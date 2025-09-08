En tredjedel av Kinas export till USA har försvunnit jämfört med för ett år sedan. Istället riktar landet blickarna mot andra områden.
Kinas export till USA störtdyker – trots tullpaus
Mest läst i kategorin
"Finns drag av Trumps ledarstil även här"
Lagom till norska valet kommer forskare med en mörk vision. Budskapet är att det finns drag av Trumps ledarstil även i Norge och Sverige. Det är norska Forskning som tar sin utgångspunkt i en ny studie från University of Edinburgh Business School, där man utifrån Donald Trumps ledarstil försöker förklara hur han lyckats få så …
Här är gnistan som kan tända Sveriges ekonomi
En skakig omvärld fick den utlovade återhämtningen att komma av sig 2025. Men vi ser tydliga tecken på ljusning för Sveriges ekonomi. 1,5 procent, -0,1 procent och 1 procent – så har svensk tillväxt sett ut de senaste tre åren. Sveriges ekonomi har varit långt från en högkonjunktur. 2025 skulle bli en vändning, men det minst …
Staten köper ut kinesiskt bolag
Ett svartlistat kinesiskt företag köps ut ur fordonstillverkaren Valmet Automotive, som i stället får ett stabilt statligt ägande. Det handlar om Finland och om fordonstillverkaren Valmet Automotive. Där köper finska staten nu ut kinesiska Catl som tvingas sälja sin andel på drygt 20 procent till finska staten och investeringsbolaget Pontos. Efter affären kommer staten att …
Investerare tror på våg av räntesänkningar i USA
Nu sätter investerarna sitt hopp till att USA:s centralbank kommer in med en serie snabba räntesänkningar. Efter svaga jobbrapporter under sommaren i USA är förväntan att centralbank Federal Reserve går fram med upprepade räntesänkningar fram till årets slut, skriver The Wall Street Journal men tillägger att inflationsriskerna fortfarande är en joker i leken. Enligt tidningen …
5 238 patent ger Sverige global topprankning
Både Stockholm och Göteborg tar plats på den nya listan över världens 100 främsta innovationsregioner, rapporterar PRV. Stockholm och Göteborg tar båda plats på Wipos Global Innovation Index 2025. Wipo är kort för World Intellectual Property Organization och är FN:s fackorgan för immateriella rättigheter. Wipo arbetar för att främja innovation och skydd för patent, varumärken …
Donald Trumps tullar har svävat som ett mörkt moln över världshandeln ända sedan de offentliggjordes i april.
I Kina har de nu börjat få effekt, trots att en tullpaus fortfarande råder.
Den kinesiska exporten till USA föll nämligen kraftigt i augusti, med en nedgång på 33 procent jämfört med samma månad i fjol, skriver CNBC.
Missa inte: Experten: Kina kan nå 1 000 kärnvapen redan på 2030-talet. Dagens PS
Flera faktorer dämpar handeln
Även handeln åt andra hållet blev mindre än väntad, där importen till Kina steg med 1,3 procent i augusti, klart under prognoserna på 3 procent.
Även om det var tredje månaden i rad med ökad import förblev ökningen dämpad till följd av en fortsatt svag fastighetsmarknad, ökad arbetsosäkerhet och begränsad konsumtion.
Nedgången i handeln med USA förklaras av flera faktorer. Den tillfälliga uppgången som följde på att tullarna mellan länderna sköts upp har mattats av.
Missa inte: Kina skickar varor till Europa – med tåg. Realtid
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Svenskarna slår amerikanerna – i skuldsättning
Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …
Hur du lär dig att fatta beslut snabbare
Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …
USA fortsatt störst
Dessutom har Washington infört nya tullar mot varor som misstänks ha skickats via tredje land för att undvika avgifter.
Kinas exportörer har länge använt den metoden för att kringgå amerikanska handelshinder, men USA skärper nu granskningen, skriver Financial Times.
USA är ändå Kinas fortsatt största exportmarknad sett till enskilt land, trots nedgången. Hittills i år har exporten dit minskat med drygt 15 procent, medan importen från USA fallit med 11 procent.
