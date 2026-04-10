Japans stora vändning – från nollränta till massiva investeringar

Edvard Lundkvist förklarar vad Japans förändring betyder för Europa

Världens fjärde största ekonomi gör aktiva vägval som kan få konsekvenser långt utanför landets gränser. Edvard Lundkvist, chefredaktör på Realtid, reder ut vad det innebär och varför det är relevant för svenska investerare.

Japan brukade vara världens tredje största ekonomi, men har halkat ner till fjärde plats efter att Tyskland gått om.

Landet har haft det motigt länge, statsskulden är världens största bland utvecklade länder och ekonomin har stampat.

Nu säger Japan själv att landet är tillbaka.

30 år med noll- och minusränta

Japans finanspolitik har länge präglats av återhållsamhet, med fokus på att begränsa statsskulden. Det har inte lyckats.

Istället har landet förlitat sig på en extremt expansiv penningpolitik med noll- och minusränta i 30 år.

”Det är ett skifte som sker i Japan, där man istället ska rulla ut stora investeringar och satsa för att komma framåt”, säger Edvard Lundkvist.

Japan
Tokyobörsen når nya rekordhöjder, påeldad av jordskredssegern i valet för Japans sittande premiärminister Sanae Takaichi och hennes regeringsparti. (Foto: Rodrigo Reyes Marin/AP/TT)

Den nya premiärministern Sanae Takahashi kallar det en aktiv finanspolitik. Budskapet: Japan ska bli stort och starkt igen genom omfattande offentliga investeringar.

Möjligheter för investerare

Lundkvist ser tydliga möjligheter att ta rygg på utvecklingen. Om investeringarna leder till ökad tillväxt i Japan, något som analytiker följer noga, så finns det flera vägar in för investerare.

Japanskt kapital som tidigare sökt sig utomlands kan börja vända hem, och Tokyobörsen har redan visat tecken på styrka efter decennier av stagnation.

Japan och Europa kan bli varandras livlina

Men den mest intressanta poängen handlar om vad Japans skifte betyder utanför landets gränser. Lundkvist ser stora möjligheter i samarbetet mellan Japan och Europa.

”Det är väldigt mycket som påminner om det europeiska. När vi kanske tappar kontakten med andra viktiga samarbetspartners i världen så kan den här typen av möjligheter betyda väldigt mycket för vår ekonomi”, säger han.

Japan och Europa delar synen på den regelbaserade världsordningen och den gröna omställningen.

I en tid när EU aktivt söker nya handelspartners i Asien och Japan redan visat intresse för att närma sig EU framstår partnerskapet som en naturlig väg framåt.

”Att det fortfarande finns länder där det går att bygga långsiktiga samarbeten, som också tror på den regelbaserade världsordningen och som också tror på den gröna omställningen. Den här typen av partnerskap tror jag kommer att få stor betydelse för Sverige och för Europa”, avslutar Lundkvist.

Mikael Gullström

Chefredaktör och ansvarig utgivare för Dagens PS och Realtid. Bevakar främst politik, världshändelser och makro. Har drivit Dagens PS sedan 2018.

