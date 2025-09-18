Nästa år planerar USA:s centralbank, som det ser ut nu, att bara sänka räntan en gång vilket är lägre än väntat enligt medianprognosen.
Feds ränteprognos för 2026 våt filt för börsen
Mest läst i kategorin
Gardell om börsens supertrend: "Borde skett tidigare"
De senaste åren har avknoppningar blivit ett allt vanligare fenomen för bolagen att skapa värde på Stockholmsbörsen något som applåderas av finansmannen Christer Gardell. Och nu verkar trenden har tilltagit med spekulationer om många fler nya bolag som kan knoppas av från någon av de största svenska aktiebolagen. Läs mer: Svolder avslöjar tre nya aktiefynd: …
Ny rapport pekar ut Stockholm som bäst i Europa: "Ruskigt innovativ"
Stockholms Handelskammare har släppt en ny rapport där man kartlägger huvudstadens betydelse för svensk ekonomi och konkurrenskraft. När det kommer till innovation är huvudstaden bäst i klassen men Handelskammarens ser också ett antal förbättringsområden för våra politiker att ta tag i för att dra ännu större nytta av Sveriges tillväxtmotor. Läs även: Styrkebeskedet: Lovande trend …
Elon Musk på väg att ta tillbaka sina miljarder
Teslas vd Elon Musk är nära att ta tillbaka de tiotals miljarder dollar han förlorade under den massiva bojkotten mot den amerikanska elbilstillverkaren. Musks tvivelaktiga politiska utspel när han jobbade åt Trump i Vita huset utlöste våldsamma protester världen runt och fick försäljningen av Teslas bilar att rasa till botten. För Elon Musk personligen innebar …
Svolder avslöjar tre nya aktiefynd: "Väldigt noga med vad vi köper"
Klassiska investmentbolaget Svolder har hittat tre nya bolag som de adderat till sin portfölj av välskötta småbolag som de tror på för lång sikt. ”Det här är typiska Svolder-bolag”, säger vd:n Tomas Risbecker i en längre intervju med Aktiespararna om investeringarna. Läs mer: Aktiechefen: Årets rally i vinnarsektorn inte över – Dagens PS Över 30 …
Nytt jättebolag bekräftat: "Blir en av Stockholmsbörsens tio största"
Det har tisslats och tasslats om det länge. Nu är det helt klart. Stockholmsbörsen får ett nytt börsbolag som blir en av de störst noteringarna i modern tid. ”Dagens offentliggörande är en viktig milstolpe”, säger en stolt vd Austin Lally i en kommentar från bolaget nu på morgonen. Läs även: Gardell om börsens supertrend: ”Borde …
För entusiastiska investerare är Feds utsikter om en enda räntesänkning det kommande året inga glada nyheter.
”En sänkning på en kvarts procentenhet nästa år är betydligt mer konservativ än nuvarande marknadsprissättning. Handlare prisar för närvarande in ytterligare två till tre räntesänkningar nästa år”, skriver CNBC med hänvisning till CME-gruppens FedWatch-verktyg.
Ökad risk för USA-stagflation
På onsdagen meddelade Federal Reserve, som väntat, att räntan justeras ned med 0,25 procentenheter.
Den amerikanska styrräntan ligger nu i intervallet 4,00-4,25 procent.
Ytterligare två räntesänkningar ligger i pipen i år, också det är väntat.
I ett uttalande skriver USA:s centralbankerna att riskerna kvarstår på arbetsmarknaden och att osäkerheten i ekonomin är ”fortsatt stor”.
Trots en stigande inflation sänktes räntan nu då oron är stor för en recession.
Samtidigt har riskerna för stagflation ökat.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Svenskarna slår amerikanerna – i skuldsättning
Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …
Synen på räntan splittrar Fed
Inom centralbanken råder det även delade meningar om penningpolitiken nästa år. Medan kommunikationen utåt är att styrräntan kan sänkas endast en gång röstar två ledamöter för att räntan sänks så många gånger som fyra gånger under 2026.
Tre tjänstemän antyder att räntan bör sänkas tre gånger under det kommande året.
”Nästa års punktdiagram är en mosaik av olika perspektiv och är en korrekt återspegling av en förvirrande ekonomisk utsikt, grumlig av förändringar i arbetsutbudet, oro kring datamätningar samt omvälvningar och osäkerhet i regeringspolitiken”, säger Seema Shah, global chefsstrateg på Principal Asset Management, till CNBC.
Nästa gång Federal Reserve sammanträder är i oktober och därefter i december.
Läs även: Analys: Förmögna håller USA:s ekonomi under armarna DagensPS
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Nya Tiguan laddhybrid R-Line är här. Med upp till 12 mils räckvidd helt på hel och snabbladdning på längre resor är den redo för alla dina äventyr.
Senaste nytt
Jamie Dimon om USA-ekonomin: ”Hittills, allt bra”
Han har varnat för stagflation och återkommande talat om riskerna med USA:s ekonomi, men när JPMorgans vd Jamie Dimon på onsdagen gjorde ett lite oväntat besök i Kapitolium gav han uttryck för en mer positiv ståndpunkt. Bloomberg skriver att det var ”ett överraskande besök” från bankdirektören för USA:s största bank JPMorgan Chase. Jamie Dimon diskuterade …
Svenska forskare jagar utsläppsfri bensin – räddar bilarna
Fossil bensin måste ersättas med utsläppsfri bensin. Nu är några svenska forskare på gång och jagar framtidens drivmedel. EU vill minska utsläppen och pekar på trafiken som en stor syndabock, där utsläppen ska minskas kraftigt. EU förbjuder nya bensinbilar Enligt nuvarande planer kommer det att bli förbjudet att sälja nya bilar som släpper ut koldioxid …
Börsernas reaktion blandad på räntebeskedet
I USA backade två av de tre ledande börsindexen och i Asien är reaktionen också blandad på Feds väntade räntesänkning med 25 punkter. Japanska Nikkei 225 håller emellertid modet uppe och handlas under torsdagsmorgonen till nya rekordnivåer. Draglok är aktier i fastighetsbranschen och tekniksektorn. Härnäst på dagordningen i Japan står ett två dagars policymöte av …
Här kan det bli utdelningsregn 2026 – stora skillnader mellan bankerna
Det är långt kvar till börsens säsong för utdelningar på senvåren men redan nu går det att ana var det kan bli bra klirr på kontot för aktieägarna. För utdelningsjägare som vill hitta avkastning i banksektorn kan det verkligen löna sig att välja rätt bankaktie att satsa på. Läs även: Feds ränteprognos för 2026 våt …
Göran Perssons "rabatt" sänker din pension
Många tror att 18,5 procent av lönen går till pensionen. Men i själva verket är det mindre – en ”rabatt” från Göran Perssons tid gör att du får lägre pension än vad som utlovats. Det berättar E55, som kallar reformen för en blåsning. Men vad handlar det egentligen om?? Bara 93 procent räknas När pensionssystemet …