Bankerna slog förväntningarna, en Wall Street-skandal blottar sprickorna i privat kredit, EU:s rättsmaskin laddar mot Google och arbetslivet får både löne-och generationschock.
Miljarder i beslag, Google jagas och Arnault rusar
Han blev 179 miljarder rikare – över en natt
Efter den ”häpnadsväckande” vinstökningen mellan den 14 och 15 oktober har den redan stenrike lyxmagnaten med sina miljarder klättrat en placering i rikemanslistan. Bernard Arnault, som är vd och ordförande för LVMH, tillika grundare, fick under den aktuella natten se sin nettoförmögenhet växa från cirka 1 629 miljarder kronor till drygt 1 808 miljarder kronor, …
Chipjätten slår nytt rekord: "Efterfrågan är hejdlös"
Chipjätten fortsätter att stärka greppet om den globala marknaden när AI driver upp efterfrågan på avancerade halvledare. AI-boomen fortsätter att driva upp vinsterna för världens största chipbolag. TSMC redovisar sitt starkaste kvartal hittills, och efterfrågan beskrivs som hejdlös. Missa inte: Dollarns återhämtning hänger på en skör tråd. Dagens PS Hejdlös efterfrågan för chipjätten TSMC, världens …
Sverige slår Norge med hästlängder: "Sticker ut"
Att börsnotera sitt företag i Stockholm är betydligt hetare än att göra det i Oslo. Det märks i ABG Sundal Colliers kvartalsrapport. Investmentbanken ABG Sundal Collier, som har sitt huvudkontor i Norge, redovisar ett ovanligt starkt tredje kvartal. För första gången på länge överträffar den svenska affären den norska med bred marginal. Men det är …
Stor spricka i AI-fasaden: Prenumeranter överger ChatGPT
Den som väntat på tydliga tecken på att AI-bubblan kan vara på god väg att spricka behöver inte leta längre. Nya siffror visar att betalande kunder lämnar ChatGPT. Sedan den breda lanseringen av ChatGPT har tjänsten, och ett flertal andra LLM:er, vuxit explosionsartat. Det har i sin tur eldat på en historisk våg av investeringar …
Superrika överger lyxvaror när medelklassen kommer ikapp
Fler har råd att köpa dyra lyxprodukter. Det får de superrika att söka sig till något helt annat som de kan vara ensamma om. Efter år av stigande priser på vin, konst, diamanter och lyxbostäder har marknaden för traditionella lyxvaror tappat fart. De allra rikaste i världen tycks nu vända ryggen åt materiella symboler för …
Samtidigt beslagtas 165 miljarder i en global cyberhärva och en advokat grips för insiderbrott. Veckan summeras i tre ord: styrka, friktion, ansvarsskifte.
Bankerna visar vägen
Veckan började i hårt tempo med Q3-besked som pekade uppåt för svensk finans. TF Bank, på väg att bli Avarda, pratade om skalbarhet ”som ett schweiziskt ur” och Nordea levererade ett resultat som DNB Carnegie kallade ”praktiskt taget fläckfritt”.
När Avanza dessutom tangerade sitt bästa kvartal någonsin blev slutsatsen tydlig: motvinden i räntenettot bromsar inte hela sektorn. Det sätter en optimistisk ton för resten av hösten.
Miljardlånen som gick upp i rök
Samtidigt fortsätter uppgörelsen på Wall Street efter den uppmärksammade kraschen i First Brands Group. Frågan som nu prövas av USA:s justitiedepartement: hur kunde en entreprenör med konkurshistorik säkra mångmiljardlån via privata kreditfonder och komplexa upplägg, för att i slutändan lämna räddare, banker och investerare med stora hål i balansräkningarna?
Realtids rapportering visar hur strukturerad utlåning, leverantörsfinansiering och off-balance-sheet-skulder grumlade sikten – innan refinansieringen brast och konkurs blev ett faktum.
Läs Realtids fördjupning om hur skandalen växte fram.
Cyberbrottens mörka maskineri – 165 miljarder i beslag
I en annan amerikansk uppgörelse slog myndigheterna till mot ett globalt nätverk där tvångsarbetare i ”phone farms” tvingats begå investeringsbedrägerier, den så kallade ”pig butchering”-metoden.
Resultatet: beslag av bitcoin för motsvarande 165 miljarder kronor och åtal mot den påstått ansvarige företagsledaren.
Fallet illustrerar en ny nivå av industrialiserat cyberbedrägeri där både offer och förövare utnyttjas hänsynslöst. Förklaringen till hur miljarder kunde flyttas och tvättas ligger i kombinationen av social manipulation, teknik och brutal logistik.
EUs rekordböter: 12 miljarder Euro
Efter EU-kommissionens shopping-dom 2017 accelererar nu de civilrättsliga ”uppföljningsmålen” mot Google i europeiska domstolar.
Bloomberg kartlägger minst 12 miljarder euro i pågående skadeståndskrav från prisjämförelsesajter med processer i bland annat London, Amsterdam, Hamburg och Berlin.
Förklaringen till de stora beloppen: lång överträdelseperiod och e-handelns kraftiga tillväxt. Google bestrider kraven och pekar på förändringar sedan 2017, men risken ökar, inte minst om fler aktörer följer efter.
Ett av de tyngsta svenska casen går upp i rätten nu. Pricerunner kräver 77 miljarder kronor i skadestånd och beskriver hur Googles annonser trängt undan trafik och intäkter.
