Oron stor för att USA:s centralbank Fed famlar i blindo

Erica Groshen, ekonom och tidigare kommissionär vid Bureau of Labor Statistics, ser med oro på att Federal Reserve inte har tillgång till viktiga ekonomiska siffror som exempelvis den månatliga sysselsättningsrapporten inför det penningpolitiska mötet och räntebeslutet.

Det gör att utmaningen för Fed är stor och enligt Erica Groshen riskerar den amerikanska centralbanken att famla i blindo mitt i kaoset med USA:s nedstängning.

Detta var The Wall Street Journal först ut att rapportera om.

Situationen “mycket oroande” inför Fed-mötet

Till det amerikanska affärsmagasinet Fortune säger Erica Groshen att detta är ”mycket oroande för penningpolitiken”. Särskilt då beslutsfattarna på Fed redan ”navigerar i en bräcklig ekonomi”, heter det i artikeln.

Fed-chefen Jerome Powell har tidigare uttalat att det inte finns någon ”riskfri väg” för att undanröja hotet om en recession eller stagflation, och att centrala data nu saknas inför Fed-mötet uppges öka risken för allvarliga misstag.