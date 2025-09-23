Ray Dalio: ”Mycket, mycket mörka tider” stundar

Den ikoniske investeraren, som står bakom den gigantiska hedgefonden Bridgewater Associates, utfärdar sin skarpa varning mot USA och Storbritannien.

Det är dessa två länders framtid som bekymrar Dalio djupt.

Mycket mörkt i Ray Dalios kristallkula

Han lutar sig tillbaka mot egna studier av 500 års historia och slår fast att för de två nationerna ser det oerhört dystert ut, ”vi går in i mycket, mycket mörka tider”, enligt Ray Dalio.

Det här berättar Fortune och enligt den legendariske fondnestorn ligger fokus på en 80-årscykel av, vad han tror, ”betydande globala och interna konflikter” som dessutom är ”nära förestående”, skriver det amerikanska affärsmagasinet.

USA och Storbritannien närmar sig nu denna farliga fas, och drivkrafterna bakom hans mörka scenario är ”en penning- och skuldkraft, intern konflikt, geopolitisk konflikt, naturhändelser och mänsklig uppfinningsrikedom, särskilt teknologi”, förklarar Fortune.