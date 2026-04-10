Japans stora vändning – från nollränta till massiva investeringar

Världens fjärde största ekonomi gör aktiva vägval som kan få konsekvenser långt utanför landets gränser. Edvard Lundkvist, chefredaktör på Realtid, reder ut vad det innebär och varför det är relevant för svenska investerare.
Men den mest intressanta poängen handlar om vad Japans skifte betyder utanför landets gränser. Lundkvist ser stora möjligheter i samarbetet mellan Japan och Europa.
”Det är väldigt mycket som påminner om det europeiska. När vi kanske tappar kontakten med andra viktiga samarbetspartners i världen så kan den här typen av möjligheter betyda väldigt mycket för vår ekonomi”, säger han.
Japan och Europa delar synen på den regelbaserade världsordningen och den gröna omställningen.
”Att det fortfarande finns länder där det går att bygga långsiktiga samarbeten, som också tror på den regelbaserade världsordningen och som också tror på den gröna omställningen. Den här typen av partnerskap tror jag kommer att få stor betydelse för Sverige och för Europa”, avslutar Lundkvist.