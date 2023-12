Meta stäms på 6 miljarder kronor av spanska medier

Företag

Prisade boken som lär oss göra fel – på rätt sätt

Professor vid Harvard, forskare och författare till sju böcker. Nu prisas hon ytterligare en gång för att ha skrivit årets bästa affärsbok. Att göra fel på rätt sätt. Med exempel från hjärttransplantationer till flygplanskrascher. Ett vinnande koncept? Definitivt. Nu får Amy Edmondson ta emot Financial Times och Schroders pris ”Business Book of the Year”. Priset …