Missa inte: Staten köper ut kinesiskt bolag. Dagens PS
Försöker växla till andra regioner
Under samma period har handeln med andra regioner stärkts markant.
Exporten till EU ökade med nästan 8 procent, till länder inom Asean med nära 15 procent, till Afrika med drygt 24 procent och till Latinamerika med omkring 6 procent.
”Kinesiska exportörer har försökt ta marknadsandelar i andra länder på grund av svag inhemsk efterfrågan. Detta initiativ att ’flytta utomlands’ har sannolikt bidragit till den kinesiska exportens motståndskraft hittills i år”, säger Zhiwei Zhang, vd och chefekonom på Pinpoint Asset Management, till CNBC.
Missa inte: Kina vänder sig till den privata sektorn: “Inget annat val”. Realtid
Deflationen biter sig fast
Förhandlingarna mellan Washington och Peking om en förlängning av tullvapenvilan har hittills gett begränsade resultat.
Hot om nya tullhöjningar från amerikanskt håll, särskilt riktade mot kinesiska högteknologiska produkter och sällsynta jordartsmetaller, har ytterligare pressat handeln.
Inhemskt pressas ekonomin av svag efterfrågan och deflationstendenser. Producentpriserna föll med nära tre procent i augusti, medan konsumentpriserna sjönk marginellt.
Missa inte: Kinas sista generation – där familjelivet tynar bort. Dagens PS
Styrräntan väntas sänkas
Lokala program som syftat till att stimulera konsumtionen genom bytesrabatter på bilar, vitvaror och elektronik har på flera håll pausats sedan budgetmedel snabbt förbrukats.
Ekonomer räknar nu med att centralbanken kan sänka styrräntan redan nästa vecka för att dämpa pessimismen.
Missa inte: “Evigt liv och organdonationer” – det talar världsledarna om privat. Dagens PS
Senaste nytt
Olja kan bli billigare lagom till nyårschampagnen
Opec har återigen lovat produktionsökningar av olja. Det kan komma att innebära att oljepriset sjunker under 60 dollar fatet inom kort. Under helgen kom nyheten om att Opec+-länderna planerar för ytterligare en produktionsökning, skriver Reuters. De åtta medlemsländerna kommer att öka sin produktion av olja med 137 000 fat i oktober. Beslutet från Opec+ att …
Appen som mäter vikten – med mobilen
En hittills aldrig känd användning av mobilen har sett dagens ljus. En ledtråd: svenska kor ingår i processen. En fråga är den mest självklara och kommer omedelbart från var och en som läser det här. Svaret? "Nej, så vitt vi vet fungerar det inte på människor." Med det utrett kan vi övergå till ämnet. Forskare …
Juholt och Dominika avslöjar allt om SVT:s nya storsatsning
Han ville besegra programmet, hon ville knäcka SVT:s storsatsning Spelet. När Håkan Juholt och Dominika Peczynski kliver in i SVT:s nya storsatsning väntar svek, pakter och oväntade allianser. En utmaning utanför comfort zone När Håkan Juholt tackade ja till Spelet var det inte för att hamna i rampljuset. Tvärtom. "Jag sökte inte uppmärksamheten. Jag sökte …
Kinas export till USA störtdyker – trots tullpaus
En tredjedel av Kinas export till USA har försvunnit jämfört med för ett år sedan. Istället riktar landet blickarna mot andra områden. Donald Trumps tullar har svävat som ett mörkt moln över världshandeln ända sedan de offentliggjordes i april. I Kina har de nu börjat få effekt, trots att en tullpaus fortfarande råder. Den kinesiska …
AI-bolaget snodde böcker – får betala miljarder
AI-bolaget Anthropic har gått med på att betala 1,5 miljarder dollar till författare som anser att de stulit deras verk för att träna med. Fallet kan bli vägledande in i framtiden. AI-företaget Anthropic har gått med på att betala 1,5 miljarder dollar till en grupp författare. De menar att företaget tog piratkopierade kopior av deras …