Sverige pekas i en ny rapport ut som den största källan i Europa till desinformation om vindkraft i sociala medier.
Sverige värst på fake news om vindkraft
Vindkraften i Sverige går inget vidare, som Dagens PS tidigare rapporterat. Det handlar bland annat om bristande politisk och ekonomisk uppbackning.
Men kanske också för att starka krafter vill ha det så.
En ny rapport från tankesmedjan CASM Technology och intresseorganisationen WindEurope analyserar omfattningen av vilseledande information om vindenergi i Europa.
”I en tid då Europa återigen står inför en fossil energikris är budskapet tydligt: Vindkraft är inte bara en klimatlösning, utan också en ekonomisk fördel och en grundpelare för vår säkerhet. Vi kan inte låta desinformation bromsa utbyggnaden av förnybar energi”, varnar EU:s energikommissionär Dan Jørgensen.
”Sverige står för den största andelen”
Rapporten visar hur falska narrativ om vindkraft som sprids via sociala medier får konkreta konsekvenser. Vindkraftsprojekt försenas eller stoppas – i ett läge där Europa är i akut behov av mer inhemsk och prisvärd elproduktion.
Mycket av det sköts från Sverige, enligt rapporten.
”Anti-vind-innehåll i nätverket är koncentrerat till ett relativt litet antal länder. Sverige står för den största andelen inlägg”, skriver organisationerna i rapporten.
Ryssland sponsrar anti-vindkraft
Narrativet är dock inte begränsat till sociala medier. Rapporten tar också upp hur falsk information också sprids av etablerade medier och politiker.
Vissa aktörer agerar också i det dolda genom att sponsra ovanstående aktörer. Bland dessa finns Ryssland och Belarus, samt den fossila industrin, enligt rapporten.
”Desinformation och felinformation om vindkraft är mycket mer än ett fenomen på sociala medier. Över hela Europa har vindkraftsprojekt värda miljarder euro stoppats eller ställts in, ofta efter protester och kampanjer som grundats på påståenden om desinformation och felinformation. Resultaten är alarmerande: En långsammare övergång till inhemskt odlad förnybar energi och högre elpriser för europeiska konsumenter”, säger Tinne van der Straeten, vd på Wind Europe.
