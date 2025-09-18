Dagens PS
Feds ränteprognos för 2026 våt filt för börsen

Fed
Fed med bossen Jerome Powell levererar en konservativ ränteprognos för 2026, vilket torde dra ner börshumöret. (Foto: Richard Drew/AP/TT)
Ola Söderlund
Uppdaterad: 18 sep. 2025Publicerad: 18 sep. 2025

Nästa år planerar USA:s centralbank, som det ser ut nu, att bara sänka räntan en gång vilket är lägre än väntat enligt medianprognosen.

För entusiastiska investerare är Feds utsikter om en enda räntesänkning det kommande året inga glada nyheter.

”En sänkning på en kvarts procentenhet nästa år är betydligt mer konservativ än nuvarande marknadsprissättning. Handlare prisar för närvarande in ytterligare två till tre räntesänkningar nästa år”, skriver CNBC med hänvisning till CME-gruppens  FedWatch-verktyg.

Ökad risk för USA-stagflation

På onsdagen meddelade Federal Reserve, som väntat, att räntan justeras ned med 0,25 procentenheter.

Den amerikanska styrräntan ligger nu i intervallet 4,00-4,25 procent.

Ytterligare två räntesänkningar ligger i pipen i år, också det är väntat.

I ett uttalande skriver USA:s centralbankerna att riskerna kvarstår på arbetsmarknaden och att osäkerheten i ekonomin är ”fortsatt stor”.

Trots en stigande inflation sänktes räntan nu då oron är stor för en recession.

Samtidigt har riskerna för stagflation ökat.

Synen på räntan splittrar Fed

Inom centralbanken råder det även delade meningar om penningpolitiken nästa år. Medan kommunikationen utåt är att styrräntan kan sänkas endast en gång röstar två ledamöter för att räntan sänks så många gånger som fyra gånger under 2026.

Tre tjänstemän antyder att räntan bör sänkas tre gånger under det kommande året.

”Nästa års punktdiagram är en mosaik av olika perspektiv och är en korrekt återspegling av en förvirrande ekonomisk utsikt, grumlig av förändringar i arbetsutbudet, oro kring datamätningar samt omvälvningar och osäkerhet i regeringspolitiken”, säger Seema Shah, global chefsstrateg på Principal Asset Management, till CNBC.

Nästa gång Federal Reserve sammanträder är i oktober och därefter i december.

Läs även: Analys: Förmögna håller USA:s ekonomi under armarna DagensPS

EkonomiFedFederal ReserveInflationstaktRecessionStagflationStyrräntaSysselsättning
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

