Lego rapport-krossar – bara ett bekymmer för svenska småsparare

Över 330 nya produkter

En viktig förklaring är Legos höga innovationstakt.

Mer än 330 nya produkter lanserades under halvåret. Fotbolls-VM, Formel 1 och Pokémon hör till dragplåstren, samtidigt som K-Pop Demon Hunters har hjälpt Lego att nå fler flickor.

”Produktportföljen är verkligen, verkligen stark”, säger vd Niels Christiansen till Reuters.

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Strategin handlar också om att bredda målgruppen. Lego har under flera år satsat på produkter för vuxna, vilket gör att bolaget inte längre bara konkurrerar om barnens leksakspengar.

Nu blir klossarna smarta

Nästa offensiv sker inom teknik.

Lego har tredubblat antalet mjukvaruutvecklare och lanserat Smart Play, där klassiska klossar kombineras med elektronik och mjukvara. De nya klossarna kan bland annat reagera på rörelser och skapa ljud- och ljuseffekter.

Dagens PS skrev redan i januari om hur Lego tar klivet in i smarta, interaktiva byggklossar. De första produkterna byggde på Star Wars, medan tekniken nu även används tillsammans med Pokémon.

Det ger Lego en möjlighet att möta digital underhållning utan att överge den fysiska byggleken som gjort bolaget framgångsrikt.

Miljarder pumpas in i fabriker

Teknik är inte det enda området där Lego gasar.

Investeringarna i produktionsanläggningar ökade med omkring 10 procent till 4,6 miljarder danska kronor under första halvåret. En ny fabrik byggs i Virginia i USA, samtidigt som kapaciteten byggs ut i bland annat Kina, Ungern och Danmark. Fabriken och distributionscentret i Virginia väntas öppna 2027.

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Lego har dessutom nyligen öppnat en fabrik i Vietnam.

Expansionen ska föra produktionen närmare kunderna och minska sårbarheten i leveranskedjorna.

Plastproblemet för Lego finns kvar

En annan miljardutmaning är själva råvaran i klossarna.

Stigande oljepriser gör fossil plast dyrare, men bolaget uppger att en större användning av icke-fossila material hittills begränsat effekten.

Vägen dit har inte varit spikrak. Dagens PS har tidigare berättat hur Lego tvingades skrota en stor satsning på återvunnen plast när materialet inte gav den utsläppsminskning bolaget hade hoppats på.

Börsaktien som fortfarande saknas

För investerare i Sverige och andra marknade finns dock ett problem: Den danska kronjuvelen är fortfarande familjeägd.

Det innebär att den som vill investera direkt i leksaksmarknaden får söka sig till exempelvis Mattel och Hasbro – bolag som just nu får se sin danska konkurrent växa snabbare och ta marknadsandelar.

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En framtida Lego-aktie är samtidigt inte helt utesluten. Dagens PS har tidigare rapporterat att ägarfamiljens stiftelse öppnat för möjligheten att Lego någon gång kan börsnoteras.

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