Världen

"Evigt liv och organdonationer" – det talar världsledarna om privat

Vladimir Putin och Xin Jinping tillsammans med Kim Jong Un. Vad talar de om här tro?Foto: (Sergei Bobylev / AP / TT)
Johan Colliander
Uppdaterad: 04 sep. 2025Publicerad: 04 sep. 2025

Vad talar världsledare som Vladimir Putin och Xi Jinping om när micken tros vara av? Under det senaste toppmötet i Beijing verkar konversationen varit hur länge människor kan leva.

Flera världsledare möttes i Beijing under onsdagen för att under ceremoniella former uppmärksamma slutet av andra världskriget för 80 år sedan. Det rapporterar bland annat The Guardian.

Under ceremonin råkade påslagna mickar snappa upp en privat konversation mellan Rysslands president Vladimir Putin och Kinas president Xi Jinping.

Evigt liv med hjälp av organdonationer

Medan de gick mot den upphöjd plattformen på Himmelska fridens torg där tal skulle håll hördes Putins tolk säga på kinesiska: “Biotekniken utvecklas ständigt”, rapporterar Reuters.

Vladimir Putin är enligt uppgifter “besatt” av tanken på evigt liv. (Foto: Vyacheslav Prokofyev/AP/TT)

Efter ett kort, ohörbart avsnitt tillade tolken: “Mänskliga organ kan transplanteras kontinuerligt. Ju längre man lever, desto yngre blir man, och man kan till och med uppnå odödlighet”.

Xi Jinping, som inte var på bild, hördes svara på kinesiska: “Vissa förutspår att människor under detta århundrade kan leva till 150 år”.

Fascination vid förlängt liv

Att de två autokratiska ledarna talat om evigt liv och organdonationer bekräftades senare av Putin. Dock ville Xi Jinpings stab inte ge en kommentar.

Kanske är den korta konversationen autokraterna emellan bara vanligt kallprat. Men båda ledarna verkar inte vilja ge ifrån sig makt. De skulle nog gärna sitta kvar så länge de bara kan. Bland annat har man i Kina avskaffat mandatbegränsningen. Det möjliggör för Xi Jinping att sitta kvar vid makten så länge som möjligt.

Vladimir Putins hälsa har det länge ryktats om. Enligt läckta dokument från 2023 ska presidenten ha cancer och behandlas med cellgifter.

År 2024 instruerade Putin även lagstiftarna att inrätta ett forskningscenter dedikerat till att bekämpa åldrande. Projektet fokuserar på att utveckla “tekniker som förhindrar cellulärt åldrande, neuroteknologier och andra innovationer som syftar till att säkerställa livslängd”.

Enligt källor till The Guardian ska Putin och flera av hans närmaste vara “besatta av tanken på evigt liv”.

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

