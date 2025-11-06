"En skatt på amerikaner" – kan stoppa Trumps tullplan

För företag och politiker runt om i världen har året präglats av president Donald Trumps omfattande tullar.

Men är de lagliga? Det är frågan som USA:s högsta domstol ska ta ställning till.

Under onsdagens förhandlingar möttes regeringens försvar av tullarna av kraftig skepsis från flera domare, vilket väcker tvivel om programmets framtid, skriver Yahoo Finance.

Mötte motstånd i domstolen

Regeringens juridiska representant var på plats och argumenterade för att Trumps tullar inte är skatter utan en form av handelspolitiska regleringar.

Detta tros bli kärnan i Trumps försvar, men det har redan ifrågasatts.

Argumentet mötte nämligen motstånd från flera av domstolens ledamöter, som ifrågasatte om en president kan kringgå kongressens makt att besluta om skatter.

Flera justitieråd framhöll att tullar definitionsmässigt är importskatter och därmed faller inom kongressens befogenhet.