Rapport: Så dyrt blir det när politiker vill manipulera statistik

Miljarder i kostnader och tusentals jobb

Genom att koppla osäkerhetsökningen till makroekonomiska utfall beräknar forskarna att den bredare osäkerhetsvågen kring avskedandet minskade USA:s BNP med 103 miljarder dollar, motsvarande 0,33 procent, och raderade 168 000 arbetstillfällen.

Isolerar man enbart effekten av själva avskedandet landar siffran på 20 miljarder dollar i BNP och 31 000 jobb.

Studiens centrala slutsats: Varje dollar som investeras i BLS genererar 25 dollar i ekonomiskt värde genom minskad osäkerhet.

Myndighetens årsbudget är 704 miljoner dollar.

Manipulerad statistik kostar i förtroende

Avskedandet var inte en isolerad händelse. BLS budget har fallit med mer än 22 procent realt sedan 2010, enligt Friends of BLS och Center for American Progress.

Svarsfrekvensen på Current Population Survey, den enkät som ligger till grund för jobbstatistiken, har rasat från nära 90 till under 70 procent på ett decennium.

För Consumer Expenditure Survey har den fallit från nästan 70 till 40 procent.

I en Reuters-undersökning sommaren 2025 uttryckte 89 av 100 ledande ekonomer, inklusive Nobelpristagare och tidigare policymakare, oro för kvaliteten på officiell amerikansk ekonomisk data.

41 av dem sa sig vara ”very concerned”.

Sp påverkas svenska sparare

USA:s statistik styr inte bara amerikanska beslut. Centralbanker, fondförvaltare och investerare världen över fattar beslut baserade på BLS jobbrapporter, inflationsdata och BNP-siffror.

När förtroendet urholkas prissätter marknaden högre osäkerhet. I februari 2025 drog europeiska investerare 510 miljoner dollar ur amerikanska aktie-ETF:er, det första nettoutflödet sedan maj 2023.

Omkring sex miljoner svenskar har sin premiepension i AP7 Såfa, där runt 60 procent av aktiekapitalet ligger i USA.

Under börsturbulensen i februari till april 2025 förlorade premiepensionssystemet 305 miljarder kronor.

Flera svenska pensionsjättar, däribland Alecta som sålde merparten av sina amerikanska statsobligationer under 2025, har redan börjat minska sin USA-exponering med hänvisning till ökad politisk risk.

Bloom-studien visar att pålitlig statistik inte är en byråkratisk detalj. Den är ekonomisk infrastruktur. Att undergräva den har ett pris som kan räknas i miljarder.

