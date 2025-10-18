Miljarder i beslag, Google jagas och Arnault rusar

När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …

Miljardlånen som gick upp i rök

Samtidigt fortsätter uppgörelsen på Wall Street efter den uppmärksammade kraschen i First Brands Group. Frågan som nu prövas av USA:s justitiedepartement: hur kunde en entreprenör med konkurs­historik säkra mångmiljardlån via privata kreditfonder och komplexa upplägg, för att i slutändan lämna räddare, banker och investerare med stora hål i balansräkningarna?

Även på börsgolvet råder det turbulens efter First Brands konkurs när investerare oroar sig för förluster. (Foto: Richard Drew/AP/TT).

Realtids rapportering visar hur strukturerad utlåning, leverantörsfinansiering och off-balance-sheet-skulder grumlade sikten – innan refinansieringen brast och konkurs blev ett faktum.

Läs Realtids fördjupning om hur skandalen växte fram.

Cyberbrottens mörka maskineri – 165 miljarder i beslag

I en annan amerikansk uppgörelse slog myndigheterna till mot ett globalt nätverk där tvångsarbetare i ”phone farms” tvingats begå investeringsbedrägerier, den så kallade ”pig butchering”-metoden.

Resultatet: beslag av bitcoin för motsvarande 165 miljarder kronor och åtal mot den påstått ansvarige företagsledaren.

Fallet illustrerar en ny nivå av industrialiserat cyberbedrägeri där både offer och förövare utnyttjas hänsynslöst. Förklaringen till hur miljarder kunde flyttas och tvättas ligger i kombinationen av social manipulation, teknik och brutal logistik.

EUs rekordböter: 12 miljarder Euro

Efter EU-kommissionens shopping-dom 2017 accelererar nu de civilrättsliga ”uppföljningsmålen” mot Google i europeiska domstolar.

Bloomberg kartlägger minst 12 miljarder euro i pågående skadeståndskrav från prisjämförelsesajter med processer i bland annat London, Amsterdam, Hamburg och Berlin.

Förklaringen till de stora beloppen: lång överträdelseperiod och e-handelns kraftiga tillväxt. Google bestrider kraven och pekar på förändringar sedan 2017, men risken ökar, inte minst om fler aktörer följer efter.

Ett av de tyngsta svenska casen går upp i rätten nu. Pricerunner kräver 77 miljarder kronor i skadestånd och beskriver hur Googles annonser trängt undan trafik och intäkter.

Bolaget, numera ägt av Klarna, hävdar att brottet fortsatt efter 2017, medan Google invänder att systemet ändrats och att antalet jämförelsesajter som använder lösningen har exploderat sedan dess.

Tjänade 179 miljarder över en natt

Lyxsektorn levererade också rubriker. Bernard Arnault, LVMH:s grundare och ordförande, såg sin nettoförmögenhet rusa med 179 miljarder kronor på ett dygn efter en stark vinstrapport. Tillräckligt för att ta stora kliv på Bloombergs miljardärslista.

Fransmannen Bernard Arnault har, åtminstone temporärt, miljarder skäl att le. (Foto: Mark Schiefelbein/AP/TT)

Men volatiliteten består; experter bedömer att en treårig avmattning i lyxkonsumtion gör det tufft att åter nå forna höjder.

Läs Dagens PS artikel om Arnaults blixtlyft och varför framtiden kan bli skakigare.

Lön på bordet – EU pressar fram transparens

Från börsgolv till lönekuvert: EU:s nya lönetransparensdirektiv gör upp med svensk tyst kultur kring lön. Arbetsgivare behöver ange lönespann i platsannonser, kartlägga löner och åtgärda osakliga skillnader, till exempel mellan kvinnor och män.

Dagens PS reder ut vad som faktiskt väntar och varför det kan bli en ”kulturrevolution” på arbetsplatserna när siffrorna ska fram i ljuset.

”Du kan inte dö med noll” – varningen mot trendig livsfilosofi

Idén från boken Die With Zero har charmat många: maxa livet, minska sparandet och lämna inget efter. Men SPP:s sparekonom Shoka Åhrman hissar varningsflagg.

Dagens PS pratar om hur pengarna ska spenderas.

Du vet inte när du dör, livslängden underskattas ofta och risken är stor att pengarna tar slut för tidigt. Samtidigt visar siffror från Opti och Avanza att äldre svenskar ökar sitt månadssparande – vilket väcker frågan om balansen mellan trygghet, konsumtion och arv.

Läs Dagens PS analys av varför ”noll på kontot” kan bli dyr filosofi.

De går inte att anställa – värderingskrock på jobbet

På arbetsmarknaden tornar en annan konflikt upp sig. En bred studie från Becoming You Labs, refererad av Dagens PS, visar hur Gen Z prioriterar självomsorg, äkthet och att hjälpa andra medan chefer premierar prestation, lärande och hårt arbete.

Bara två procent av de unga delar chefers toppvärderingar i underlaget. Resultatet: en ”oanställningsbar” generation, enligt kritiker och unga som svarar att de inte vill leva efter ”boomer-värderingar”.

Sammantaget tecknar veckan en tydlig linje. På kapitalmarknaden finns verklig styrka, banker och sparplattformar överraskar positivt, men skandalen kring First Brands visar hur skör tilliten är när komplex finansiering möter svag transparens.

Samtidigt drar åtstramning åt flera håll: rättsprocesser mot Google, EU-direktiv om löner, generationskonflikt i arbetslivet och en statlig hårdare linje mot digitala brott.

Medan pengar fortfarande görs i toppen skiftar reglerna underifrån. Allt fler verksamheter, från storbanker till techjättar, måste bevisa att de spelar enligt reglerna, inte bara levererar resultat.