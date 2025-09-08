Dagens PS
Kinas export till USA störtdyker – trots tullpaus

kina
En kinesisk flagga vajar från ett fartyg i Oakland i USA. De kinesiska leveranserna till landet har dock blivit färre. (Foto: Noah Berger/AP/TT).
Uppdaterad: 08 sep. 2025Publicerad: 08 sep. 2025

En tredjedel av Kinas export till USA har försvunnit jämfört med för ett år sedan. Istället riktar landet blickarna mot andra områden.

Donald Trumps tullar har svävat som ett mörkt moln över världshandeln ända sedan de offentliggjordes i april.

I Kina har de nu börjat få effekt, trots att en tullpaus fortfarande råder.

Den kinesiska exporten till USA föll nämligen kraftigt i augusti, med en nedgång på 33 procent jämfört med samma månad i fjol, skriver CNBC.

Flera faktorer dämpar handeln

Även handeln åt andra hållet blev mindre än väntad, där importen till Kina steg med 1,3 procent i augusti, klart under prognoserna på 3 procent.

Kinas centralbank väntas sänka styrräntan snart för att motverka den ekonomiska segheten. (Foto: Ng Han Guan/AP/TT).

Även om det var tredje månaden i rad med ökad import förblev ökningen dämpad till följd av en fortsatt svag fastighetsmarknad, ökad arbetsosäkerhet och begränsad konsumtion.

Nedgången i handeln med USA förklaras av flera faktorer. Den tillfälliga uppgången som följde på att tullarna mellan länderna sköts upp har mattats av.

USA fortsatt störst

Dessutom har Washington infört nya tullar mot varor som misstänks ha skickats via tredje land för att undvika avgifter.

Kinas exportörer har länge använt den metoden för att kringgå amerikanska handelshinder, men USA skärper nu granskningen, skriver Financial Times.

USA är ändå Kinas fortsatt största exportmarknad sett till enskilt land, trots nedgången. Hittills i år har exporten dit minskat med drygt 15 procent, medan importen från USA fallit med 11 procent.

Försöker växla till andra regioner

Under samma period har handeln med andra regioner stärkts markant.

Exporten till EU ökade med nästan 8 procent, till länder inom Asean med nära 15 procent, till Afrika med drygt 24 procent och till Latinamerika med omkring 6 procent.

”Kinesiska exportörer har försökt ta marknadsandelar i andra länder på grund av svag inhemsk efterfrågan. Detta initiativ att ’flytta utomlands’ har sannolikt bidragit till den kinesiska exportens motståndskraft hittills i år”, säger Zhiwei Zhang, vd och chefekonom på Pinpoint Asset Management, till CNBC.

Deflationen biter sig fast

Förhandlingarna mellan Washington och Peking om en förlängning av tullvapenvilan har hittills gett begränsade resultat.

Hot om nya tullhöjningar från amerikanskt håll, särskilt riktade mot kinesiska högteknologiska produkter och sällsynta jordartsmetaller, har ytterligare pressat handeln.

Inhemskt pressas ekonomin av svag efterfrågan och deflationstendenser. Producentpriserna föll med nära tre procent i augusti, medan konsumentpriserna sjönk marginellt.

Styrräntan väntas sänkas

Lokala program som syftat till att stimulera konsumtionen genom bytesrabatter på bilar, vitvaror och elektronik har på flera håll pausats sedan budgetmedel snabbt förbrukats.

Ekonomer räknar nu med att centralbanken kan sänka styrräntan redan nästa vecka för att dämpa pessimismen.

