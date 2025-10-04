Tufft? Det kan det bli. Nu får Donald Trump både påven och Arnold Schwarzenegger emot sig när det gäller den globala uppvärmningen.
Påven och Terminator blir radarpar mot Trump
Mest läst i kategorin
Tickande bomb riskerar förgifta Östersjön
1,6 miljoner ton ammunition ruttnar på Östersjöns och Nordsjöns bottnar. Skräpet från andra världskriget är en tickande bomb. När höljena rostar släpper de ut kemikalier som sakta förgiftar haven. Dirk Schoenen rör sig långsamt ned i mörkret. Tystnaden är kompakt. Det enda som hörs är de egna komprimerade andetagen genom dykarhjälmen. På den dyiga bottnen …
Trump: Kriget kan vara nära ett slut
Israel förbereder sig för det första steget i Donald Trumps Gazaplan, uppger premiärminister Benjamin Netanyahu. Kriget är ”mycket nära” att ta slut, hävdar USA:s president. Men från Gaza rapporteras en våldsam natt. ”Vi kommer att samarbeta till fullo med presidenten och hans team för att avsluta kriget”, skriver premiärminister Netanyahus stab enligt israeliska medier. Beskedet …
Drönarlarm i München
De planerade morgonflygningarna från Münchens flygplats skjuts upp på grund av gårdagens drönarlarm, meddelar flygplatsen på sin hemsida. På fredagskvällen stoppades flygtrafiken tills vidare efter larm om att drönare siktats. Omkring 6 500 passagerare tvingades tillbringa natten på flygplatsen. Läs mer: Forskare: Därför ser vi drönare överallt. Dagens PS Münchens flygplats drar ner på flygtrafiken varje …
Svenska narkotikahärvor skakar Finland
Svenska nätverk pekas ut bakom ett av Finlands största amfetaminbeslag. Tre män med kopplingar till Sverige sitter nu häktade. Ett nytt massbeslag av amfetamin har återigen riktat strålkastarljuset mot den gränsöverskridande narkotikahandeln mellan Sverige och Finland. Tre män med kopplingar till Sverige har nu häktats i ett fall som Centralkriminalpolisen beskriver som en del av …
Hårt slag mot bönder tvingar Trump förhandla
Det blir böner om bönor när Donald Trump samtalar med Xi Jinping om fyra veckor. Sojabönor blir ”ett huvudämne”. Hittills i år har Kina inte köpt en enda sojaböna från amerikanska bönder. Det innebär, naturligtvis, en dramatisk nedgång eftersom Kina hittills varit de amerikanska sojaböndernas viktigaste exportmarknad. Utan kinesiska köpare står amerikanska bönder med fulla …
Arnold Schwarzenegger är kroppsbyggaren som blev skådespelare och politiker. Han var Kaliforniens guvernör från 2003 till 2011, men är väl mest känd som ”Terminator” och ”Conan Barbaren”.
Den ett år yngre Donald Trump skulle väl i och för sig till titeln kunna agera som båda rollfigurerna, även om hans filmkarriär stannat vid cameoroller i ”Ensam hemma” och ”Wall Street: Pengarna sover aldrig”.
Påven kritiserar girighet och skaffar solceller. Dagens PS
Stödjer Vatikanen
I dag har Schwarzenegger, till skillnad från Trump, upptäckt klimathoten och den globala uppvärmningen.
Nu stödjer han Vatikanens initiativ mot klimathoten. Hans Schwarzenegger Climate Initiative är en av stöttepelarna bakom Vatikankonferensen i påvens nyinvigda miljöutbildningscentrum, skriver Euronews.
Arnold Schwarzenegger sågar Trumps förnekande av klimathoten och menar att den katolska kyrkans moraliska ledarskap är viktigt för att motverka den globala uppvärmningen.
Senaste nytt
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Så förändrar AI spelutvecklingen – och så tar andra branscher inspiration
Spelindustrin är ledande när det kommer till digital innovation och hur man använder AI för att skapa de bästa spelupplevelserna. Det har visat sig att många delar av utvecklingen går att applicera på andra branscher, vilket har gjort att innovation har blivit branschöverskridande.? Utvecklingen inom spelindustrin handlar inte bara om avancerad grafik och AI-drivna karaktärer, …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
”Moraliskt imperativ”
Schwarzenegger besökte Vatikanen för en tre dagar lång klimatkonferens för att markera tioårsdagen av påven Franciskus miljöencyklika från 2015, Laudato Si eller Prisad vare Gud.
