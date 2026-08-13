Meta: Vi har stängt fler än 750 000 konton för barn

Det här rapporterar Bloomberg.

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Meta: Fler konton för barn kommer att stängas

”Tillämpningen pågår, och dessa siffror kommer att fortsätta att öka”, förklarar Meta i ett uttalande som nyhetsbyrån återger.

Meta och andra sociala medieföretag som TikTok, Snap och ByteDance riskerar böter i Australien om de fortsätter tillhandahålla konton till barn.

Bakgrunden till regelskärpningen är rädslan för negativa effekter från sociala medier.

Efter Australien uppges mer än ett dussin länder ha infört egna förbud eller överväger liknande restriktioner mot konton för barn på sociala medieplattformar.

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