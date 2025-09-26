Hårt pressade Ørsted behöver kapital och håller just nu på att förhandla om att sälja av sitt flaggskeppsprojekt i Storbritannien.
Vindkraftsjätten i kris – vill sälja flaggskeppsprojekt
Danska vindkraftjätten Ørsted är i samtal med den amerikanska kapitalgruppen Apollo om att sälja 50 procent av sitt flaggskeppsprojekt Hornsea 3. Det är en 2,9-gigawatt offshore-vindpark värderad till 8,5 miljarder pund (107,35 miljoner kronor) utanför Storbritanniens östkust, skriver Financial Times.
Affären syftar till att stärka Ørsteds balansräkning efter kostnadsökningar, leveransstörningar och politiska osäkerheter som pressat företaget globalt.
Ørsteds aktie sjönk med cirka 2 procent på Köpenhamnsbörsen efter nyheten.
Norska oljejätten utmanar Trump och ställer upp för vindkraften
Norska oljejätten Equinor backar upp danska Ørsted med nästan en miljard dollar. Det motverkar därmed Trumps försök att lägga ner den havsbaserade
Ørsted behöver samla kapital
Försäljningen är en del av en större kapitalanskaffning där Ørsted planerar att samla in minst 35 miljarder danska kronor. Detta inkluderar Hornsea 3, ett projekt i Taiwan och den europeiska onshore-verksamheten. Samtidigt planeras cirka 60 miljarder danska kronor via nyemission.
Modellen med försäljning av andelar i färdiga projekt har blivit mer utmanande. Detta beror bland annat på tidigare amerikansk politisk motvilja mot vindkraft och stigande räntor.
Apollo, som förvaltar över 800 miljarder dollar, har varit aktiv inom europeisk energiinfrastruktur. Bland annat har de investeringar i Tysklands elnät och Storbritanniens Hinkley Point.
Har fått kämpa i motvind
Ørsted, som till hälften ägs av danska staten, har stött på ett antal motgångar den senaste tiden.
På grund av den amerikanska administrationen har flera projekt fått ställas in. Detta har gjort att Ørsteds finanser skakats om, vilket bland annat föranlett en nyemission för 60 miljarder danska kronor. Något som också fått aktien att falla i värde.
Nyligen fick Ørsted dock lite goda nyheter. En domstol i USA tillät bolaget att fortsätta sitt Revolution Wind-projekt utanför Rhode Islands kust. Detta efter att projektet tidigare stoppats av Trump-administrationen.
Beslutet gäller dock endast om projektet kan fortsätta i väntan på domen. Domen avgör om projektet kommer stoppas för gott eller inte.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
