra ut hisnande 1,6 miljarder dollar under loppet av bara tre månader.

Uttagsförfrågningarna motsvarade över 11 procent av fondens totala tillgångar, vilket är mer än dubbelt så mycket som det tillåtna kvartalsvisa taket. Apollo väljer nu att strikt hålla på sina regler för att skydda kvarvarande kapital, ett tydligt tecken på den stress som sveper över sektorn som totalt omsätter 3 000 miljarder dollar, skriver brittiska The Telegraph som rapporterar om det akuta läget på private credit-marknaden.

Läs också: Kunder vill ta ut pengar från Blackrocks fond – stoppas DagensPS

Systemhotande risker skrämmer

Private credit har länge varit en av finansvärldens snabbast växande branscher, men sektorn plågas nu av ett massivt utflöde av kapital. Investerare skräms av stigande defaults – inställda betalningar – och en oro för att AI-utvecklingen ska göra befintliga investeringar värdelösa.

Apollos vd, Marc Rowan, varnade nyligen för en förestående utrensning bland private credit-bolag och konstaterade att turbulensen inte lär bli kortvarig. Riskerna anses nu vara systemhotande eftersom utlåningen sträcker sig över allt från teknik till tung energi.

Andrew Bailey, chef för Bank of England, drar paralleller mellan dagens boom inom private credit och den subprime-bubbla som utlöste den globala finanskrisen för 15 år sedan.

Missa inte: Riksbanken varnar: Nya låneformer kan bli nästa riskfaktor DagensPS