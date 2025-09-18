Företag slår larm: bostadsbristen hotar Sveriges tillväxt

Spara upp till 40% på hemlarm med digitalt dörrlås

Bostadsmarknaden är knepig för många. Läget är dock ännu lite värre för unga i Stockholm.

Bland annat visade beräkningar från Stockholms Handelskammare från i fjol att nästan tre av fyra unga vuxna stängs ute från bostadsmarknaden i Stockholm.

Den genomsnittliga kötiden för alla förmedlingar i och utanför Stockholms län var nio år under 2023. För att få en bostad i innerstaden var utsikterna ännu dystrare. Där låg den genomsnittliga kötiden på dryga 18 år.

Samtidigt står nyproducerade hyresrätter tomma trots korta eller obefintliga kötider. Detta eftersom hyrorna ofta är 50 procent högre än i det äldre beståndet.

Den knepiga bostadsmarknaden får många konsekvenser. Bland annat har unga hemmaboende vuxna mellan 18-34 år nästintill fördubblats de senaste åren – en utveckling som börjat tära på den psykiska hälsan.

Men det får konsekvenser även för företagen.

Fyra av tio företag hindras

Undersökningen kommer från näringslivspanelen Status Sthlm, som drivs av Stockholms Handelskammare i samarbete med Demoskop.

Den senaste mätningen, gjord i juni 2025, visar att 41 procent av företagen i Stockholms län säger att bostadssituationen påverkar deras möjligheter att rekrytera.

Problemen gäller framför allt unga som har svårt att hitta bostad i huvudstaden. Företagen vittnar om att många nyanställda tvingas pendla långa sträckor, vilket försvårar både för individen och arbetsgivaren.