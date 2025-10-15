Trots stora demonstrationer ser Grekland ut att bli första landet i EU med 13 timmars arbetsdagar, vilket främst berör jobb i den privata sektorn.
Här vill man införa 13 timmars arbetsdag
En omröstning kring förslaget sker i det grekiska parlamentet under onsdagen och har mött starkt motstånd från olika fackförbund vilket lett till omfattande demonstrationer i flera städer.
Förslaget ser ut att röstas igenom med en majoritet från det styrande liberalkonservativa Ny Demokrati, ND. Det kommer innebära att personer inom bland annat industri, butiks och hotellverksamhet kan komma att jobba längre skift, rapporterar Politico.
Grekland har hämtat sig från krashen 2008
Förslaget skulle innebära ett skifte mot en mer flexibel arbetsmarknad, och Grekland har sedan 2008 återhämtat sig från den djupa ekonomiska kris som då rådde i landet. Då låg arbetslösheten på skyhöga 28 procent, men i augusti i år var den nere på 8 procent vilket närmar sig genomsnittet i EU vilket är 5.9 procent. Jämförelsevis har Sverige i år en arbetslöshet på 7 procent, vilket är tredje högst i EU.
Men flera röster i Grekland från oppositionspartier samt fackförbund hävdar att kravet på längre arbetsdagar kommer att slå hårt mot privatlivet, då personer kan tvingas jobba sex dagar i veckan istället för fem. Motstånden mot förslaget resulterade under tisdagen i omfattande strejker runtom i Grekland, där bland annat tågtrafiken stod still.
Fortsatt tufft för hushållen
Trots att Grekland hämtat sig från finanskrisen 2008 har många hushåll det fortsatt tufft. Enligt en rapport från Europeiska kommittén för sociala rättigheter från 2024. Landet är näst lägst i Europa när det kommer till köpkraft, och många greker tvingas jobba flera jobb för att täcka kostnaderna.
Detta har lett till att grekerna är femma i världen när det kommer till längden på deras arbetsveckor, enligt OECD. De enda som jobbar mer är personer i Mexiko, Colombia, Chile, Costa rica.
Förslaget förväntas boosta ekonomin
Grekland arbets- och socialförsäkringsminister Niki Kerameus, från det styrande partiet ND, hävdar att förslaget på en 13 timmars arbetsvecka kommer “boosta ekonomin i den privata sektorn”.
I en intervju för Skai TV under tisdagen sa hon positiv till förslaget att arbetsgivarna inte kan säga upp någon för att denna motsätter sig mot att jobba 13 timmars arbetsveckor. Men för de som vill göra det, så kan det innebära att de kan jobba tre dagar extra i månaden.
Läs även: Den grekiska börsskrällen
Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.
