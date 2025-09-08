Kinas export till USA störtdyker – trots tullpaus

Donald Trumps tullar har svävat som ett mörkt moln över världshandeln ända sedan de offentliggjordes i april.

I Kina har de nu börjat få effekt, trots att en tullpaus fortfarande råder.

Den kinesiska exporten till USA föll nämligen kraftigt i augusti, med en nedgång på 33 procent jämfört med samma månad i fjol, skriver CNBC.

Flera faktorer dämpar handeln

Även handeln åt andra hållet blev mindre än väntad, där importen till Kina steg med 1,3 procent i augusti, klart under prognoserna på 3 procent.

Kinas centralbank väntas sänka styrräntan snart för att motverka den ekonomiska segheten. (Foto: Ng Han Guan/AP/TT).

Även om det var tredje månaden i rad med ökad import förblev ökningen dämpad till följd av en fortsatt svag fastighetsmarknad, ökad arbetsosäkerhet och begränsad konsumtion.

Nedgången i handeln med USA förklaras av flera faktorer. Den tillfälliga uppgången som följde på att tullarna mellan länderna sköts upp har mattats av.

