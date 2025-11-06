Black Friday räddningen för pressade amerikaner

Vanligtvis jagar konsumenter röda prislappar på elektronik och kläder och mycket annat som kännetecknar shoppinghysterin under Black Friday.

Men i år kommer reahelgen att se annorlunda ut, skriver Fortune och berättar inflationen nu är så hög i USA att många amerikanska hushåll tänker ta tillfället i akt att handla mat och andra nödvändiga varor under Black Friday.

Den där attityden shop-til-you-drop kommer inte vara lika dominerande i år när rean brakar loss om 23 dagar, även om inflationen kom inte lägre än väntat i årstakt i september.

Black Friday går till att köpa mat

Enligt det amerikanska affärsmagasinet uppger en av fyra amerikanska konsumenter att de planerar att endast köpa nödvändiga basvaror till hemmet under Black Friday.

Förutom mat rör det sig om toalett- och hushållsartiklar och andra viktiga varor till hushållet.

”Kunder är fortfarande under press av högre levnadskostnader”, säger Dax Dasilva, grundare och vd för kassa- och betalningssystemplattformen Lightspeed Commerce, som gjort undersökningen.

Han slår fast att inflationen gjort att konsumenternas beteende i år förändrats.