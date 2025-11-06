Dagens PS
Dagensps.se
Makro

Black Friday räddningen för pressade amerikaner

Black Friday
Många amerikaner kommer i år att handla matvaror och andra nödvändiga artiklar till hushållet på grund av den höga inflationen. Det blir inte som vanligt med andra ord under den stora shoppinghelgen. (Foto: Anne D'Innocenzio/AP/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 06 nov. 2025Publicerad: 06 nov. 2025

Prisökningarna gör att många amerikanska hushåll har svårt att klara försörjningen och nu hoppas de att den stora reahelgen med Black Friday ska hjälpa dem att överleva.

Vanligtvis jagar konsumenter röda prislappar på elektronik och kläder och mycket annat som kännetecknar shoppinghysterin under Black Friday.

Men i år kommer reahelgen att se annorlunda ut, skriver Fortune och berättar inflationen nu är så hög i USA att många amerikanska hushåll tänker ta tillfället i akt att handla mat och andra nödvändiga varor under Black Friday.

Den där attityden shop-til-you-drop kommer inte vara lika dominerande i år när rean brakar loss om 23 dagar, även om inflationen kom inte lägre än väntat i årstakt i september.

Black Friday går till att köpa mat

Enligt det amerikanska affärsmagasinet uppger en av fyra amerikanska konsumenter att de planerar att endast köpa nödvändiga basvaror till hemmet under Black Friday.

Förutom mat rör det sig om toalett- och hushållsartiklar och andra viktiga varor till hushållet.

”Kunder är fortfarande under press av högre levnadskostnader”, säger Dax Dasilva, grundare och vd för kassa- och betalningssystemplattformen Lightspeed Commerce, som gjort undersökningen.

Han slår fast att inflationen gjort att konsumenternas beteende i år förändrats.

Är Trump och Powell ute och cyklar?

I rapporten har 3 000 vuxna tillfrågats i både USA och Kanada och nästan hälften av dem svarar att de tänker dela upp sina köp under shoppingyran med artiklar som är nödvändiga för hushållet med mer exklusiva köp.

Trots att USA:s president Donald Trump hävdar att inflationen är bekämpad finns det enligt Fortune inte mycket bevis för att det är så.

I augusti sade centralbanken Feds ordförande Jerome Powell, strax före räntesänkningen, att inflationen fortfarande var förhöjd men att den sjunkit tillbaka från sina högsta nivåer under pandemin.

Varnar för dubbelt så höga priser

Samtidigt varnar branschexperter och ekonomer, enligt Fortune, för att livsmedelspriserna kan fortsätta upp och till och med fördubblas.

”Det här är som när du ser en översvämning komma, tsunamin är på väg in och vattennivån har stigit fem centimeter”, har Raymond Robertson, arbetsmarknadsekonom vid Texas A&M:s Bush School of Government och som har varit rådgivare till amerikanska myndigheter om handels- och arbetsmarknadspolitik, tidigare uttalat i tidningen.

I samma veva förklarade han att priserna på frukt och grönt i USA kan studsa upp mellan 50 och 100 procent i början av nästa år.

Walmarts vd: Kunderna är stressade

Även Walmarts vd Doug McMillon har berättat att kunderna nu uppvisar ”stressade beteenden” och att många har slut på sina pengar innan månadens utgång. Detta visar sig bland annat i att kunderna köper mindre förpackningar av varor.

I den nu aktuella rapporten inför Black Friday uppger dessutom hela 84 procent att de tror att återförsäljare blåser upp priserna till rean.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
hushållinflationMatpriserpengarUSA
Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

Ola Söderlund
Ola Söderlund

