Vita husets plan för militären: "Byter ut kompetens mot lydnad"

Från jämställdhet till renlärighet

Hegseths budskap bygger på föreställningen att militären förlorat sin slagkraft på grund av jämställdhets- och mångfaldsarbete. Han lovade nya fysiska krav, förbud mot undantag och en hårdare disciplinapparat.

Men Strömgren Lasell menar att retoriken inte har något stöd i forskningen.

“Det finns gott om empiriska studier som visar att könsblandade förband och inkluderande ledarskap ökar sammanhållningen och effektiviteten. Hegseth bortser från allt detta. Han agerar utifrån känsla, inte kunskap.”

Han pekar på färska studier från ukrainska frontförband som visar att soldater som får vara sig själva och känner delaktighet strider bättre.

“Det här är raka motsatsen till den evidens som finns. Man säger att man vill skapa bättre krigare, men kommer i själva verket att få något helt annat.”

Trump och kriget mot “de egna”

President Trump följde efter Hegseth på scenen och talade om att använda militären för att “bekämpa fienden inom landet” – en hänvisning till migranter, gäng och politiska motståndare.

Strömgren Lasell ser det som en del av en farlig förskjutning.

“Vi ser hur den amerikanska militären görs till ett verktyg för inrikespolitiska syften. Trump testar gränsen för hur långt han kan gå för att befästa sin makt.”

Han beskriver det som en återgång till en tid då krig och ideologi var oskiljaktiga.

“Det här är inte konservatism, det är reaktion. Man vill inte bevara, man vill backa. Det handlar om att forma en militär som tjänar en ideologi, inte en nation.”

Motstånd inom leden

Trots retoriken möts Hegseths linje av motstånd inom försvarsmakten. Flera höga officerare har uttryckt oro över att militären förlorar fokus på strategiska hot från Kina och Ryssland.

“Den amerikanska militären är inte dum. Många inser vad som står på spel”, säger Strömgren Lasell. “Frågan är bara hur länge de orkar stå emot den politiska pressen.”

Han tillägger att mycket av Hegseths politik tycks bottna i personlig revanschlust.

“Hans konflikt med det gamla etablissemanget har blivit personlig. Det är farligt när en försvarsminister styr av känslor snarare än fakta.”

Hegseth och kriget mot krigarna

Strömgren Lasell ser i Hegseths projekt en paradox: i viljan att stärka försvaret riskerar man att underminera det.

“Militärens styrka ligger i professionalism, utbildning och sammanhållning, inte i ideologisk renlärighet. När dessa värden offras för politisk kontroll förlorar man det som gör försvaret starkt.”

Den amerikanska militären befinner sig nu i en balansgång mellan lydnad och integritet. Frågan är hur länge den klarar den prövningen.

“En stor del av Hegseths politik tycks vara baserad på hans egna erfarenheter från hans tid i den amerikanska militären, som slutade i att han lämnade den efter ha blivit stoppad från att tjänstgöra under Bidens installationsceremoni och blivit stämplad som ett internt hot”, säger Strömgren Lasell och avslutar:

“Därför är det inte orimligt att antaga att han nu är hämndlysten, och det påverkar honom mer än viljan att föra en evidensbaserad försvarspolitik. För den som vill förstå Pete Hegseths försvarspolitik rekommenderar jag hans bok The War on Warriors från 2024.”