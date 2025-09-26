Vindkraftsjätten i kris – vill sälja flaggskeppsprojekt

Spara upp till 40% på hemlarm med digitalt dörrlås

Danska vindkraftjätten Ørsted är i samtal med den amerikanska kapitalgruppen Apollo om att sälja 50 procent av sitt flaggskeppsprojekt Hornsea 3. Det är en 2,9-gigawatt offshore-vindpark värderad till 8,5 miljarder pund (107,35 miljoner kronor) utanför Storbritanniens östkust, skriver Financial Times.

Affären syftar till att stärka Ørsteds balansräkning efter kostnadsökningar, leveransstörningar och politiska osäkerheter som pressat företaget globalt.

Ørsteds aktie sjönk med cirka 2 procent på Köpenhamnsbörsen efter nyheten.

Ørsted behöver samla kapital

Försäljningen är en del av en större kapitalanskaffning där Ørsted planerar att samla in minst 35 miljarder danska kronor. Detta inkluderar Hornsea 3, ett projekt i Taiwan och den europeiska onshore-verksamheten. Samtidigt planeras cirka 60 miljarder danska kronor via nyemission.

Danska vindkraftsbolaget Ørsted tar in miljoner i nyemission. Foto: (Jens Dresling /AP / TT)

Modellen med försäljning av andelar i färdiga projekt har blivit mer utmanande. Detta beror bland annat på tidigare amerikansk politisk motvilja mot vindkraft och stigande räntor.

Apollo, som förvaltar över 800 miljarder dollar, har varit aktiv inom europeisk energiinfrastruktur. Bland annat har de investeringar i Tysklands elnät och Storbritanniens Hinkley Point.