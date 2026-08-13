Enligt den sociala mediejätten Meta är det 294 00 Facebookkonton och 462 000 Instagramkonton som släckts ner för barn.
Meta: Vi har stängt fler än 750 000 konton för barn
Det är i Australien som Meta säger sig ha tagit bort åtkomsten för fler än 750 000 konton för barn under 16 år.
Australien införde ett banbrytande förbud mot sociala medier för ungdomar förra året. Den nya lagen trädde i kraft i december och enligt Meta stängdes mer än 500 000 konton ner innan lagen började gälla. Dessa är inkluderade i siffran som företaget nu meddelat.
Det här rapporterar Bloomberg.
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Meta: Fler konton för barn kommer att stängas
”Tillämpningen pågår, och dessa siffror kommer att fortsätta att öka”, förklarar Meta i ett uttalande som nyhetsbyrån återger.
Meta och andra sociala medieföretag som TikTok, Snap och ByteDance riskerar böter i Australien om de fortsätter tillhandahålla konton till barn.
Bakgrunden till regelskärpningen är rädslan för negativa effekter från sociala medier.
Efter Australien uppges mer än ett dussin länder ha infört egna förbud eller överväger liknande restriktioner mot konton för barn på sociala medieplattformar.
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Förbudet mot barnkonton verkar vara tandlös
I Australien verkar lagen emellertid ha fått endast en marginell effekt, enligt landets onlinesäkerhetsmyndighet eSafety, som konstaterade att andelen personer under 16 år som berättade att de använder sociala medier efter lagens inträde minskat från 85,9 procent till 81,5 procent.
”Omkring 38 % av barnen i åldrarna 10 till 15 som hade konton på Instagram uppgav att anledningen till att de fortfarande var på plattformen var att de ännu inte hade bett dem att verifiera sin ålder, enligt rapporten. För Facebook var siffran ungefär 28 %. Barn som använder andra plattformar rapporterade liknande siffror”, skriver Bloomberg.
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