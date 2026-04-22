Sverige värst på fake news om vindkraft

En ny rapport från tankesmedjan CASM Technology och intresseorganisationen WindEurope analyserar omfattningen av vilseledande information om vindenergi i Europa.

”I en tid då Europa återigen står inför en fossil energikris är budskapet tydligt: Vindkraft är inte bara en klimatlösning, utan också en ekonomisk fördel och en grundpelare för vår säkerhet. Vi kan inte låta desinformation bromsa utbyggnaden av förnybar energi”, varnar EU:s energikommissionär Dan Jørgensen.

”Sverige står för den största andelen”

Rapporten visar hur falska narrativ om vindkraft som sprids via sociala medier får konkreta konsekvenser. Vindkraftsprojekt försenas eller stoppas – i ett läge där Europa är i akut behov av mer inhemsk och prisvärd elproduktion.

Mycket av det sköts från Sverige, enligt rapporten.

”Anti-vind-innehåll i nätverket är koncentrerat till ett relativt litet antal länder. Sverige står för den största andelen inlägg”, skriver organisationerna i rapporten.