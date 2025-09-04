Vad talar världsledare som Vladimir Putin och Xi Jinping om när micken tros vara av? Under det senaste toppmötet i Beijing verkar konversationen varit hur länge människor kan leva.
"Evigt liv och organdonationer" – det talar världsledarna om privat
Mest läst i kategorin
Massiv sten blockerar Malmbanan
Ett massivt stenblock har fallit på den norska delen av Malmbanan och stoppar av förklarliga skäl all tågtrafik mellan Luleå och Narvik. Det händer ibland att tåg står stilla i södra Sverige på grund av löv på rälsen. Med detta i åtanke är det lätt att förstå att trafiken stannat på Malmbanan för tillfället. Ett …
Spanien: Brandrisken nu 40 gånger större
Bränderna i Spanien och Portugal blev de värsta på länge. En ny studie konstaterar att sannolikheten för bränder nu är nu 40 gånger större. Europa har fått en sommar präglad av rekordhetta, torka och svårsläckta bränder. En studie visar nu att de meteorologiska förutsättningarna för extrem brandrisk har ökat 40 gånger jämfört med tidigare klimatförhållanden. …
Världens största isberg har brutits sönder
Världens största isberg, A23A, ”bryts snabbt upp” i flera ”mycket stora bitar”, säger nu forskare från British Antarctic Society. Isberg A23a vägde tidigare 1,1 biljoner ton och sträckte sig över en yta på 3 672 kvadratkilometer, något större än Rhode Island påpekar CNN, och har följts noga av forskare ända sedan det kalvade från Filchner-Ronne-ishyllan i …
Zelenskyj pressar Trump – "veckorna håller på att ta slut"
Efter mötet i Köpenhamn betonade Ukrainas president att Donald Trump måste använda allt han kan för att pressa Ryssland – veckorna han gett Vladimir Putin är snart slut. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj riktar nu pressen mot Donald Trump. På onsdagen deltog han i ett toppmöte med de nordiska och baltiska länderna i Köpenhamn, där signalerna …
Isig lyxresa kraschade efter arrestering av kryptokungen
Det skulle bli en lyxresa till Arktis utöver det vanliga med gäster från den ryska eliten. De planerna kraschade dock genom arresteringen av ryske kryptokungen Iurii Gugnin. Över 150 gäster från den ryska eliten hade betalat upp till 200 000 dollar för en hytt på lyxyachten, tillika isbrytaren, Le Commandant Charcot, som under 2 veckor …
Flera världsledare möttes i Beijing under onsdagen för att under ceremoniella former uppmärksamma slutet av andra världskriget för 80 år sedan. Det rapporterar bland annat The Guardian.
Under ceremonin råkade påslagna mickar snappa upp en privat konversation mellan Rysslands president Vladimir Putin och Kinas president Xi Jinping.
Så ska Putin få tyst på kritiken i Ryssland
Ryssland ökar censuren. 1 september har flera nya lagar trätt i kraft som kraftigt skärper kontrollen över internet och sociala medier. Den ryska regimen
Evigt liv med hjälp av organdonationer
Medan de gick mot den upphöjd plattformen på Himmelska fridens torg där tal skulle håll hördes Putins tolk säga på kinesiska: “Biotekniken utvecklas ständigt”, rapporterar Reuters.
Efter ett kort, ohörbart avsnitt tillade tolken: “Mänskliga organ kan transplanteras kontinuerligt. Ju längre man lever, desto yngre blir man, och man kan till och med uppnå odödlighet”.
Xi Jinping, som inte var på bild, hördes svara på kinesiska: “Vissa förutspår att människor under detta århundrade kan leva till 150 år”.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Svenskarna slår amerikanerna – i skuldsättning
Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …
Hur du lär dig att fatta beslut snabbare
Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …
Fascination vid förlängt liv
Att de två autokratiska ledarna talat om evigt liv och organdonationer bekräftades senare av Putin. Dock ville Xi Jinpings stab inte ge en kommentar.
Läs även:
Putin och Modi i ”insiktsfullt” samtal i limousine. Realtid
Kanske är den korta konversationen autokraterna emellan bara vanligt kallprat. Men båda ledarna verkar inte vilja ge ifrån sig makt. De skulle nog gärna sitta kvar så länge de bara kan. Bland annat har man i Kina avskaffat mandatbegränsningen. Det möjliggör för Xi Jinping att sitta kvar vid makten så länge som möjligt.
Vladimir Putins hälsa har det länge ryktats om. Enligt läckta dokument från 2023 ska presidenten ha cancer och behandlas med cellgifter.
År 2024 instruerade Putin även lagstiftarna att inrätta ett forskningscenter dedikerat till att bekämpa åldrande. Projektet fokuserar på att utveckla “tekniker som förhindrar cellulärt åldrande, neuroteknologier och andra innovationer som syftar till att säkerställa livslängd”.
Enligt källor till The Guardian ska Putin och flera av hans närmaste vara “besatta av tanken på evigt liv”.
Missa inte:
Pensionär i Alaska fick present värd över 200 000 av Putin. News55
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Senaste nytt
"Evigt liv och organdonationer" – det talar världsledarna om privat
Vad talar världsledare som Vladimir Putin och Xi Jinping om när micken tros vara av? Under det senaste toppmötet i Beijing verkar konversationen varit hur länge människor kan leva. Flera världsledare möttes i Beijing under onsdagen för att under ceremoniella former uppmärksamma slutet av andra världskriget för 80 år sedan. Det rapporterar bland annat The …
Är detta sista gången vi ställer om klockan
Den 2 november ställer vi om klockan igen – och precis som varje år börjar vi muttra. Varför ska vi fortsätta med detta evighetsprojekt när EU lovat att skrota tidsomställningen. Samtidigt har Kanada redan tagit första steget och kan vara klara med klockkaoset innan vi ens hunnit enas om huruvida vi vill ha ljusare morgnar …
Kvinnan som kan förändra ödet för Elon Musk
Medan Elon Musk fortsätter lova en självkörande framtid, en vision som ständigt skjuts framåt, låter Waymos VD Tekedra Mawakana teknologin tala för sig själv. Hon är juristen som blivit Silicon Valleys oväntade motpol till Teslas rockstjärneledare – och hennes vision är redan verklighet. Waymo, Googles systerbolag i Alphabet-koncernen, har länge varit en doldis i kapplöpningen …
Perfect Weekend: Den enda listan med tv-serier du behöver i höst
Perfect Weekend har sammanställt tv-experternas bästa tips med tv-serier till en perfekta tv-guide – från vampyrer på Östersjön och Malmödrama på Netflix till Skarsgårds clownskräck och en ny säsong av Solsidan. Det här är höstens serier som faktiskt är värda din tid. Task (HBO Max) kan vara årets tv-serier Mark Ruffalo spelar FBI-agent i ett …
Sålde 10 000 bilar på sju minuter
Den kinesiska biltillverkaren Xpeng har nyligen lanserat sin nya P7-modell och responsen på hemmaplan har varit överväldigande. Men trots den omedelbara succén är det ännu osäkert när, och om, bilen kommer att lanseras på den europeiska marknaden. Modellen, som kombinerar designelement från en sedan, kombi och coupé, har väckt stort intresse tack vare sin kombination …