Ray Dalio: ”Mycket, mycket mörka tider” stundar

Dalio
Krig och elände drabbar USA och Storbritannien inom en nära förestående framtid om superinvesteraren Ray Dalio får rätt. (Foto: Michel Euler/AP/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 23 sep. 2025Publicerad: 23 sep. 2025

Enligt hedgefondmiljardären Ray Dalio står världen med USA och Storbritannien i fokus inför svåra konflikter, både globalt och internt, och de är nära förestående, hävdar han.

Den ikoniske investeraren, som står bakom den gigantiska hedgefonden Bridgewater Associates, utfärdar sin skarpa varning mot USA och Storbritannien.

Det är dessa två länders framtid som bekymrar Dalio djupt.

Mycket mörkt i Ray Dalios kristallkula

Han lutar sig tillbaka mot egna studier av 500 års historia och slår fast att för de två nationerna ser det oerhört dystert ut, ”vi går in i mycket, mycket mörka tider”, enligt Ray Dalio.

Det här berättar Fortune och enligt den legendariske fondnestorn ligger fokus på en 80-årscykel av, vad han tror, ”betydande globala och interna konflikter” som dessutom är ”nära förestående”, skriver det amerikanska affärsmagasinet.

USA och Storbritannien närmar sig nu denna farliga fas, och drivkrafterna bakom hans mörka scenario är ”en penning- och skuldkraft, intern konflikt, geopolitisk konflikt, naturhändelser och mänsklig uppfinningsrikedom, särskilt teknologi”, förklarar Fortune.

Tydliga symptom i USA och Storbritannien

Symptomen på att det hemska rycker allt närmare är tydliga, enligt Dalio, i USA och Storbritannien.

”Storbritannien har ett ekonomiskt problem, regeringen har ett skuldproblem”, säger Dalio i podden ”Diary of CEO”.

Ekonomin hamnar under press när skulder skenar och inkomsterna inte hänger med, och det mynnar ut i intern konflikt, det ökande gapet mellan fattig och rik urholkar förtroendet för systemet, dessutom är Storbritannien i avsaknad av innovation och robusta kapitalmarknader till skillnad mot USA, hävdar Dalio.

Vinnaren av teknologikriget tar hem segern?

När det gäller USA är landet dels väldigt polariserat, skuldproblemen är stora, demokratin är i fara och USA befinner sig redan, enligt Dalio, i ”stormaktskonflikt” med Kina och dess allierade.

Både USA och Storbritannien är också inlåsta i ett teknologikrig, och den som är vinnare av detta krig kommer också ”att vinna alla krig” i den nya världsordningen, påstår hedgefondgurun.

EkonomiInvesterareKrigRay DalioStorbritannienUSAVarning
Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

