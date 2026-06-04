Rysslands centralbank erkänner: Något är fel i ekonomin

Enligt uppgifter till Bloomberg anser ekonomiska rådgivare att de nuvarande försvarsutgifterna riskerar att blåsa upp budgetunderskottet till farliga nivåer. Finansdepartementet har därför föreslagit nedskärningar i försvarsbudgeten – men möter hårt motstånd från försvarsdepartementet, som istället kräver ytterligare miljarder för att täcka ett växande underskott.

Företag stänger ned

Rysslands centralbank varnar också om makroläget. De rapporterar att investeringarna väntas falla till den lägsta nivån sedan 2019. Företagen ser svagare efterfrågan, stigande kostnader och färre beställningar. Under årets första kvartal stängde dessutom omkring 209 000 små och medelstora företag, enligt ryska affärsdata.

Även arbetsmarknaden kyls ned. Företagens anställningsplaner är de svagaste sedan 2020 och majoriteten planerar inte längre några löneökningar.

De ekonomiska problemen märks också i statens finanser. Budgetunderskottet uppgick till 5,9 biljoner rubel under årets fyra första månader – cirka 50 procent högre än regeringens plan för hela året. Samtidigt har tillväxtprognosen för 2026 sänkts från 1,3 till 0,4 procent.

Strukturella problem

Trots stigande oljepriser bedömer flera ekonomer att Rysslands problem är strukturella. Inflation, arbetskraftsbrist, svaga investeringar och ett allt mer ansträngt banksystem kan inte lösas med tillfälligt högre exportintäkter.

Bakom kulisserna växer därför oron för att det informella kontraktet mellan Kreml och det ryska folket – ekonomisk stabilitet i utbyte mot politisk lojalitet – håller på att erodera.

Något omedelbart hot mot Putins makt syns inte. Men att centralbanken, finansdepartementet och flera Kremlnära ekonomer nu öppet varnar för utvecklingen insinuerar att Rysslands krigsekonomi börjar nå sina gränser.

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