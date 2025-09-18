Stockholms bostadsmarknad har länge beskrivits som ett problem för unga och bostadssökande. Nu visar en ny undersökning att krisen även slår hårt mot näringslivet.
Företag slår larm: bostadsbristen hotar Sveriges tillväxt
Mest läst i kategorin
Så kan din brf-avgift höjas – expertens råd till köpare
Nya regler gör det svårare för bostadsrättsföreningar att dölja underskott – något som kan påverka både avgifter och priser. Mer än hälften av landets bostadsrättsföreningar går med underskott och sparar för lite till framtida renoveringar. Det kan innebära kraftiga höjningar av avgiften. En privatekonom förklarar hur du som köpare kan räkna på risken, och varför …
Nu är det lättare att köpa bostad: Här är vinnarna och förlorarna
Nu lyfter boindex, vilket innebär att hushållens möjligheter att köpa bostad har förbättrats. Lägre priser och räntor ger hopp för bostadsmarknaden. “En vändning kan vara nära förestående”, sa den digitala bolåneaktören Stabelo om bostadsmarknaden häromdagen. Det har blivit billigare att bo i hus, köparna tror på lyft och mäklarna upplever en återhämtning. Vändningen, som förvisso …
Därför erbjuds du ett nytt kök
I Sverige slängs massor av bra kök på tippen, ofta helt i onödan. Orsaken? Det beror, åtminstone delvis, på lagar och regler. Ungefär en tredjedel av alla svenskar bor i hyresrätter och dessutom är de flesta arbetsplatser hyresrätter, det vill säga företag och organisationer hyr sina lokaler. I dessa bostäder och arbetsplatser är det fastighetsbolags …
Spanien slår mot turismen – tiotusentals lägenheter försvinner
Den spanska regeringen slår hårt mot illegala turistlägenheter. 53 000 bostäder tas nu bort från registret och ska istället göras om till permanenta hyresbostäder. Spanien är det näst mest populära resmålet för svenskarna. Men av allt att döma är det ingen lista Spanien gärna vill vara med på. Senast i somras fick utländska besökare höra …
Stabelo sticker ut: I höst vänder bostadspriserna upp
Stabelo hävdar att deras mätning ”historiskt varit träffsäker” när det gäller att förutse utvecklingen av de svenska bostadspriserna. Nu hävdar den digitala bolåneaktören med hänvisning till sin senaste boprisindikator att ”en vändning kan vara nära förestående” på bostadsmarknaden, vilket går på tvärs med de flesta prognosmakare. Så här resonerar bolåneinstitutet kring bostadspriserna, som legat stilla …
Bostadsmarknaden är knepig för många. Läget är dock ännu lite värre för unga i Stockholm.
Bland annat visade beräkningar från Stockholms Handelskammare från i fjol att nästan tre av fyra unga vuxna stängs ute från bostadsmarknaden i Stockholm.
Den genomsnittliga kötiden för alla förmedlingar i och utanför Stockholms län var nio år under 2023. För att få en bostad i innerstaden var utsikterna ännu dystrare. Där låg den genomsnittliga kötiden på dryga 18 år.
Samtidigt står nyproducerade hyresrätter tomma trots korta eller obefintliga kötider. Detta eftersom hyrorna ofta är 50 procent högre än i det äldre beståndet.
Den knepiga bostadsmarknaden får många konsekvenser. Bland annat har unga hemmaboende vuxna mellan 18-34 år nästintill fördubblats de senaste åren – en utveckling som börjat tära på den psykiska hälsan.
Men det får konsekvenser även för företagen.
Fyra av tio företag hindras
Undersökningen kommer från näringslivspanelen Status Sthlm, som drivs av Stockholms Handelskammare i samarbete med Demoskop.
Den senaste mätningen, gjord i juni 2025, visar att 41 procent av företagen i Stockholms län säger att bostadssituationen påverkar deras möjligheter att rekrytera.
