Europas mest innovativa länder 2026 – här hamnar Sverige

Samma år släppte Stockholms Handelskammare även en rapport där man kartlägger huvudstadens betydelse för svensk ekonomi och konkurrenskraft, där Stockholm pekas ut som bäst i Europa.

Nu kommer även ny data från European Patent Office, där Tyskland pekas ut som Europas mest innovativa land sett till antal patentansökningar. Landet rankas etta i Europa och ligger globalt i toppskiktet, endast bakom USA.

Tysklands styrka ligger i dess starka industribas, avancerade ingenjörskonst och stora investeringar i forskning och utveckling.

Flera andra stora europeiska ekonomier följer efter, där Frankrike, Storbritannien och Italien också placerar sig högt i patentstatistiken. Dessa länder har länge haft starka innovationssystem och nära kopplingar mellan universitet och näringsliv.

Hög innovationstakt

Totalt sett slogs rekord i Europa med över 200 000 patentansökningar under 2025, vilket visar att innovationstakten fortsatt är hög, enligt Euronews.

Så USA som etta, Tyskland som tvåa och på tredje plats kommer jätten i öst – Kina – med en ökning på runt 10 procent i antalet patenter jämfört med året innan, vilket bevisar att landet vässar sina innovationer.

Det rullar även på bra för andra asiatiska länder – där Japan och Sydkorea hamnade på fjärde respektive femte plats.

Kina klättrar snabbt när det gäller innovationer. (Foto: TT)