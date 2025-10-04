Dagens PS
Påven och Terminator blir radarpar mot Trump

Schwarzenegger och påven enade om klimatet
Pope and Hope. Arnold Schwarzenegger talar på ”Rasining Hope for Climate Justice”, påven Leo XIV lyssnar i italienska Castel Gandolfo. (Foto: Alessandra Tarantino/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 04 okt. 2025Publicerad: 04 okt. 2025

Tufft? Det kan det bli. Nu får Donald Trump både påven och Arnold Schwarzenegger emot sig när det gäller den globala uppvärmningen.

Arnold Schwarzenegger är kroppsbyggaren som blev skådespelare och politiker. Han var Kaliforniens guvernör från 2003 till 2011, men är väl mest känd som ”Terminator” och ”Conan Barbaren”.

Den ett år yngre Donald Trump skulle väl i och för sig till titeln kunna agera som båda rollfigurerna, även om hans filmkarriär stannat vid cameoroller i ”Ensam hemma” och ”Wall Street: Pengarna sover aldrig”.  

Stödjer Vatikanen

I dag har Schwarzenegger, till skillnad från Trump, upptäckt klimathoten och den globala uppvärmningen.

Nu stödjer han Vatikanens initiativ mot klimathoten. Hans Schwarzenegger Climate Initiative är en av stöttepelarna bakom Vatikankonferensen i påvens nyinvigda miljöutbildningscentrum, skriver Euronews.

Arnold Schwarzenegger sågar Trumps förnekande av klimathoten och menar att den katolska kyrkans moraliska ledarskap är viktigt för att motverka den globala uppvärmningen.

Goda egna val och påtryckningar för en klok politik är två vägar, tror Arnold Schwarzenegger som ser katolska kyrkan i en viktig klimatroll. (Foto: Alessandra Tarantino/AP-TT)
”Moraliskt imperativ”

Schwarzenegger besökte Vatikanen för en tre dagar lång klimatkonferens för att markera tioårsdagen av påven Franciskus miljöencyklika från 2015, Laudato Si eller Prisad vare Gud.

I dokumentet, som ses som en av påvens viktigaste arv, framställs räddningen av Guds skapelse jorden som ett brådskande moraliskt imperativ och grunden för den gräsrotsrörelse som nye påven Leo XIV gjort till sin egen.

Arnold Schwarzenegger å sin sida, har ägnat tiden åt miljöfrågor efter att ha lämnat partipolitiken 2011.

Vid en presskonferens i Vatikanen fick han frågor om Donald Trumps påståenden inför FN:s generalförsamling om att klimatförändringarna är ett ”bedrägeri”.

Schwarzenegger sågade Trumps påståenden och var mycket kritisk till den ökande amerikanska satsningen på olja och gas för en ”amerikansk energidominans”, som sker samtidigt som man drar tillbaka regleringar och finansiering av klimatprojekt.

”Hasta la vista, baby”

Schwarzenegger påminde om tidigare strider om Kaliforniens miljöregleringar när han var guvernör och en särskild seger för miljön ”där vi sa ´Hasta la vista, baby´”, sade ex-skådisen och citerade sin berömda replik från ”Terminator 2”.

Han uppmanade alla att göra goda individuella val i att från att släcka lamporna när man lämnar ett rum till större saker och att slåss för en politik som främjar solenergin.

Med 1,4 miljarder medlemmar och 400 000 präster har den katolska kyrkan också en kritisk massa av människor som kan stödja miljöinitiativ, underströk han.

Torbjörn Karlgren
