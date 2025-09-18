Feds ränteprognos för 2026 våt filt för börsen

För entusiastiska investerare är Feds utsikter om en enda räntesänkning det kommande året inga glada nyheter.

”En sänkning på en kvarts procentenhet nästa år är betydligt mer konservativ än nuvarande marknadsprissättning. Handlare prisar för närvarande in ytterligare två till tre räntesänkningar nästa år”, skriver CNBC med hänvisning till CME-gruppens FedWatch-verktyg.

Ökad risk för USA-stagflation

På onsdagen meddelade Federal Reserve, som väntat, att räntan justeras ned med 0,25 procentenheter.

Den amerikanska styrräntan ligger nu i intervallet 4,00-4,25 procent.

Ytterligare två räntesänkningar ligger i pipen i år, också det är väntat.

I ett uttalande skriver USA:s centralbankerna att riskerna kvarstår på arbetsmarknaden och att osäkerheten i ekonomin är ”fortsatt stor”.

Trots en stigande inflation sänktes räntan nu då oron är stor för en recession.

Samtidigt har riskerna för stagflation ökat.