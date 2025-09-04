"Evigt liv och organdonationer" – det talar världsledarna om privat

Flera världsledare möttes i Beijing under onsdagen för att under ceremoniella former uppmärksamma slutet av andra världskriget för 80 år sedan. Det rapporterar bland annat The Guardian.

Under ceremonin råkade påslagna mickar snappa upp en privat konversation mellan Rysslands president Vladimir Putin och Kinas president Xi Jinping.

Evigt liv med hjälp av organdonationer

Medan de gick mot den upphöjd plattformen på Himmelska fridens torg där tal skulle håll hördes Putins tolk säga på kinesiska: “Biotekniken utvecklas ständigt”, rapporterar Reuters.

Vladimir Putin är enligt uppgifter “besatt” av tanken på evigt liv. (Foto: Vyacheslav Prokofyev/AP/TT)

Efter ett kort, ohörbart avsnitt tillade tolken: “Mänskliga organ kan transplanteras kontinuerligt. Ju längre man lever, desto yngre blir man, och man kan till och med uppnå odödlighet”.

Xi Jinping, som inte var på bild, hördes svara på kinesiska: “Vissa förutspår att människor under detta århundrade kan leva till 150 år”.