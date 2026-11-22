Med en kurs på 10,32 kronor har den svenska valutan backat 9,96 procent mot dollarn hittills i år, enligt nyhetsbyrån Bloombergs veckovisa dollarindex.

Den svenska kronan har presterat klart sämst i år mot den amerikanska dollarn av världens mest omsatta och likvida valutor.

Med en kurs på 10,32 kronor har den svenska valutan backat 9,96 procent mot dollarn hittills i år, enligt nyhetsbyrån Bloombergs veckovisa dollarindex.