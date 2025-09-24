Nordea: Här blir svensk tillväxt starkast 2026

Spara upp till 40% på hemlarm med digitalt dörrlås

Nordea skriver i ett pressmeddelande på onsdagen att storstadsregionerna tar täten; Stockholm, östra Mellansverige och Sydsverige.

Där väntas tillväxten bli starkast 2026, enligt storbanken.

Nordeas ekonom: Konsumtionen nyckeln

”Det märks också på arbetsmarknaden där efterfrågan på arbetskraft ökar. Hushållen och den privata konsumtionen väntas bli en nyckel för återhämtningen i svensk ekonomi”, säger Anna Westlund, seniorekonom på Nordea, i en kommentar till bankens rapport ”Regionala utsikter”.

”Den globala osäkerheten kopplad till handelskonflikten har i störst utsträckning drabbat regioner med en exportorienterad industri som exempelvis Västsverige och Övre Norrland. I takt med att handelsavtal kommer på plats minskar osäkerheten, förutsättningarna förbättras och tillväxtutsikterna ljusnar”, skriver Nordea som främst lyfter fram Stockholm som tillväxtledande under det kommande året.

Stockholm väntas, enligt banken, stå för 32 procent av Sveriges samlade produktion under nästa år.

Banken spår lägst tillväxt här

Däremot spår Nordea att tillväxten i norra Sverige slår av på takten, dock är prognosen att efterfrågan på arbetskraft blir relativt hög och arbetslösheten låg.

Det som utgör problem är den svaga befolkningstillväxten i norra Sverige, den innebär ”utmaningar för kompetensförsörjningen”, säger Anna Westlund på Nordea.

De regioner där utsikterna är mer dämpade nästa år är norra Mellansverige, mellersta Norrland, Småland och öarna i Sverige, alltjämt kommer konjunkturåterhämtningen att märkas även här, tror banken.

