Vita husets plan för militären: "Byter ut kompetens mot lydnad"
När hundratals högt uppsatta officerare samlades på Marine Corps Base Quantico i slutet av september hölls andan i Washington. USA:s försvarsminister Pete Hegseth hade kallat landets högsta militära ledning till ett möte som saknar motstycke i modern tid.
Vad som följde var ett politiskt laddat tal. Ett manifest snarare än en ordergivning. “Inga fler identitetsmånader, inga fler jämställdhetskontor, inga fler män i klänning. Vi är klara med det där”, deklarerade Hegseth enligt The Atlantic.
Talet markerade starten på vad han själv kallade en återgång till “krigarens moral”. Men bakom retoriken anar många något annat: en systematisk utrensning av oliktänkande och en politisering av världens mäktigaste militärmakt.
Historiskt maktskifte under Hegseth
Enligt The Atlantic var mötet första gången sedan andra världskriget som samtliga befälhavare samlats på en och samma plats. Hegseth gick till hårt angrepp mot det han kallade “den förlorade kompassen” och påstod att militären försvagats av “woke-politik”.
“Det här var inte ett vanligt tal om budget eller strategi”, säger krigsvetaren Victor Strömgren Lasell till Dagens PS. “Det var ett ideologiskt programförklaring, där lojalitet mot ledningen ställs över professionalism och evidens.”
Strömgren Lasell beskriver utvecklingen som en del av något större: en utrensning av myndigheter och försvarsgrenar som inte anses tillräckligt lojala mot Trump-administrationen.
“Det påminner om hur auktoritära stater har konsoliderat makt tidigare. Man byter ut kompetens mot lydnad”, säger han.
Den nya försvarsdoktrinen
Pete Hegseth
Före detta Fox News-profil, nu försvarsminister. Har skrivit boken The War on Warriors (2024), där han beskriver militären som “förvekligad”.
Mötet i Quantico
För första gången sedan andra världskriget samlades över 800 generaler och amiraler. Hegseth avskaffade mångfalds- och jämställdhetsinitiativ, införde nya fysiska krav och uppmanade officerare som inte “kände sig hemma” att avgå.
Trumps roll
Stödjer Hegseths linje och vill använda militären för att bekämpa “inhemska fiender” som gäng, migranter och politiska motståndare.
Kritiken
Forskare och officerare varnar för att den nya doktrinen politiserar militären, undergräver rekrytering och skadar USA:s internationella trovärdighet.
Från jämställdhet till renlärighet
Hegseths budskap bygger på föreställningen att militären förlorat sin slagkraft på grund av jämställdhets- och mångfaldsarbete. Han lovade nya fysiska krav, förbud mot undantag och en hårdare disciplinapparat.
Men Strömgren Lasell menar att retoriken inte har något stöd i forskningen.
“Det finns gott om empiriska studier som visar att könsblandade förband och inkluderande ledarskap ökar sammanhållningen och effektiviteten. Hegseth bortser från allt detta. Han agerar utifrån känsla, inte kunskap.”
Han pekar på färska studier från ukrainska frontförband som visar att soldater som får vara sig själva och känner delaktighet strider bättre.
“Det här är raka motsatsen till den evidens som finns. Man säger att man vill skapa bättre krigare, men kommer i själva verket att få något helt annat.”
Trump och kriget mot “de egna”
President Trump följde efter Hegseth på scenen och talade om att använda militären för att “bekämpa fienden inom landet” – en hänvisning till migranter, gäng och politiska motståndare.
Strömgren Lasell ser det som en del av en farlig förskjutning.
“Vi ser hur den amerikanska militären görs till ett verktyg för inrikespolitiska syften. Trump testar gränsen för hur långt han kan gå för att befästa sin makt.”
Han beskriver det som en återgång till en tid då krig och ideologi var oskiljaktiga.
“Det här är inte konservatism, det är reaktion. Man vill inte bevara, man vill backa. Det handlar om att forma en militär som tjänar en ideologi, inte en nation.”
Motstånd inom leden
Trots retoriken möts Hegseths linje av motstånd inom försvarsmakten. Flera höga officerare har uttryckt oro över att militären förlorar fokus på strategiska hot från Kina och Ryssland.
“Den amerikanska militären är inte dum. Många inser vad som står på spel”, säger Strömgren Lasell. “Frågan är bara hur länge de orkar stå emot den politiska pressen.”
Han tillägger att mycket av Hegseths politik tycks bottna i personlig revanschlust.
“Hans konflikt med det gamla etablissemanget har blivit personlig. Det är farligt när en försvarsminister styr av känslor snarare än fakta.”
Hegseth och kriget mot krigarna
Strömgren Lasell ser i Hegseths projekt en paradox: i viljan att stärka försvaret riskerar man att underminera det.
“Militärens styrka ligger i professionalism, utbildning och sammanhållning, inte i ideologisk renlärighet. När dessa värden offras för politisk kontroll förlorar man det som gör försvaret starkt.”
Den amerikanska militären befinner sig nu i en balansgång mellan lydnad och integritet. Frågan är hur länge den klarar den prövningen.
“En stor del av Hegseths politik tycks vara baserad på hans egna erfarenheter från hans tid i den amerikanska militären, som slutade i att han lämnade den efter ha blivit stoppad från att tjänstgöra under Bidens installationsceremoni och blivit stämplad som ett internt hot”, säger Strömgren Lasell och avslutar:
“Därför är det inte orimligt att antaga att han nu är hämndlysten, och det påverkar honom mer än viljan att föra en evidensbaserad försvarspolitik. För den som vill förstå Pete Hegseths försvarspolitik rekommenderar jag hans bok The War on Warriors från 2024.”
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
