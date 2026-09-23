Svenskarna och döden: Vill lämna med en fest

”Spegla livet som man levt”

”Fler vill i stället att det ska spegla livet som man levt – genom musiken, maten, människorna, minnena och ens personlighet. The Swedish Exit är vår tolkning av hur svenskarnas sista fest skulle kunna se ut: fortfarande genomtänkt, lagom och noggrant ordnad, men med mycket värme, mer personlighet och mer firande”, menar Sohlberg.

The Swedish Exit är sammanfogat av svaren i Fonus undersökning och visar ett sista avsked där favoritlåtarna spelas, vilket 34 procent av de svarande vill.

26 procent vill se en ceremoni under bar himmel, 14 procent att gästerna får med sig ett personligt minne hem och 12 procent att kvällen avslutas runt en eld.

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Döden ska påminna oss om allt gott med livet, tycker allt fler av svenskarna som vill lämna livet med en fest – gärna en som vid stranden. (Foto: Hasse Holmberg /TT)

”Som ett midsommarfirande”

När de som svarat i undersökningen ska säga vilken känsla de vill ett avsked ska ha liknar 23 procent det vid en födelsedagsfest och 14 procent vid ett midsommarfirande.

I grunden är det ett avsked med ett tydligt syfte – ett sätt att samla människorna man älskar, forma sitt eftermäle och skapa en stund där både den som lämnar och de som är kvar får säga tack, är den allmänna meningen.

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”Vi pratar ofta om hur man vill leva, men mer sällan om hur man vill bli ihågkommen. Därför tycker jag att det är både fint och väldigt roligt att svenskar vill låta även det sista avskedet innehålla värme, glädje och fest”, påpekar Conny Sohlberg.

”Det behöver inte göra avskedet mindre värdigt, utan kan tvärtom göra det mer personligt och ”levande”. Så skulle jag också vilja lämna jordelivet”, tillägger han.

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