Bostad

Företag slår larm: bostadsbristen hotar Sveriges tillväxt

Stockholm
Stockholms bostadsmarknad är knepig, något som slår mot företagen (Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/TT)
Matilda Habbe
Uppdaterad: 18 sep. 2025Publicerad: 18 sep. 2025

Stockholms bostadsmarknad har länge beskrivits som ett problem för unga och bostadssökande. Nu visar en ny undersökning att krisen även slår hårt mot näringslivet. 

Bostadsmarknaden är knepig för många. Läget är dock ännu lite värre för unga i Stockholm. 

Bland annat visade beräkningar från Stockholms Handelskammare från i fjol att nästan tre av fyra unga vuxna stängs ute från bostadsmarknaden i Stockholm.

Den genomsnittliga kötiden för alla förmedlingar i och utanför Stockholms län var nio år under 2023. För att få en bostad i innerstaden var utsikterna ännu dystrare. Där låg den genomsnittliga kötiden på dryga 18 år.

Samtidigt står nyproducerade hyresrätter tomma trots korta eller obefintliga kötider. Detta eftersom hyrorna ofta är 50 procent högre än i det äldre beståndet. 

Den knepiga bostadsmarknaden får många konsekvenser. Bland annat har unga hemmaboende vuxna mellan 18-34 år nästintill fördubblats de senaste åren – en utveckling som börjat tära på den psykiska hälsan. 

Men det får konsekvenser även för företagen. 

Fyra av tio företag hindras

Undersökningen kommer från näringslivspanelen Status Sthlm, som drivs av Stockholms Handelskammare i samarbete med Demoskop. 

Den senaste mätningen, gjord i juni 2025, visar att 41 procent av företagen i Stockholms län säger att bostadssituationen påverkar deras möjligheter att rekrytera.

Problemen gäller framför allt unga som har svårt att hitta bostad i huvudstaden. Företagen vittnar om att många nyanställda tvingas pendla långa sträckor, vilket försvårar både för individen och arbetsgivaren.

Stockholm
Även nybyggen står tomma i Stockholm (Foto: Pontus Lundahl/TT)
”Bostadsmarknaden är dysfunktionell”

Stockholms Handelskammares vd Daniella Waldfogel ser allvarligt på situationen.

“Det här är ytterligare ett exempel på hur bostadsmarknaden i Stockholm är dysfunktionell. När företag inte kan rekrytera rätt kompetens påverkar det inte bara Stockholm som huvudkontorsekonomi utan även hela Sveriges tillväxt och konkurrenskraft”, säger hon i pressmeddelandet.

Hon menar att det saknas ett varierat utbud av bostäder och att politiker hittills inte lyckats leverera reformer som vänder utvecklingen.

“Om bostadsfrågan inte börjar tas på allvar riskerar Stockholm att halka efter i konkurrensen”, säger Waldfogel.

Hot mot tillväxt och konkurrenskraft

Företagen framhåller att bristen på bostäder gör det svårare att växa och attrahera den kompetens de behöver. Det höga kostnadsläget och en svag kollektivtrafik förstärker problemen.

Enligt Handelskammaren är bostadskrisen inte längre enbart ett socialt problem, utan ett konkret hot mot Stockholms och Sveriges ekonomiska utveckling.

BostadsbristFöretagStockholmUnga
