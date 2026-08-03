Olja ned, guld upp på hopp om kanske-samtal

USA:s president Donald Trump har sagt att samtal med Iran ska hållas under måndagen. Målet är ett avtal kring Irans kärnprogram och en återöppning av Hormuzsundet, en av världens viktigaste transportleder för olja.

Iran nekar till att några sådana samtal existerar.

Tillbaka i tidigare samband

Marknaden väljer hur som helst att tolka situationen positivt, olja faller, guld och börsen stiger.

Brentoljan faller mer än fyra dollar per fat på måndagen och handlades på den lägsta nivån på tre veckor, strax under 83 dollar per fat vid 16-tiden svensk tid.

”Vi är tillbaka i det tidigare sambandet där guldet stiger när oljepriset faller och tvärtom. Det lägre oljepriset dämpar förväntningarna på amerikanska räntehöjningar i år och ger stöd åt guldet”, säger UBS-analytikern Giovanni Staunovo till Reuters.

Ett lägre oljepris minskar risken för hög inflation, vilket i sin tur kan göra att den amerikanska centralbanken Federal Reserve inte behöver höja räntan ytterligare. Eftersom guld inte ger någon löpande avkastning blir metallen mer attraktiv när räntorna väntas förbli lägre.