Kinas nya regler utlöser börsrusning – USA vill bryta beroendet

Enligt Kinas handelsministerium måste utländska företag nu få tillstånd för att exportera produkter som innehåller minst 0,1 procent sällsynta jordartsmetaller av produktens värde, skriver CNBC.

Även företag som använder kinesisk utvinnings-, raffinerings- eller återvinningsteknologi för magneter måste ansöka om exportlicenser.

Kina vill stärka sin position mot Trump

De nya reglerna kommer inför ett förväntat möte mellan Kinas president Xi Jinping och USA:s president Donald Trump. Detta sker i samband med Asia-Pacific Economic Cooperation-toppmötet i Seoul, Sydkorea, senare denna månad. Åtgärden ses som ett sätt för Beijing att stärka sin förhandlingsposition inför samtalen med Trump.

Kina vill stärka sin position gentemot Donald Trump. (Foto: Evan Vucci /AP/TT)

Kina processar cirka 90 procent av världens sällsynta jordartsmetaller. Dessa metaller är avgörande komponenter i allt från solpaneler och smartphones till elbilar och militär utrustning.

Enligt International Energy Agency står Kina för omkring 61 procent av produktionen av sällsynta jordartsmetaller. Dessutom står de för 92 procent av bearbetningen.