Japans stora vändning – från nollränta till massiva investeringar

Möjligheter för investerare

Lundkvist ser tydliga möjligheter att ta rygg på utvecklingen. Om investeringarna leder till ökad tillväxt i Japan, något som analytiker följer noga, så finns det flera vägar in för investerare.

Japanskt kapital som tidigare sökt sig utomlands kan börja vända hem, och Tokyobörsen har redan visat tecken på styrka efter decennier av stagnation.

Japan och Europa kan bli varandras livlina

Men den mest intressanta poängen handlar om vad Japans skifte betyder utanför landets gränser. Lundkvist ser stora möjligheter i samarbetet mellan Japan och Europa.

”Det är väldigt mycket som påminner om det europeiska. När vi kanske tappar kontakten med andra viktiga samarbetspartners i världen så kan den här typen av möjligheter betyda väldigt mycket för vår ekonomi”, säger han.

Japan och Europa delar synen på den regelbaserade världsordningen och den gröna omställningen.

I en tid när EU aktivt söker nya handelspartners i Asien och Japan redan visat intresse för att närma sig EU framstår partnerskapet som en naturlig väg framåt.

”Att det fortfarande finns länder där det går att bygga långsiktiga samarbeten, som också tror på den regelbaserade världsordningen och som också tror på den gröna omställningen. Den här typen av partnerskap tror jag kommer att få stor betydelse för Sverige och för Europa”, avslutar Lundkvist.