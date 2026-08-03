Priset på olja faller och priset på guld stiger på hopp om fredssamtal – oavsett om sådana samtal existerar eller ej.
Olja ned, guld upp på hopp om kanske-samtal
Det pågår inga samtal och inga samtal är planerade, enligt den ena parten. Den andra parten hänvisar till diplomatiska kontakter som skäl för att backa ur ”massiva anfall”.
USA:s president Donald Trump har sagt att samtal med Iran ska hållas under måndagen. Målet är ett avtal kring Irans kärnprogram och en återöppning av Hormuzsundet, en av världens viktigaste transportleder för olja.
Iran nekar till att några sådana samtal existerar.
Tillbaka i tidigare samband
Marknaden väljer hur som helst att tolka situationen positivt, olja faller, guld och börsen stiger.
Brentoljan faller mer än fyra dollar per fat på måndagen och handlades på den lägsta nivån på tre veckor, strax under 83 dollar per fat vid 16-tiden svensk tid.
”Vi är tillbaka i det tidigare sambandet där guldet stiger när oljepriset faller och tvärtom. Det lägre oljepriset dämpar förväntningarna på amerikanska räntehöjningar i år och ger stöd åt guldet”, säger UBS-analytikern Giovanni Staunovo till Reuters.
Ett lägre oljepris minskar risken för hög inflation, vilket i sin tur kan göra att den amerikanska centralbanken Federal Reserve inte behöver höja räntan ytterligare. Eftersom guld inte ger någon löpande avkastning blir metallen mer attraktiv när räntorna väntas förbli lägre.
Dollarn faller
Även den amerikanska dollarn bidrog till uppgången. Dollarn föll till den lägsta nivån sedan mitten av juni, samtidigt som räntan på amerikanska tioåriga statsobligationer sjönk.
Marknaden riktar nu blicken mot veckans amerikanska arbetsmarknadsstatistik, bland annat ADP-rapporten och fredagens officiella sysselsättningssiffror.
”En svagare arbetsmarknad skulle ge Fed utrymme att låta räntan ligga still i år, vilket vore positivt för guld”, säger Giovanni Staunovo till Reuters.
På metallmarknaden steg även silver svagt, medan platina och palladium backade.
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