Bolaget, numera ägt av Klarna, hävdar att brottet fortsatt efter 2017, medan Google invänder att systemet ändrats och att antalet jämförelsesajter som använder lösningen har exploderat sedan dess.
Tjänade 179 miljarder över en natt
Lyxsektorn levererade också rubriker. Bernard Arnault, LVMH:s grundare och ordförande, såg sin nettoförmögenhet rusa med 179 miljarder kronor på ett dygn efter en stark vinstrapport. Tillräckligt för att ta stora kliv på Bloombergs miljardärslista.
Men volatiliteten består; experter bedömer att en treårig avmattning i lyxkonsumtion gör det tufft att åter nå forna höjder.
Läs Dagens PS artikel om Arnaults blixtlyft och varför framtiden kan bli skakigare.
Lön på bordet – EU pressar fram transparens
Från börsgolv till lönekuvert: EU:s nya lönetransparensdirektiv gör upp med svensk tyst kultur kring lön. Arbetsgivare behöver ange lönespann i platsannonser, kartlägga löner och åtgärda osakliga skillnader, till exempel mellan kvinnor och män.
Dagens PS reder ut vad som faktiskt väntar och varför det kan bli en ”kulturrevolution” på arbetsplatserna när siffrorna ska fram i ljuset.
”Du kan inte dö med noll” – varningen mot trendig livsfilosofi
Idén från boken Die With Zero har charmat många: maxa livet, minska sparandet och lämna inget efter. Men SPP:s sparekonom Shoka Åhrman hissar varningsflagg.
Du vet inte när du dör, livslängden underskattas ofta och risken är stor att pengarna tar slut för tidigt. Samtidigt visar siffror från Opti och Avanza att äldre svenskar ökar sitt månadssparande – vilket väcker frågan om balansen mellan trygghet, konsumtion och arv.
Läs Dagens PS analys av varför ”noll på kontot” kan bli dyr filosofi.
De går inte att anställa – värderingskrock på jobbet
På arbetsmarknaden tornar en annan konflikt upp sig. En bred studie från Becoming You Labs, refererad av Dagens PS, visar hur Gen Z prioriterar självomsorg, äkthet och att hjälpa andra medan chefer premierar prestation, lärande och hårt arbete.
Bara två procent av de unga delar chefers toppvärderingar i underlaget. Resultatet: en ”oanställningsbar” generation, enligt kritiker och unga som svarar att de inte vill leva efter ”boomer-värderingar”.
Sammantaget tecknar veckan en tydlig linje. På kapitalmarknaden finns verklig styrka, banker och sparplattformar överraskar positivt, men skandalen kring First Brands visar hur skör tilliten är när komplex finansiering möter svag transparens.
Samtidigt drar åtstramning åt flera håll: rättsprocesser mot Google, EU-direktiv om löner, generationskonflikt i arbetslivet och en statlig hårdare linje mot digitala brott.
Medan pengar fortfarande görs i toppen skiftar reglerna underifrån. Allt fler verksamheter, från storbanker till techjättar, måste bevisa att de spelar enligt reglerna, inte bara levererar resultat.
Chefredaktör och ansvarig utgivare för Dagens PS och Realtid. Bevakar främst politik, världshändelser och makro. Har drivit Dagens PS sedan 2018.
Advokat häktad – misstänks för grovt insiderbrott
En framstående advokat vid en internationell byrå i Stockholm har häktats, misstänkt för grovt insiderbrott.? Två andra män sitter också häktade i samma ärende. Åklagaren vid Ekobrottsmyndigheten menar att det finns risk för att bevis undanröjs, och tingsrätten har därför beslutat om hårda restriktioner, rapporterar Dagens Juridik. Misstänks för grovt insiderbrott? Advokaten, som är specialiserad …
Miljarder i beslag, Google jagas och Arnault rusar
Bankerna slog förväntningarna, en Wall Street-skandal blottar sprickorna i privat kredit, EU:s rättsmaskin laddar mot Google och arbetslivet får både löne-och generationschock. Samtidigt beslagtas 165 miljarder i en global cyberhärva och en advokat grips för insiderbrott. Veckan summeras i tre ord: styrka, friktion, ansvarsskifte. Bankerna visar vägen Veckan började i hårt tempo med Q3-besked som …
Norsk reform väcker ilska i Sverige: “Svenskar får ta notan”
Nästan en miljon norrmän har redan nappat på det nya statliga elpriset. Men satsningen, som lanserades av den norska regeringen den 1 oktober, får nu hård kritik från experter.? Dagens PS har skrivit om den norska reformen tidigare. Det så kallade Norgepriset infördes den 1 oktober och ger norska hushåll en möjlighet att teckna fasta …
Dåliga affärer? Skyll inte på testosteronet
Idén om att testosteron får män att ta större risker eller bli mer tävlingsinriktade har länge levt kvar inom forskning och populärkultur. Men en ny, omfattande studie från Handelshögskolan i Stockholm och Nipissing University i Kanada utmanar den bilden. Kvinnor placerar mer försiktigt och långsiktigt när de ska investera sina pengar, män tar större risker. …
Bostad i solen? Undvik det här landet
En ny rapport från Europeiska kommissionen visar var vi hittar Europas mest övervärderade bostadsmarknad.? I fjol hade bostäder världen över nått sina högsta prisnivåer på decennier.? Mellan 2014 och 2024 steg bostadspriserna i EU i genomsnitt med 50 procent men i länder som Ungern, Litauen, Tjeckien, Portugal, Estland, Bulgarien och Polen ökade priserna med över …