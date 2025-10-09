Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans
Råvaror

Kinas nya regler utlöser börsrusning – USA vill bryta beroendet

Kina med Xi Jinping i spetsen skärper exporten av jordartsmetaller. (Foto: Ng Han Guan/AP/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 10 okt. 2025Publicerad: 10 okt. 2025

Kina har infört nya och hårdare exportrestriktioner för sällsynta jordartsmetaller. Det kan få stora konsekvenser för den globala teknologisektorn och får amerikanska gruvbolags aktier att skjuta i höjden.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Enligt Kinas handelsministerium måste utländska företag nu få tillstånd för att exportera produkter som innehåller minst 0,1 procent sällsynta jordartsmetaller av produktens värde, skriver CNBC.

Även företag som använder kinesisk utvinnings-, raffinerings- eller återvinningsteknologi för magneter måste ansöka om exportlicenser.

Kina vill stärka sin position mot Trump

De nya reglerna kommer inför ett förväntat möte mellan Kinas president Xi Jinping och USA:s president Donald Trump. Detta sker i samband med Asia-Pacific Economic Cooperation-toppmötet i Seoul, Sydkorea, senare denna månad. Åtgärden ses som ett sätt för Beijing att stärka sin förhandlingsposition inför samtalen med Trump.

Kina vill stärka sin position gentemot Donald Trump. (Foto: Evan Vucci /AP/TT)

Kina processar cirka 90 procent av världens sällsynta jordartsmetaller. Dessa metaller är avgörande komponenter i allt från solpaneler och smartphones till elbilar och militär utrustning.

Enligt International Energy Agency står Kina för omkring 61 procent av produktionen av sällsynta jordartsmetaller. Dessutom står de för 92 procent av bearbetningen.

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande

10 sep. 2025

Jordartsmetaller spelar roll i förhandlingar

Handelsexperten Alex Capri säger till BBC att Kinas nya regler är specifikt tajmade inför mötet mellan Xi och Trump. Beijing har riktat in sig på viktiga sårbarheter i amerikansk elektronik- och vapentillverkning. Detta speglar USA:s tidigare åtgärder mot Kinas chipindustri.

ANNONS

“Sällsynta jordartsmetaller kommer att fortsätta vara en viktig del av förhandlingarna för Washington och Peking”, säger George Chen, partner på The Asia Group till Sky News.

Rusning på amerikanska börsen

På den amerikanska börsen steg aktier i gruvbolag kraftigt på torsdagen. USA Rare Earth rusade över 16 procent. Energy Fuels steg mer än 12 procent och MP Materials klättrade över 6 procent.

Uppgången drivs av spekulationer om att Trump-administrationen kommer att öka investeringarna i en inhemsk försörjningskedja.

Försvarsministeriet ingick i juli ett avtal med MP Materials, USA:s största gruvbolag för sällsynta jordartsmetaller, som inkluderade en aktiepost. Vita huset har därefter tagit andelar i Lithium Americas och Trilogy Metals.

En talesperson för MP Materials kommenterade att åtgärden förstärker behovet av en framåtlutad amerikansk industripolitik. Här är byggandet av motståndskraftiga försörjningskedjor en fråga om ekonomisk och nationell säkerhet.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BörsenHandeljordartsmetallerKinaUSA
Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

ANNONS
Verisure hemlarm – endast 2990 kr

Skydda ditt hem med Verisure hemlarm för bara 2990 kr. Brand- inbrotts- och kontaktlarm från Sveriges mest valda hemlarmsleverantör. Gör larmtestet för att hitta rätt skydd för ditt boende

Läs mer här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS