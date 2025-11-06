Dagens PS
"En skatt på amerikaner" – kan stoppa Trumps tullplan

Enligt kalkyler har tullarna lett till högre priser på importerade varor i USA. (Foto: Mariam Zuhaib/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 06 nov. 2025Publicerad: 06 nov. 2025

Är tullar en sorts skatt på amerikaner? Flera i Högsta domstolen menar det. I så fall måste Donald Trump tänka om rejält.

För företag och politiker runt om i världen har året präglats av president Donald Trumps omfattande tullar.

Men är de lagliga? Det är frågan som USA:s högsta domstol ska ta ställning till.

Under onsdagens förhandlingar möttes regeringens försvar av tullarna av kraftig skepsis från flera domare, vilket väcker tvivel om programmets framtid, skriver Yahoo Finance.

Mötte motstånd i domstolen

Regeringens juridiska representant var på plats och argumenterade för att Trumps tullar inte är skatter utan en form av handelspolitiska regleringar.

Detta tros bli kärnan i Trumps försvar, men det har redan ifrågasatts.

Argumentet mötte nämligen motstånd från flera av domstolens ledamöter, som ifrågasatte om en president kan kringgå kongressens makt att besluta om skatter.

Flera justitieråd framhöll att tullar definitionsmässigt är importskatter och därmed faller inom kongressens befogenhet.

Motiveras som nödvändiga

Bakgrunden till rättsprocessen är Trumps beslut att införa tullar på de flesta varor från en lång rad länder.

Åtgärderna har motiverats som nödvändiga för att skydda USA:s ekonomi och industriella bas, men kritiker menar att de i praktiken utgör en massiv skattehöjning som införts utan kongressens godkännande.

Frågan gäller hur långt presidentens befogenheter sträcker sig under den lag från 1977 som ger möjlighet att utlysa ekonomiska nödlägen.

Redan en viktig inkomstkälla

Lagen specificerar inte tullar som ett tillåtet verktyg, men Trumpadministrationen har ändå använt den för att motivera avgifter på importerade varor.

Tullarna har blivit en central del av Trumps ekonomiska politik, skriver Washington Post.

De genererar nu tiotals miljarder dollar i månaden till statskassan, och administrationen har lyft fram dessa inkomster som ett sätt att minska budgetunderskottet.

Amerikaner får betala priset

Samtidigt visar flera studier att kostnaderna i praktiken bärs av amerikanska företag och konsumenter genom högre priser på importerade varor.

Domstolens tre liberala ledamöter uttryckte tydlig kritik mot regeringens argumentation, medan flera konservativa justitieråd ställde principiella frågor om balansen mellan presidentens och kongressens makt.

Utfallet kan därför avgöras av enstaka röster i mitten.

Om domstolen går emot Vita huset kan stora delar av Trumps handelspolitik behöva omförhandlas helt.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