Problemen gäller framför allt unga som har svårt att hitta bostad i huvudstaden. Företagen vittnar om att många nyanställda tvingas pendla långa sträckor, vilket försvårar både för individen och arbetsgivaren.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Svenskarna slår amerikanerna – i skuldsättning
Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …
”Bostadsmarknaden är dysfunktionell”
Stockholms Handelskammares vd Daniella Waldfogel ser allvarligt på situationen.
“Det här är ytterligare ett exempel på hur bostadsmarknaden i Stockholm är dysfunktionell. När företag inte kan rekrytera rätt kompetens påverkar det inte bara Stockholm som huvudkontorsekonomi utan även hela Sveriges tillväxt och konkurrenskraft”, säger hon i pressmeddelandet.
Hon menar att det saknas ett varierat utbud av bostäder och att politiker hittills inte lyckats leverera reformer som vänder utvecklingen.
“Om bostadsfrågan inte börjar tas på allvar riskerar Stockholm att halka efter i konkurrensen”, säger Waldfogel.
Hot mot tillväxt och konkurrenskraft
Företagen framhåller att bristen på bostäder gör det svårare att växa och attrahera den kompetens de behöver. Det höga kostnadsläget och en svag kollektivtrafik förstärker problemen.
Enligt Handelskammaren är bostadskrisen inte längre enbart ett socialt problem, utan ett konkret hot mot Stockholms och Sveriges ekonomiska utveckling.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Erbjudandet gäller endast till 30 september! Nyckelfri vardag – Lås upp på distans – Upptäcker inbrottet innan det sker – Anslutet till larmcentral 24/7 – Snabb hjälp vid larm
Senaste nytt
Nu vill Gwyneth Paltrow bli nästa Ralph Lauren
När Gwyneth Paltrows kollegor i Hollywood putsade Emmys-skorna var Gwyneth Paltrow i stället i New York och lanserade sitt nya modevarumärke GWYN. Det är en omstart av Goops tidigare modestickspår G Label, men nu med betydligt större ambitioner. För första gången under modeveckan var hon inte en kändis på front row utan en grundare som …
Bitcoin i pensionen? Så säger experterna
Bitcoin har rusat nästan 100 procent det senaste året. Men är kryptovaluta något att ha i pensionssparandet, eller är riskerna helt enkelt för stora? Kryptovalutan Bitcoin, världens största, har stigit i värde till nya rekordnivåer. Den som investerade 100 kronor i bitcoin i juli 2010 skulle ha tjänat 50 miljoner kronor till sommaren 2023, konstaterade …
Rasrisk: Öresundsbron stängd för trafik
Öresundsbron har stängt på torsdagen på grund av rasrisk och det finns inga uppgifter om när den kan öppna igen. All biltrafik är stängd. Den viktiga förbindelsen mellan Malmö och Köpenhamn är av säkerhetsskäl avstängd och det är oklart när den kan öppnas för biltrafik från Sverige till Danmark igen. Tågtrafiken och trafiken från Danmark …
Företag slår larm: bostadsbristen hotar Sveriges tillväxt
Stockholms bostadsmarknad har länge beskrivits som ett problem för unga och bostadssökande. Nu visar en ny undersökning att krisen även slår hårt mot näringslivet.? Bostadsmarknaden är knepig för många. Läget är dock ännu lite värre för unga i Stockholm. Bland annat visade beräkningar från Stockholms Handelskammare från i fjol att nästan tre av fyra unga …
"Potential för drift" – Nedlagd svensk gruva ruvar på en skatt
Att en gruva har stängt behöver inte betyda att den är tömd på malm. Ny teknik och rusande råvarupriser kan ge nytt liv till nedlagda gruvor. Flera av Sveriges nedlagda gruvor sitter på betydande fyndigheter som blir attraktiva igen tack vare ny teknik och högre priser på råvaror. Vi blir hela tiden bättre på att …