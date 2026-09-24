Danmarks ekonomi väntas växa mer än dubbelt så snabbt som tidigare prognostiserats. Bakom lyftet finns står framför allt den enorma amerikanska efterfrågan på Novo Nordisks läkemedel mot fetma och diabetes.
Danmarks tillväxtprognos dubblad – tack vare Ozempic-export
Danmarks Nationalbank räknar nu med att landets BNP växer med 4,0 procent i år. I mars var prognosen 1,8 procent.
Det innebär en upprevidering med hela 2,2 procentenheter, där läkemedelsindustrin står för en stor del av överraskningen. Centralbanken pekar särskilt ut Novo Nordisks försäljning och produktion på den amerikanska marknaden under årets första halvår, rapporterar Fortune.
Läkemedelsexporten upp 14 procent
Dagens PS har tidigare rapporterat om att den danska ekonomin svänger kraftigt i takt med Novos upp- och nedgångar. Men bolaget bakom storsäljarna Ozempic och Wegovy, har fått ett kraftigt lyft av den amerikanska marknaden. Nationalbanken konstaterar att läkemedelsexporten från Danmark ökat kraftigt och att den reala exporten av läkemedel har stigit med 14 procent sedan årsskiftet.
En viktig faktor är avtalet som Novo slutit med den amerikanska administrationen. Det ger bolaget tillgång till en större patientgrupp genom de offentliga sjukförsäkringarna Medicare och Medicaid. I utbyte har Novo gått med på lägre priser på vissa viktminsknings- och diabetesläkemedel.
Mycket produktion utomlands
Kruxet är att den danska ekonomin inte får hela effekten av läkemedelsboomen på hemmaplan.
En stor del av produktionen sker nämligen utanför Danmark, men under danskt ägande. Därför lyfter Novo Nordisks globala försäljning den danska BNP-statistiken utan att skapa lika mycket aktivitet på den danska arbetsmarknaden.
”En stor del av framgången kommer från produktion utomlands, som bara i begränsad omfattning tar danska arbetskraftsresurser och kapital i anspråk”, säger Nationalbankens chef Christian Kettel Thomsen.
Det gör också att BNP-siffran ger en något missvisande bild av hur mycket danskarnas faktiska välstånd ökar. Nationalbanken konstaterar att den höga BNP-tillväxten inte motsvaras av en lika stor ökning av bruttonationalinkomsten, BNI.
Nationalbanken räknar med att den danska ekonomin växer med 2,3 procent även nästa år och 2,0 procent 2028.
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