I dokumentet, som ses som en av påvens viktigaste arv, framställs räddningen av Guds skapelse jorden som ett brådskande moraliskt imperativ och grunden för den gräsrotsrörelse som nye påven Leo XIV gjort till sin egen.
Arnold Schwarzenegger å sin sida, har ägnat tiden åt miljöfrågor efter att ha lämnat partipolitiken 2011.
Vid en presskonferens i Vatikanen fick han frågor om Donald Trumps påståenden inför FN:s generalförsamling om att klimatförändringarna är ett ”bedrägeri”.
Schwarzenegger sågade Trumps påståenden och var mycket kritisk till den ökande amerikanska satsningen på olja och gas för en ”amerikansk energidominans”, som sker samtidigt som man drar tillbaka regleringar och finansiering av klimatprojekt.
Påven varnar: “AI ett hot mot mänsklig värdighet”. Dagens PS
”Hasta la vista, baby”
Schwarzenegger påminde om tidigare strider om Kaliforniens miljöregleringar när han var guvernör och en särskild seger för miljön ”där vi sa ´Hasta la vista, baby´”, sade ex-skådisen och citerade sin berömda replik från ”Terminator 2”.
Han uppmanade alla att göra goda individuella val i att från att släcka lamporna när man lämnar ett rum till större saker och att slåss för en politik som främjar solenergin.
Med 1,4 miljarder medlemmar och 400 000 präster har den katolska kyrkan också en kritisk massa av människor som kan stödja miljöinitiativ, underströk han.
Schwarzenegger: “Ingen bryr sig ett skit om klimatförändringar”. Dagens PS
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Tickande bomb riskerar förgifta Östersjön
1,6 miljoner ton ammunition ruttnar på Östersjöns och Nordsjöns bottnar. Skräpet från andra världskriget är en tickande bomb. När höljena rostar släpper de ut kemikalier som sakta förgiftar haven. Dirk Schoenen rör sig långsamt ned i mörkret. Tystnaden är kompakt. Det enda som hörs är de egna komprimerade andetagen genom dykarhjälmen. På den dyiga bottnen …
Påven och Terminator blir radarpar mot Trump
Tufft? Det kan det bli. Nu får Donald Trump både påven och Arnold Schwarzenegger emot sig när det gäller den globala uppvärmningen. Arnold Schwarzenegger är kroppsbyggaren som blev skådespelare och politiker. Han var Kaliforniens guvernör från 2003 till 2011, men är väl mest känd som ”Terminator” och ”Conan Barbaren”. Den ett år yngre Donald Trump …
Perfect Weekend i Zadar
Zadar är Kroatiens charmigaste underdog. En stad som i tre tusen år har bytt ägare lika ofta som Hammarby byter tränare. Romare, venetianare, habsburgare – alla har lämnat något kvar. Resultatet är en kuliss som känns som om någon blandat antik ruin med uteservering och tryckt på “shuffle”. Havsorgel och solhälsning Zadar har två sevärdheter …
Var försiktig när du säljer ditt guld
Läs avtalsvillkoren noga, kolla upp företaget och läs recensioner från personer som tidigare sålt guld till dem. Det är de främsta tipsen från Konsumentverkets vägledare till den som vill sälja sitt guld på nätet eller över disk. När man som privatperson säljer något, exempelvis guld, till ett företag gäller inte konsumentlagstiftningen utan det är avtalsvillkoren …
Trump: Kriget kan vara nära ett slut
Israel förbereder sig för det första steget i Donald Trumps Gazaplan, uppger premiärminister Benjamin Netanyahu. Kriget är ”mycket nära” att ta slut, hävdar USA:s president. Men från Gaza rapporteras en våldsam natt. ”Vi kommer att samarbeta till fullo med presidenten och hans team för att avsluta kriget”, skriver premiärminister Netanyahus stab enligt israeliska medier. Beskedet …