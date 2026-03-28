USA har attackerat Kharg-ön som tillhör Iran – men det är sju strategiska öar som avgör kampen om Hormuzsundet, menar analytiker.
Experter: Sju öar som avgör kampen om Hormuz
Ytterligare amerikanska marktrupper är på väg mot Mellanöstern. Det ökar på spekulationerna om att USA ska utvidga sitt angrepp på Iran, genom att försöka ta Kharg, den ö som 90 procent av Irans oljeexport hanteras från.
Samtidigt påpekar experter att det finns dussintals iranska öar i sundet. Sju av dem – Abu Musa, Stora Tunb, Lilla Tunb, Hemgam, Qeshm, Larak och Hormuz – utgör vad forskare kallar Irans ”ärkeförsvar”.
”Strategiskt överlägsenhet”
”En hypotetisk kurva som förbinder dessa öar skulle ytterligare bidra till att förstå Irans strategiska överlägsenhet i att kontrollera säkerheten” i Hormuzsundet, skrev den iranska forskaren Enayatollah Yazdani och kinesisk forskaren Ma Yanzhe i en artikel tidigare hos Canadian Center of Science and Education.
Abu Musa, Stora Tunb och Lilla Tunb är nycklarna till kontrollen över sundet, menar de två forskarna.
Öarna ligger nära varandra. Det, tillsammans med vattendjupet i den ganska grunda viken, gör att ”stora krigsfartyg och tankfartyg tvingas gå förbi” öarna.
Blir enkla måltavlor
Det gör dem i sin tur till enkla måltavlor för Iran eller för minläggare och drönare som opererar från dessa öar.
Iranska talespersoner har hänvisat till dem och andra öar i viken som Teherans ”stationära och osänkbara hangarfartyg”, skriver Yazdani och Ma.
Förra året sade Iran att man förstärkte sin närvaro på Abu Musa, Stora Tunb och Lilla Tunb, enligt en rapport från Stiftelsen för försvar av demokratier.
”Vår taktiska strategi dikterar att vi måste beväpna och operationalisera denna grupp av öar. Vi har förmågan att attackera fiendens baser, krigsfartyg och tillgångar i regionen”, sade revolutionsgardets marine befälhavare, konteramiral Alireza Tangsiri, då.
”Måste elimineras”
Iranska militära positioner på öarna måste elimineras för att säkerställa säker passage för amerikanska krigsfartyg in i hjärtat av Persiska viken, om en landstigning ska göras på Khargön, påpekar CNN.
Öarna är ”strategiskt placerade för att kontrollera all fartygstrafik” som försöker lämna eller komma in i viken, säger analytikern Carl Schuster, tidigare chef för US Pacific Commands Joint Intelligence Center.
CNN har rapporterat att delar av två enheter med cirka 4 000 soldater är på väg till Mellanöstern.
Dessutom har cirka 1 000 soldater ur den amerikanska arméns 82:a luftburna division fått preliminära besked om att de kan utplaceras.
Kan ta två veckor
Sammantaget kan attacker mot öarna ta två dagar till två veckor att slutföra, men ge viktiga resultat om de lyckas, enligt Schuster.
”Ta den, sätt en radar och några trupper på den, då kan du övervaka aktiviteten i sundet samtidigt som du förhindrar att Iran har en uppställningsplats för drönare och så vidare”, är Schusters upplägg för Abu Musa.