Påven och Terminator blir radarpar mot Trump

Arnold Schwarzenegger är kroppsbyggaren som blev skådespelare och politiker. Han var Kaliforniens guvernör från 2003 till 2011, men är väl mest känd som ”Terminator” och ”Conan Barbaren”.

Den ett år yngre Donald Trump skulle väl i och för sig till titeln kunna agera som båda rollfigurerna, även om hans filmkarriär stannat vid cameoroller i ”Ensam hemma” och ”Wall Street: Pengarna sover aldrig”.

Stödjer Vatikanen

I dag har Schwarzenegger, till skillnad från Trump, upptäckt klimathoten och den globala uppvärmningen.

Nu stödjer han Vatikanens initiativ mot klimathoten. Hans Schwarzenegger Climate Initiative är en av stöttepelarna bakom Vatikankonferensen i påvens nyinvigda miljöutbildningscentrum, skriver Euronews.

Arnold Schwarzenegger sågar Trumps förnekande av klimathoten och menar att den katolska kyrkans moraliska ledarskap är viktigt för att motverka den globala uppvärmningen.