Före detta kommissionär vid den amerikanska myndigheten Bureau of Labor Statistics varnar för att centralbanken Fed står utan viktig statistik inför räntemötet.
Oron stor för att USA:s centralbank Fed famlar i blindo
Erica Groshen, ekonom och tidigare kommissionär vid Bureau of Labor Statistics, ser med oro på att Federal Reserve inte har tillgång till viktiga ekonomiska siffror som exempelvis den månatliga sysselsättningsrapporten inför det penningpolitiska mötet och räntebeslutet.
Det gör att utmaningen för Fed är stor och enligt Erica Groshen riskerar den amerikanska centralbanken att famla i blindo mitt i kaoset med USA:s nedstängning.
Detta var The Wall Street Journal först ut att rapportera om.
Situationen “mycket oroande” inför Fed-mötet
Till det amerikanska affärsmagasinet Fortune säger Erica Groshen att detta är ”mycket oroande för penningpolitiken”. Särskilt då beslutsfattarna på Fed redan ”navigerar i en bräcklig ekonomi”, heter det i artikeln.
Fed-chefen Jerome Powell har tidigare uttalat att det inte finns någon ”riskfri väg” för att undanröja hotet om en recession eller stagflation, och att centrala data nu saknas inför Fed-mötet uppges öka risken för allvarliga misstag.
Varnar för att USA:s centralbank tar fel beslut
”Fed skulle kunna strama åt för mycket eller för lite. Dessa åtgärder vidtas ofta för lite och för sent, men med mindre information är det ännu mer sannolikt att de vidtas för lite och för sent”, säger Erica Groshen.
Det är lönehanteringsjätten ADP som slutat med att dela sin ekonomiska information med Federal Reserve. Det hela upphörde i tysthet i slutet av augusti, berättar Fortune.
”I åratal hade flödet fungerat som en realtidskontroll av arbetsmarknadsförhållandena mellan Bureau of Labor Statistics månadsrapporter”, skriver tidningen.
Att det tagit slut ställer till problem för Fed att analysera sysselsättningstrender.
Trots vädjan från Feds ordförande Powell har ADP inte återställt rapporteringen av makrostatistiken.
Varken ADP eller Fed har kommenterat uppgifterna.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
