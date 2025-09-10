Därför lyssnar alla i USA på bankdirektörens ord

Det är just det där, att Jamie Dimon företräder USA:s ledande bank JPMorgan, som gör att investerarna är på tårna.

Dimon har varit den amerikanska bankjättens vd i många år. I medgång som motgång. Han har ridit ut flera stormar under årets lopp.

När JPMorgan-toppen nu, än en gång ska vi säga, uttalar sig om läget i USA:s ekonomi spetsar Wall Streets handlare öronen.

Dimon: USA:s ekonomi ser ut att försvagas

Denna gång kommenterar Dimon tisdagens rapport från det amerikanska arbetsmarknadsdepartementet, som reviderar och sänker sina lönesiffror utanför jordbruket för året fram till mars med 911 00 jobb, jämfört med ursprungsprognosen, berättar CNBC och uppger att det var mer än marknaden räknat med och den största justeringen av jobbsiffrorna på mer än två årtionden.

Det här får Jamie Dimon att varna för att ekonomin i USA kan vara på väg att ”försvagas”.

Däremot vågar han inte slå fast om det är början på en djupare lågkonjunktur.

”Om den är på väg mot recession eller bara försvagas, vet jag inte”, säger JPMorgan-bossen om ekonomin mot bakgrund av inbromsningen på arbetsmarknaden.

