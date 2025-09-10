När Jamie Dimon, vd för USA:s största bank, yppar något om den amerikanska ekonomin har det auktoritet på Wall Street.
Därför lyssnar alla i USA på bankdirektörens ord
Det är just det där, att Jamie Dimon företräder USA:s ledande bank JPMorgan, som gör att investerarna är på tårna.
Dimon har varit den amerikanska bankjättens vd i många år. I medgång som motgång. Han har ridit ut flera stormar under årets lopp.
När JPMorgan-toppen nu, än en gång ska vi säga, uttalar sig om läget i USA:s ekonomi spetsar Wall Streets handlare öronen.
Dimon: USA:s ekonomi ser ut att försvagas
Denna gång kommenterar Dimon tisdagens rapport från det amerikanska arbetsmarknadsdepartementet, som reviderar och sänker sina lönesiffror utanför jordbruket för året fram till mars med 911 00 jobb, jämfört med ursprungsprognosen, berättar CNBC och uppger att det var mer än marknaden räknat med och den största justeringen av jobbsiffrorna på mer än två årtionden.
Det här får Jamie Dimon att varna för att ekonomin i USA kan vara på väg att ”försvagas”.
Däremot vågar han inte slå fast om det är början på en djupare lågkonjunktur.
”Om den är på väg mot recession eller bara försvagas, vet jag inte”, säger JPMorgan-bossen om ekonomin mot bakgrund av inbromsningen på arbetsmarknaden.
Det fick Trump att avskeda statistikansvarig
Veckans statistik följer på en annan rapport i USA, som visar att sysselsättningstillväxten nästan avstannade i juli då endast 73 000 jobb skapades.
Kort efter det rapportsläppet förra månaden avskedade USA:s president Donald Trump kommissionären för Bureau of Labor Statistics.
I den nu aktuella statistiken, för augusti, ökade sysselsättningen utanför jordbruket med blott 22 000 jobb.
Jamie Dimon, vars utspel bevakas på Wall Street, klargör att JPMorgan har tillgång till en mängd information om konsumenter, företag och världshandeln.
Han förklarar att de flesta konsumenter fortfarande kan spendera pengar och att deras inkomster avgör nivån på konsumtionen, samtidigt menar han att konsumenternas självförtroende nu prövas på nytt.
JPMorgans vd vill “vänta och se”
Han anser att den rådande situationen i USA bör hanteras med att ”vänta och se” vilken riktning ekonomin tar, då det finns ”många olika faktorer” som påverkar utvecklingen.
Konsumentmarknaden har försvagats, slår Dimon fast, medan företagens vinster fortfarande är ”robusta”, skriver CNBC.
JPMorgans vd tippar att centralbanken Federal Reserve sänker räntan på nästa möte men att det troligen inte får någon större effekt på ekonomin.
Tidigare har Jamie Dimon, bland mycket annat, varnat för att stagflation hotar USA.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
