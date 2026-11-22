Kronan i fortsatt kräftgång mot USA-dollarn
Den svenska kronan har presterat klart sämst i år mot den amerikanska dollarn av världens mest omsatta och likvida valutor.
Med en kurs på 10,32 kronor har den svenska valutan backat 9,96 procent mot dollarn hittills i år, enligt nyhetsbyrån Bloombergs veckovisa dollarindex.
Det innebär det klart sämsta resultatet av de så kallade G10-valutorna.
Andra G10-valutor som tappat är den danska kronan, minus 6,68 procent, och euron som fallit 6,62 procent.
I andra änden har den norska kronan stigit 3,26 procent mot dollarn. Även den australiska dollarn och den japanska yenen har klarat sig förhållandevis bra.
I fjol var det i stället den svenska kronan som vecka efter vecka stärktes mot USA-dollarn.