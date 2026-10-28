Dubblar bankernas vinstskatt i nya budgeten

Har lovat att inte höja vanliga skatter

Skattehöjningen kommer när regeringen behöver stärka de offentliga finanserna och samtidigt finansiera åtgärder för hushåll och företag. Finansminister John Healey har ställts inför uppgiften att få budgeten att gå ihop utan att öka skattebördan för breda grupper.

Labour-partiet lovade nämligen i det senaste valet att inte höja skatterna för vanliga medborgare, och det är en policy som även den nye premiärministern Andy Burnham avser att hålla.

Enligt BBC har de fyra största brittiska bankerna – HSBC, NatWest, Barclays och Lloyds – tillsammans redovisat omkring 15 miljarder pund i vinst under första halvåret 2026. De höga vinsterna har bidragit till krav på att bankerna ska betala mer i skatt.

Varnar för följder

Banksektorn har varnat för att högre skatter kan göra Storbritannien mindre attraktivt för investeringar och försvaga landets konkurrenskraft som internationellt finanscentrum. Branschorganisationen UK Finance har även pekat på risken för färre jobb och minskad utlåning.

När den tidigare konservativa regeringen 2023 sänkte skattetillägget från 8 till 3 procent skedde det i samband med att den ordinarie bolagsskatten höjdes från 19 till 25 procent. Syftet var bland annat att hålla nere den samlade skattebördan för bankerna. Nu ökar tillägget alltså igen, även om det är lägre än tidigare och dessutom tidsbegränsat enligt budgeten.

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