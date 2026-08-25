Fotbollsspelare går ihop: Köper portugisisk klubb som vill avancera

”En unik identitet”

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”Estrela Amadora är en historisk portugisisk fotbollsklubb med djupa rötter i Amadora, en mycket unik identitet och en passionerad gemenskap”, säger Mosmang i köpet även inkluderat att han själv blir klubbens president.

I den del av företagande som fotbollsklubbar utgör, är portugisiska klubbar attraktiva för investerare.

Ligan har en tradition av att utveckla och sälja spelare vidare med rejäl vinst, vilket gör det möjligt att, med en lyckad utveckling, tjäna gott om pengar på att äga en klubb.

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Fjärdelag hos Lissabons supportrar

Estrela Amadora är för de flesta utanför Portugal ett okänt lag – och även för många inom Portugal.

I Lissabon är i tur och ordning Benfica, Sporting och Belenenses de tre stora klubbarna.

Men förutom möjligheten att sälja spelare med vinst har klubben en tillgång som gör den intressant, säger Johannes Mosmang.

”Det är också en klubb med en mycket speciell egenskap: den äger sin egen arena.”

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Muller, Hummels, Hernandez och Sommer sällar sig nu till skaran av fotbollsspelare som blivit klubbägare.

Tre av dem är fortfarande aktiva på fotbollsplanen. Mats Hummels, 37, är den ende som lagt av.

Thomas Müller, 36, spelar numera i MLS för Vancouver Whitecaps och schweiziske målvakten Sommer tillhör Club Brügge medan Hernández spelar i PSG och tillhörde den franska VM-truppen tidigare denna sommar.

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Mbappé och Ronaldo tackar varandra efter en match. Nu kan de mötas även som ägare. Mbappé har köpt en fransk klubb, Ronaldo en spansk. (Foto: Thibault Camus /AP-TT)

Går på i Beckhams fotspår

Kvartetten sällar sig därmed till en prominent skara tidigare fotbollsspelare som köpt in sig i klubbar.

Grunden till det är naturligtvis de närmast perversa löner och ersättningar dagens toppspelare får, vilket gör att de har gott om pengar att leka med även efter karriären.

Det har gjort att spelare som David Beckham, Cristiano Ronaldo och Kylian Mbappé blivit klubbägare.

Beckham är medgrundare och delägare i amerikanska MLS-laget Inter Miami och portugisiske Ronaldo köpte en del i spanska Almeria tidigare i år.

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Franske profilen Mbappé har lagt pengarna på hemmaplan och är i dag majoritetsägare i franska andraliga-klubben Caen.

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