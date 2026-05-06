USA:s 30-årsränta på 5 procent: "Obligationer har omvärderats"

Den ettåriga räntan hos Federal Reserve står i 3,68 procent och den 10-åriga räntan ligger på 4,36 procent.

Nivån lockar in köpare

5-procentsnivån ses av många marknadsaktörer som en viktig skiljelinje för obligationsmarknaden. Tidigare gånger som den amerikanska långräntan brutit över nivån – bland annat 2023 och under 2025 – har köpare snabbt återvänt till marknaden.

”5-procentsnivån har lockat in köpare tidigare, och samma dynamik ser ut att kunna upprepas”, säger Michael Cloherty, chef för amerikansk räntestrategi på CIBC World Markets, till Bloomberg.

Flera faktorer fortsätter att pressa upp de långfristiga räntorna. Stigande oljepriser till följd av oro i Mellanöstern har stärkt inflationsförväntningarna och stora investeringar i artificiell intelligens bidrar till fortsatt stark amerikansk tillväxt och börsuppgångar.

Förändrad räntebana från Fed

Det har också förändrat marknadens syn på Federal Reserves kommande räntebana. Inför 2026 väntade sig många investerare räntesänkningar, men de förväntningarna har försvagats under våren.

”Obligationer har omvärderats eftersom marknaden nu räknar med högre räntor under längre tid och färre räntesänkningar. Det är en rationell utveckling”, säger Vivek Paul på BlackRock Investment Institute till Bloomberg.

Henrietta Pacquement, portföljförvaltare på Allspring, beskriver räntenivåerna som ”intressanta”, även om hon föredrar obligationer med medellång löptid framför de allra längsta.

”Det långa segmentet är ett område där vi faktiskt har varit ganska försiktiga, eftersom det är där vi förväntar oss volatilitet på grund av durationen”, säger Pacquement till Bloomberg.

