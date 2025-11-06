Dagens PS
Högsta domstolen kan tvinga USA att återbetala miljarder

Högsta domstolen i USA
Högsta domstolen i Washington DC prövar president Trumps tullar mot Kina – ett beslut som kan kosta USA miljarder dollar. (Foto: Mark Schiefelbein/TT)
Tim Waage
Tim Waage
Uppdaterad: 06 nov. 2025Publicerad: 06 nov. 2025

USA:s Högsta domstol granskar nu Donald Trumps hårda tullar mot Kina. En dom mot Vita huset kan leda till miljardåterbetalningar och förändra maktbalansen i amerikansk handelspolitik.

Högsta domstolen har inlett en historisk prövning av Trumps tullpolitik, som infördes redan under hans första mandatperiod och nu fortsätter i uppdaterad form.

Domarna ifrågasätter om presidenten verkligen hade rätt att använda International Emergency Economic Powers Act, IEEPA, för att införa omfattande importtullar utan kongressens godkännande.

Flera justitieråd menar att lagen egentligen är avsedd för nationella säkerhetskriser och inte för breda ekonomiska beslut som påverkar hela marknaden, skriver Washington Post.

Läs även: Högsta domstolen ifrågasätter Trumps tullar – glädje på börsen

Miljarder i återbetalningar kan stå på spel

Tusentals företag har stämt staten för att få återbetalning av tullavgifter som de anser införts utan laglig grund.

Enligt Reuters kan det handla om miljardbelopp i kompensation, eftersom tullarna påverkat priset på allt från stål och elektronik till konsumentvaror.

Företagen hävdar att tullarna skadat konkurrenskraften och bidragit till högre inflation i USA.

Neil Gorsuch, domare i Högsta domstolen, tror at det blir svårt att fälla Trump. (Foto: Rod Lamkey/AP/TT)
Samtidigt varnar Domaren Neil Gorsuch för att det kan bli svårt att fälla presidenten.

“I praktiken kan kongressen inte ta tillbaka den här makten när den väl har överlämnats till presidenten.”, säger Gorsuch till New York Post.

Beslutet i Högsta domstolen kan förändra handelspolitiken

Ett domslut mot Vita huset skulle inte bara innebära stora ekonomiska konsekvenser, det skulle även begränsa presidentens makt över handelspolitiken.

Analytiker varnar för att en sådan utveckling kan skapa osäkerhet i förhandlingarna mellan USA och Kina, samtidigt som kongressen kan få större inflytande över framtida tullbeslut.

Missa inte: “En skatt på amerikaner” – kan stoppa Trumps tullplan

Ekonomi Tullar USA
Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.

