Tyskland leder bland Europas innovativa länder när det gäller antalet patentansökningar förra året. Sverige hamnar dock också bland toppskiktet, sett per capita.
Europas mest innovativa länder 2026 – här hamnar Sverige
Sverige brukar hamna högt när det gäller innovativa länder. Förra året plockade vi hem andraplatsen på Global Innovation Index, för att ge ett exempel.
Samma år släppte Stockholms Handelskammare även en rapport där man kartlägger huvudstadens betydelse för svensk ekonomi och konkurrenskraft, där Stockholm pekas ut som bäst i Europa.
Nu kommer även ny data från European Patent Office, där Tyskland pekas ut som Europas mest innovativa land sett till antal patentansökningar. Landet rankas etta i Europa och ligger globalt i toppskiktet, endast bakom USA.
Tysklands styrka ligger i dess starka industribas, avancerade ingenjörskonst och stora investeringar i forskning och utveckling.
Flera andra stora europeiska ekonomier följer efter, där Frankrike, Storbritannien och Italien också placerar sig högt i patentstatistiken. Dessa länder har länge haft starka innovationssystem och nära kopplingar mellan universitet och näringsliv.
Hög innovationstakt
Totalt sett slogs rekord i Europa med över 200 000 patentansökningar under 2025, vilket visar att innovationstakten fortsatt är hög, enligt Euronews.
Så USA som etta, Tyskland som tvåa och på tredje plats kommer jätten i öst – Kina – med en ökning på runt 10 procent i antalet patenter jämfört med året innan, vilket bevisar att landet vässar sina innovationer.
Det rullar även på bra för andra asiatiska länder – där Japan och Sydkorea hamnade på fjärde respektive femte plats.
Kvantteknik ökar snabbast
Man kanske skulle tro att det var AI som ledde ligan bland patenterna men så är inte fallet. Tekniken såg en ökning med nästan 10 procent i patentansökningar, men det var kvantteknik som var den snabbast växande tekniken med en ökning på 38 procent i patentansökningar.
Hur ser då ut för Sverige i innovationsracet?
Ganska bra faktiskt.
Sverige hamnar högt per capita
Trots sin mindre storlek står Sverige starkt i innovationslandskapet. Sverige rankas omkring femte plats i Europa sett till totala patenter, efter de största ekonomierna. När det gäller per capita ligger Sverige dock i toppskiktet, ofta på tredjeplats efter länder som Schweiz och Danmark, enligt Danmarks universitet.
Den nya European Patent Office-datan som släpptes under tisdagen visar att trots att Tyskland leder ligan i Europa börjar konkurrensen hårdna, framförallt från Asien.
För att behålla sin position behöver Europa satsa mer på innovation, teknologi och samarbete.
