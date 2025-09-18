Jamie Dimon om USA-ekonomin: ”Hittills, allt bra”

Bloomberg skriver att det var ”ett överraskande besök” från bankdirektören för USA:s största bank JPMorgan Chase.

Jamie Dimon diskuterade ekonomisk tillväxt och Federal Reserve med republikaner i senaten strax innan centralbanken skulle presentera sitt räntebesked.

Efter mötet med politikerna förklarade Dimon att han inte längre är oroad över Feds framtid.

Inte längre bekymrad över Feds oberoende

”Fed borde vara oberoende. Jag hörde presidenten säga att Fed borde vara oberoende, så jag är inte så bekymrad över det”, sade Dimon, enligt Bloomberg.

Han uppgav också att han meddelat de republikanska senatorerna att hans bedömning om den amerikanska tillväxten i ekonomin är att allt ”hittills” ser bra ut.

John Thune, senatens majoritetsledare, uppgav att det alltid är välkommet att få Dimons bedömning ”av de makroekonomiska utsikterna”.

Det borde oroa banktoppen Jamie Dimon

På onsdagen kom siffror in i USA som visar att påbörjade bostäder i landet faller till den lägsta nivån sedan maj, berättar Bloomberg och konstaterar att tecknen nu är flera på att ekonomin bromsar in.

Konsumentförtroendet i USA har i september fallit till den lägsta nivån sedan maj, dessutom stiger förväntan på nytt om högre inflation. Det är andra månaden i rad som det sker, och samtidigt finns en stor oro kring den svaga arbetsmarknaden.

