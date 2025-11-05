Högsta domstolen i USA hörde på onsdagen argument kring de omfattande tullar som president Donald Trump infört mot de flesta av världens länder.
Högsta domstolen ifrågasätter Trumps tullar – glädje på börsen
Under förhandlingarna visade domarna, både konservativa och liberala, en påtaglig skepticism kring legaliteten i dessa åtgärder, skriver CNBC.
Kritiken från domstolsbänken var bred och skarp.
Justitieminister D. John Sauer, som försvarade administrationen, fick svara på frågor från både konservativa och liberala domare om den rättsliga grunden för tullarna.
Nu avgörs det om Trumps tullar är olagliga
Högsta domstolen i USA avhandlar fallet och i ena ringhörnan står småföretag och en grupp stater och i den andra Trumps administration. BBC skriver att
Tullar är skatter enligt kritiker
Enligt kritiker inkräktar Trumps agerande på kongressens befogenhet att ta ut skatter.
Domare Sonia Sotomayor var tydlig i sin kritik:
“Ni säger att tullar inte är skatter, men det är exakt vad de är. De genererar pengar från amerikanska medborgare, intäkter”.
Läs även: Upprymd Trump sänker Kinas tullar direkt DagensPS
Hon påpekade också att ingen president före Trump någonsin använt den aktuella lagen, IEEPA, (International Emergency Economic Powers Act) för att införa tullar.
Varnar för maktansamling
Även den konservativa domaren Neil Gorsuch uttryckte oro över presidentens ensidiga makt.
Han varnade för att kongressen i praktiken inte kan ta tillbaka denna befogenhet när den väl överlämnats till presidenten, vilket skapar “en enkelriktad spärrmekanismen mot gradvis men kontinuerlig maktansamling i den verkställande grenen.”
Tullarna varierar från en grundnivå på 10 procent för många länder upp till 50 procent på varor från Indien och Brasilien.
Enligt Committee for a Responsible Federal Budget skulle tullarna, om de tillåts stå kvar, generera 3 000 miljarder dollar i extra intäkter för USA fram till 2035.
Tullar kan kosta miljarder
Lägre federala domstolar har redan slagit fast att Trump saknade den lagliga befogenheten han åberopade för att införa de så kallade ömsesidiga tullarna på import från många amerikanska handelspartners. Samt fentanyl-tullar på produkter från Kanada, Kina och Mexiko.
Finansminister Scott Bessent har varnat att USA kan behöva återbetala 750 miljarder dollar eller mer om Högsta domstolen slår fast att tullarna är olagliga.
Börsen hoppade till av glädje
Marknadens reaktion var positiv. Dow Jones Industrial Average steg 306 punkter eller 0,7 procent, medan Nasdaq Composite klättrade 1,1 procent, rapporterar CNBC.
Aktier i företag som varit särskilt känsliga för tullriskerna, som Ford och General Motors, steg 3 procent vardera.
På prediktionsmarknader sjönk oddsen för att Högsta domstolen skulle upprätthålla tullarna från nästan 50 procent innan förhandlingen till omkring 30 procent efteråt.
Trump har själv insisterat på att tullarna är avgörande för att skydda den amerikanska ekonomin och medborgarna. I ett inlägg på Truth Social kallade han målet i högsta domstolen för “bokstavligen LIV ELLER DÖD för vårt land.”
Högsta domstolen kommer inte att meddela sitt beslut direkt, och det är oklart när domen kommer att avkunnas.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
