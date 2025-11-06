Högsta domstolen kan tvinga USA att återbetala miljarder

Högsta domstolen har inlett en historisk prövning av Trumps tullpolitik, som infördes redan under hans första mandatperiod och nu fortsätter i uppdaterad form.

Domarna ifrågasätter om presidenten verkligen hade rätt att använda International Emergency Economic Powers Act, IEEPA, för att införa omfattande importtullar utan kongressens godkännande.

Flera justitieråd menar att lagen egentligen är avsedd för nationella säkerhetskriser och inte för breda ekonomiska beslut som påverkar hela marknaden, skriver Washington Post.

Miljarder i återbetalningar kan stå på spel

Tusentals företag har stämt staten för att få återbetalning av tullavgifter som de anser införts utan laglig grund.

Enligt Reuters kan det handla om miljardbelopp i kompensation, eftersom tullarna påverkat priset på allt från stål och elektronik till konsumentvaror.

Företagen hävdar att tullarna skadat konkurrenskraften och bidragit till högre inflation i USA.

Neil Gorsuch, domare i Högsta domstolen, tror at det blir svårt att fälla Trump. (Foto: Rod Lamkey/AP/TT)

Samtidigt varnar Domaren Neil Gorsuch för att det kan bli svårt att fälla presidenten.

“I praktiken kan kongressen inte ta tillbaka den här makten när den väl har överlämnats till presidenten.”, säger Gorsuch till New York Post.